কাকদ্বীপে আইনজীবীর চেম্বার থেকে উদ্ধার ছাত্রীর দেহ
কাকদ্বীপ আদালতের আইনজীবীর কাছে প্র্যাকটিসের জন্য যেতেন তিনি ৷ সেখান থেকেই ছাত্রীর দেহ উদ্ধার হয়েছে ।
Published : November 13, 2025 at 1:03 PM IST
কাকদ্বীপ, 13 নভেম্বর: আইনজীবীর চেম্বার থেকে ল'কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ৷ ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ 24 পরগনার কাকদ্বীপ থানার প্রতাপাদিত্য গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় । ঘটনার পর থেকেই ওই আইনজীবীj সঙ্গে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না । তাঁর ফোনও বন্ধ ।
সুন্দরবন পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার কটেশ্বর রাও বলেন, "ইতিমধ্যেই দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে । দেহের কাছ থেকে বেশ কিছু চিঠি উদ্ধার করা হয়েছে । তদন্ত শুরু হয়েছে । সম্পূর্ণ বিষয় খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ এই ঘটনায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করা হয়েছে ।"
পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, 21 বছরের ওই ছাত্রী আইন নিয়ে পড়াশোনা করছিলেন ৷ সেই সুবাদেই কাকদ্বীপ আদালতের আইনজীবী শেখ মানোয়ার আলমের কাছে প্র্যাকটিসের জন্য যেতেন তিনি ৷ প্রতিদিনের মতো বুধবার সকালেও বাড়ি থেকে বেরিয়ে ছিলেন ছাত্রী । বিকেলে হঠাৎ করেই পরিবারের কাছে খবর আসে আইনজীবীর চেম্বারের মধ্যে তাঁকে ঝুলন্ত অবস্থা দেখা গিয়েছে ৷ এরপরই পরিবারের লোকজন ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ৷ খবর দেওয়া হয় কাকদ্বীপ থানার পুলিশকে । ঘটনাস্থলে কাকদ্বীপ থানার পুলিশ পৌঁছে দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় ।
মৃত তরুণীর ব্যাগ থেকে বেশকিছু চিঠি উদ্ধার হয়েছে । সেখানে অনেক গোপন কথা লিখেছেন তিনি ৷ এর থেকে মৃতের পরিবারের অনুমান, ওই আইনজীবীর সঙ্গে তরুণী সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন । তার জেরেই ওই ঘটনা বলে আপাতত মনে করছে ছাত্রীর পরিবারের লোকজন ৷ ইতিমধ্যেই পরিবারের পক্ষ থেকে ওই আইনজীবীর নামে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে । তবে কী কারণে মৃত্যু, এখনও পর্যন্ত তা জানাতে পারেনি পুলিশ ।
মৃতের বোন বলেন, "দিদি কিছুই বলে যায়নি । সকালে হাসিমুখে বেরিয়ে গেল । আমরা চারটে নাগাদ খবর পাই দিদিকে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে । খবর পেয়ে বাবা ওখানে যায় । দিদি আইন নিয়ে পড়ছিল । পাশাপাশি ওই আইনজীবীর কাছে যেত কাজ শিখতে । প্রায় একবছর ওখানে যাতায়াত করছে দিদি । কী হয়েছিল তা বোঝা যাচ্ছে না । তবে ওর ব্যাগ থেকে কিছু চিঠি পাওয়া গিয়েছে ৷ সেখানে অনেককিছুই গোপন কথা লেখা রয়েছে । তার উপরে ভিত্তি করেই আইনজীবীর নামে অভিযোগ করছি আমরা ।"
মৃতের বাবা বলেন, "আইনজীবীর ঘরে ঝুলন্ত অবস্থায় মেয়েকে দেখেছি । রোজই মেয়ে ফোন করে । ওইদিন করেনি । চারটের সময়ে ওখান থেকে ফোন এল । বলল যেতে হবে । সেখানে গিয়ে দেখি এই অবস্থা ৷ আমরা ওই আইনজীবীর বিরুদ্ধে মামলা করছি ৷"