ETV Bharat / state

কাকদ্বীপে আইনের ছাত্রী খুনের ঘটনায় হায়দরাবাদ থেকে গ্রেফতার অভিযুক্ত আইনজীবী

অভিযুক্ত আইনজীবীকে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার পর কাকদ্বীপ মহকুমার আদালতে পেশ করা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

law student murder case
আইনের ছাত্রী খুনের ঘটনায় হায়দরাবাদ থেকে গ্রেফতার (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 20, 2025 at 6:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কাকদ্বীপ, 20 নভেম্বর: গত সপ্তাহে কাকদ্বীপে আইনজীবীর চেম্বার থেকে উদ্ধার হয় এক ছাত্রীর দেহ ৷ এই ঘটনার অন্যতম মূল অভিযুক্ত আইনজীবী শেখ মানোয়ার আলমকে হায়দরাবাদ থেকে গ্রেফতার করল পুলিশ ৷

ছাত্রীর দেহ উদ্ধারের পর ঘটনার তদন্তে নামে সুন্দরবন পুলিশ জেলার পুলিশ। জানা গিয়েছে, ঘটনার পর থেকেই পলাতক ছিল অভিযুক্ত এই আইনজীবী। সুন্দরবন পুলিশ জেলার পুলিশ আইনজীবী শেখ মানোয়ার আলমকে হায়দরাবাদ থেকে গ্রেফতার করেছে বলে জানা গিয়েছে । পুলিশ সূত্রে খবর, সুন্দরবন জেলার পুলিশ তেলেঙ্গানা পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে ৷ এরপর তেলেঙ্গানা পুলিশের সহযোগিতায় অভিযুক্ত আইনজীবীর মোবাইল ফোনের টাওয়ার লোকেশন ট্র্যাক করে তাকে গ্রেফতার করা হয়। অভিযুক্ত আইনজীবীকে ট্রানজিট রিমান্ডে কাকদ্বীপে নিয়ে আসা হচ্ছে বলেও জানা গিয়েছে ।

অভিযুক্তের গ্রেফতার প্রসঙ্গে সোনিয়া হালদারের বাবা অজয় হালদার বলেন, "পুলিশ প্রশাসনের উপর আমার ভরসা ছিল। অবশেষে অভিযুক্ত আইনজীবী গ্রেফতার হয়েছে । আইনত ওই আইনজীবীর বিরুদ্ধে যা ব্যবস্থা নেওয়ার পুলিশ নেবে । আমরা চাই অভিযুক্ত আইনজীবীর যেন ফাঁসি হয়।"

অভিযুক্ত আইনজীবীকে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার পর কাকদ্বীপ মহকুমার আদালতে পেশ করা হবে বলে জানিয়েছে কাকদ্বীপ থানার পুলিশ। গত 13 নভেম্বর কাকদ্বীপের আইনজীবী শেখ মানোয়ার আলমের চেম্বার থেকে প্রথম বর্ষের এক আইনের ছাত্রী সোনিয়া হালদারের (21) দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। সোনিয়া হালদারের পরিবারের পক্ষ থেকে সরাসরি অভিযোগ আনা হয়েছিল আইনজীবী শেখ মানোয়ার হোসেনের বিরুদ্ধে। সোনিয়াকে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ তোলে পরিবার। ঘটনার পর থেকেই পলাতক ছিল আইনজীবী। সুন্দরবন পুলিশ জেলার পক্ষ থেকে শেখ মানোয়ার হোসেনের বিরুদ্ধে লুক-আউট নোটিশ জারি করা হয়। সোনিয়া হালদারের বাড়ি কাকদ্বীপ বিধানসভার অন্তর্গত প্রতাপাদিত্য নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের নোয়াপাড়া এলাকায়।

পরিবার সূত্রে খবর, আইনের ছাত্রী ছিলেন ওই তরুণী। সেই সুবাদেই কাকদ্বীপ কোর্টের এক আইনজীবীর কাছে প্র্যাকটিসের জন্য যেত । বুধবার সন্ধেয় পরিবারের কাছে খবর যায়, আইনজীবীর চেম্বারের মধ্যে তাঁর মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে । যুবতীর ব্যাগ থেকে বেশকিছু চিঠিও উদ্ধার হয় । ওই আইনজীবীর সঙ্গে সোনিয়ার সম্পর্ক ছিল বলেও দাবি করেছে তরুণীর পরিবার ৷ তার জেরেই এই ঘটনা বলে মনে করা হয় ।

TAGGED:

কাকদ্বীপে আইনের ছাত্রী খুন
আইনজীবীর চেম্বারে উদ্ধার তরুণীর দেহ
KAKDWIP LAW STUDENT MURDER CASE
LAW STUDENT MURDER CASE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

স্মার্টফোনেই বিপদ! সাড়ে আট ঘণ্টা ব্যবহারেই হয় 500 গ্রাম কার্বন নিঃসরণ

দার্জিলিংয়ে নেপালি গ্রাম টুকরে ভিলেজ, অফবিট ডেস্টিনেশনের সেরা ঠিকানা এই পাহাড়ি গ্রাম

ক্যালসিয়ামের ঘাটতি হলে শরীরে এই লক্ষণ দেখা যায়, উপেক্ষা করলে বড় বিপদ হতে পারে

Explainer: ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.