প্রবল ঝড়-বৃষ্টিতে অবরুদ্ধ লাটাগুড়ির জাতীয় সড়ক, বাজ পড়ে মৃত দুই
জাতীয় সড়কের উপর গাছ কেটে যাতায়াত স্বাভাবিক করার চেষ্টা করে বন দফতর। দীর্ঘক্ষণ জাতীয় সড়ক বন্ধ থাকায় গাড়ি, লাটাগুড়ি থেকে ঘুর পথে চলে ৷
Published : September 9, 2026 at 10:16 PM IST
লাটাগুড়ি ও ধুপগুড়ি, 9 সেপ্টাম্বর: কয়েক মিনিটের বৃষ্টি এবং ঝড়ে লণ্ডভণ্ড লাটাগুড়ি থেকে মালবাজার যাওয়ার জাতীয় সড়ক। প্রায় 30টি বড় গাছ ঝড়ে উপড়ে পড়ে গিয়েছিল 17 নম্বর জাতীয় সড়কের উপর। অবরুদ্ধ হয় যান চলাচল। পাশাপাশি বজ্রপাতে মৃত্যু হয় এক মাহুত-সহ দু'জনের।
জাতীয় সড়কের উপর গাছ সরিয়ে যাতায়াত স্বাভাবিক করার চেষ্টা করে বন দফতর। দীর্ঘক্ষণ জাতীয় সড়ক বন্ধ থাকায় বেশিরভাগ গাড়ি, লাটাগুড়ি থেকে ঘুর পথে বড় দীঘি হয়ে মালবাজার চালসা এবং নাগরাকাটার দিকে যাতায়াত করে।
এরইমধ্যে জলপাইগুড়ির গরুমারা জাতীয় উদ্যানে বাজ পড়ে মৃত্যু হয় মাহুতের ৷ জানা গিয়েছে, মৃত মাহুতের নাম অর্জুন ওড়াওঁ (40)৷ এদিন দুপুর নাগাদ হাতি নিয়ে জঙ্গলে টহল দিয়ে গিয়েছিলেন তিনি ৷ সেই সময় আকাশ কালো করে ব্যাপক বৃষ্টি শুরু হলে হাতিটিকে ছেড়ে একটি গাছ তলায় আশ্রয় নিয়েছিল আর্জুন। আচমকা বজ্রপাতে সেখানেই মাটিতে লুটিয়ে পরেন অর্জুন।
অন্যান্য মাহুতরা অর্জুনকে উদ্ধার করে চালসা মঙ্গলবাড়ি গ্রামীন হাসপাতালে নিয়ে যান । চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ৷ এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায়। বজ্রপাতের পাশাপাশি এলাকায় ব্যাপক ঝড়ও হয় এদিন। ঝড়ে রাস্তায় জঙ্গলের গাছ পড়ে যাওয়ার জেরে জলপাইগুড়ি থেকে মালবাজারগামী সড়ক প্রায় দু'ঘন্টা বন্ধ থাকে। প্রচুর গাড়ি, অ্যাম্বুলেন্স আটকে যায় রাস্তায়। বন দফতর সুত্রের খবর, বনকর্মীদের তৎপরতায় দ্রুত রাস্তায় পড়ে থাকা গাছ সরিয়ে ফেলার কাজ শুরু হয় ৷
গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের এডিএফও রাজীব দে বলেন, "রুটিন টহলের সময় বজ্রপাতে মাহুতের মৃত্যু হয়েছে। প্রচুর গাছও ভেঙে পড়েছে।" অন্যদিকে, ধূপগুড়ি ব্লকের গাদং-1 গ্রাম পঞ্চায়েতের গোলাম মুনশির মোড় এলাকায় গরু চড়াতে গিয়ে বজ্রপাতে মৃত্যু হয়েছে রত্না রায় (50) নামে এক মহিলার। প্রতিবেশীর রঞ্জন রায় বলেন, "এদিন মাঠে গরু চড়াতে গিয়েছিলেন তিনি। সেই সময় আচমকাই বৃষ্টি শুরু হওয়ার পাশাপাশি বজ্রপাতও হয়। মাঠে থাকা অবস্থাতেই বজ্রাঘাতে গুরুতর আহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন রত্না।" রত্নার আশেপাশে আরও কয়েকজন থাকলেও তাদের তেমন কোন ক্ষতি হয়নি বলেই জানা গিয়েছে।
তাঁদের চিৎকারেই স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে গিয়ে তাঁকে উদ্ধার করে ধূপগুড়ি হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পরে হাসপাতাল থেকে দেহ নিয়ে যাওয়া হয় ধূপগুড়ি থানায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার দেহ ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি পাঠানো হবে।