ক্লাবের দখল ঘিরে হাড়োয়ায় আদি-নব্য বিজেপির সংঘর্ষ, রণক্ষেত্র লাউগাছি ! আটক 12
Bjp Clash: পুলিশের গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপাশি আটক ব্যক্তিদের ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টাও করা হয় বলে অভিযোগ ।
Published : October 26, 2026 at 6:26 PM IST
হাড়োয়া, 26 অক্টোবর: উত্তর 24 পরগনার হাড়োয়া থানার কুলটি পঞ্চায়েতের লাউগাছিতে একটি ক্লাবের দখলকে কেন্দ্র করে আদি ও নব্য বিজেপি কর্মীদের সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে উঠল এলাকা । সোমবারের এই সংঘর্ষে দু’পক্ষের অন্তত 5 থেকে 6 জন আহত হয়েছেন বলে অভিযোগ । ভাঙচুর করা হয় একাধিক মোটরসাইকেল ।
পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় হাড়োয়া থানার পুলিশ । এই ঘটনায় 12 জনকে আটক করেছে পুলিশ, তাঁদের মধ্যে তিন জন মহিলা । আটকদের নিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশের গাড়ি আটকে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ । তাঁদের বাধা কাটিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশকে হিমশিম খেতে হয় বলে অভিযোগ ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, লাউগাছি এলাকার একটি ক্লাবের নিয়ন্ত্রণ কার হাতে থাকবে, তা নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই আদি ও নব্য বিজেপি কর্মীদের মধ্যে বিবাদ চলছিল । সেই বিরোধকে কেন্দ্র করেই সোমবার উত্তেজনা ছড়ায় । ক্লাবঘরের তালা ভাঙাকে কেন্দ্র করে প্রথমে দু'পক্ষের মধ্যে বচসা শুরু হয় । পরে তা হাতাহাতি ও মারধরের পর্যায়ে পৌঁছয় বলে অভিযোগ । বাইরে থেকে লোকজন ডেকে এনে হামলা চালানোর অভিযোগও উঠেছে । সংঘর্ষে বাপ্পা ঘোষ, অমিত ঘোষ ও তাপস মণ্ডলের নাম উঠে এসেছে ।
সংঘর্ষের জেরে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে । দু'পক্ষের মারধরে অন্তত 5 থেকে 6 জন আহত হয়েছেন বলে স্থানীয় সূত্রে দাবি । তাঁদের মধ্যে কয়েক জনের মাথা ও ঘাড়ে গুরুতর আঘাত লেগেছে বলে অভিযোগ । আহতদের উদ্ধার করে মিনাখাঁ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । সংঘর্ষের সময় একাধিক মোটর সাইকেল ভাঙচুরের ঘটনাও ঘটেছে বলে অভিযোগ ।
খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় হাড়োয়া থানার পুলিশ । পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে শুরু হয় ধরপাকড় । পরে মোট 12 জনকে আটক করা হয় ৷ তাঁদের মধ্যে তিন জন মহিলা রয়েছেন । পুলিশ তাঁদের গাড়িতে তুলে থানায় নিয়ে যাওয়ার সময় বাধা দেন স্থানীয় মহিলাদের একাংশ । পুলিশের গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপাশি আটক ব্যক্তিদের ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টাও করা হয় বলে অভিযোগ ।
বিক্ষোভকারীদের একাংশের দাবি, তাঁদের পরিবারের সদস্যদের অন্যায় ভাবে আটক করা হচ্ছে, অথচ সংঘর্ষে জড়িত প্রকৃত অভিযুক্তেরা আড়ালে থেকে যাচ্ছেন । অন্যদিকে, এলাকার মহিলাদের একাংশ সংঘর্ষের সময় অত্যাচার ও হামলার অভিযোগ তুলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন । এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গ্রামে নতুন করে উত্তেজনা ছড়ায় ।
পরিস্থিতি সামাল দিতে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে । বসানো হয়েছে পুলিশ ক্যাম্পও । পুলিশের এক কর্তা বলেন, ক্লাবের দখল নিয়ে শুরু হওয়া এই বিবাদে কারা জড়িত, সংঘর্ষের সূত্রপাত কী ভাবে হয়েছিল, খতিয়ে দেখছে হাড়োয়া থানার পুলিশ । হামলার ঘটনায় 12 জনকে আটক করা হয়েছে ।