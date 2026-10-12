'হিন্দুত্ববাদী গুন্ডা' পোস্টের জের , আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যকে দুই থানায় তলব

'হিন্দুত্ববাদী গুন্ডা' পোস্টের জের , আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যকে দুই থানায় তলব
Bikash Ranjan Bhattacharya Summoned by Police: তাঁর বাড়িতে হামলার ঘটনায় অভিযুক্তকে নিয়ে মন্তব্য করেছিলেন সিপিএম নেতা ৷ তার জেরেই থানায় তলব ৷
Published : October 12, 2026 at 9:04 AM IST
কলকাতা, 12 অক্টোবর: আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যকে থানায় তলব । ফেসবুকে আপত্তিকর মন্তব্যের অভিযোগ ঘিরে নতুন করে আইনি পদক্ষেপ কলকাতার প্রাক্তন মেয়রের বিরূদ্ধে । কলকাতা পুলিশের কসবা ও গড়ফা থানায় সিপিএম নেতা বিকাশরঞ্জনের বিরুদ্ধে দু'টি এফআইআর দায়ের হয় । চলতি সপ্তাহেই এই দুই থানায় তাঁকে ডেকে পাঠানো হয়েছে বলে খবর ৷
যদিও এই তলবে বিকাশরঞ্জনের স্পষ্ট বক্তব্য, তাঁর বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে তিনি স্বাগত জানাবেন । তিনি আলোচনার টেবিলে বসতে চান । কারণ তাঁর অভিযোগ, শাসকদল বিজেপি কিংবা আরএসএস-এর মধ্যে হিন্দু ধর্ম এবং বিজেপির হিন্দুত্বকে গুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে । তাই, তিনি আলোচনায় বসতে রাজি । এখন দেখার তিনি থানায় হাজিরা দিতে যান কিনা ।
চার দিন আগে 8 অক্টোবর বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের বাড়িতে হামলার ঘটনা ঘটে ৷ ভোরবেলা মদের বোতল ছুড়ে আইনজীবীর বাড়ির জানালার কাচ ভাঙে এক যুবক । গালিগালাজও করে তারা । সিসিটিভি ফুটেজে ধরা পড়েছে সেই ঘটনার দৃশ্য ৷ তারই ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে সোশাল মিডিয়ায় নিজের বক্তব্য পেশ করেন বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য ।
তাতে স্পষ্টভাবে হিন্দুত্ববাদী গুণ্ডারা আক্রমণ করেছেন বলে তিনি অভিযোগ করেন । এই 'হিন্দুত্ববাদী গুন্ডারা' শব্দবন্ধ ব্যবহারে হিন্দু সম্প্রদায়কে আঘাত করা হয়েছে বলে দুই ব্যক্তি কলকাতার দুই থানায় আইনজীবীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন ৷
এই ঘটনায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও সরব হয়েছিলেন । ধৃতের আইনত যথাযথ শাস্তির ব্যবস্থাও করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছিলেন । একই সঙ্গে এও স্পষ্ট করেছিলেন, আইনজীবী বলে কেউ আইনের বাইরে নয় । বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ হয়েছে, তার ভিত্তিতে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে । তারপরেই রবিবার আইনজীবীকে দুই থানায় তলব করার খবর সামনে আসে ।