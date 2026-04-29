লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা ভোটারদের লাঠিচার্জ কেন্দ্রীয় বাহিনীর ! তারকেশ্বরে উত্তেজনা

শেষ দফার ভোটে রাজ্যজুড়ে দফায় দফায় অশান্তি ৷ দিকে দিকে উত্তেজনা ৷ তারকেশ্বরের ভোটকেন্দ্র সংলগ্ন বাড়িতে ঢুকেও বাড়ির লোকদের মারধর করা হয় অভিযোগ।

তারকেশ্বরে উত্তেজনা (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 29, 2026 at 5:37 PM IST

তারকেশ্বর, 29 এপ্রিল: কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে ভোটের লাইনে অতর্কিত লাঠিচার্জ করার অভিযোগ তৃণমূলের ৷ বিজেপির দাবি, জমায়েতের কারণে এই লাঠিচার্জ করেছে ৷ কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে ভোট কেন্দ্র সংলগ্ন বাড়িতে ঢুকেও বাড়ির লোকদের মারধর করা হয় অভিযোগ ৷

তারকেশ্বর বিধানসভার বালিগরী এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বালিগরি অধর মণি দত্ত বিদ্যামন্দির স্কুলে। এই স্কুলে চারটি বুথ 218, 219, 220, 221 ভোটগ্রহণ কেন্দ্র করা হয়েছে ৷ সেখানেই তারকেশ্বরের তৃণমূল প্রার্থী রামেন্দু সিংহের অভিযোগ, বুথের ভিতর জায়গা থাকলেও ভোটারদের বাইরে রোদে দাঁড় করিয়ে রাখা হচ্ছিল ৷ এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট আধিকারিককে বলতে যাওয়ায় অতর্কিত লাঠিচার্জ করে বুথে দায়িত্বপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় বাহিনীর জাওয়ানারা ৷ আরও অভিযোগ, লাঠিচার্জের সময় কয়েকজন পালিয়ে পাশের বাড়িতে ঢুকে যায়, পরে তারা বেরিয়ে চলে যায় ৷

কিন্তু কেন্দ্রীয় বাহিনী জওয়ানরা সেই বাড়িতে ঢুকে বাড়ির বয়স্ক লোকেদের উপরও লাঠিচার্জ করে ৷ মহিলাদেরও বেধড়ক মারধর করা হয় ৷ এমনকী ক্যানসারে আক্রান্ত এক মহিলাকে ফেলে মারা হয় বলে অভিযোগ করেন তৃণমূল প্রার্থী রামেন্দু সিংহ রায়।

তৃণমূল প্রার্থী, অভিযোগ বুথের পাশাপাশি থাকা ক'য়েকটি বাড়িতে ঢুকেও বাড়ির মহিলা ও পুরুষদের ব্যাপক হারে মারধর করা হয়। খতিয়ে দেখে উপযুক্ত শাস্তির দাবি জানিয়ে নির্বাচন কমিশনের দফতরে অভিযোগ জানিয়েছেন, রামেন্দু সিং রায়। যদিও পাল্টা বিজেপি প্রার্থী সন্তু পানের দাবি জমায়েত হটাতে লাঠিচার্জ করে কেন্দ্রীয় বাহিনী ৷ মহিলারাও আক্রান্ত প্রশ্ন করা হলে সন্তু পান বলেন, জমায়েত করলে হতেই পারে ৷ তৃণমূল প্রার্থী চেঁচামেচি করছে দেখলাম ৷ ভোট দিতে এসে বসে থাকলে তো হবেই ৷

এদিকে, কালীঘাটেও উত্তেজনা ছড়ায় এদিন ৷ জয় হিন্দ ভবনের সামনে লাঠিচার্জ শুরু করে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। জটলা মুক্ত করতে লাঠিচার্জ শুরু করে পুলিশ। যাঁরা জয় বাংলা স্লোগান দিচ্ছিলেন, তাঁদের ছত্রভঙ্গ করতেই এই পদক্ষেপ করা হয়। কালীঘাট রোডেও লাঠি উঁচিয়ে ঢোকে পুলিশ। অন্যদিকে, বন্দুক হাতে বিক্ষোভকারীদের দিকে এগিয়ে যায় কেন্দ্রীয় বাহিনীও।

