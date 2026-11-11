হিমঘরে আলুর পাহাড়, মাঠে নতুন মরশুমের ডাক! লোকসানের ধাক্কায় চাষ কমাবেন কৃষকরা ?

হিমঘরে আলুর পাহাড়, মাঠে নতুন মরশুমের ডাক! লোকসানের ধাক্কায় চাষ কমাবেন কৃষকরা ?
Potato Farmers Fear Losses: অনিশ্চয়তায় বাংলার আলু অর্থনীতি! পূর্ব বর্ধমান, হুগলির আলুচাষের বর্তমান পরিস্থিতি খোঁজ নিলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি পুলক যশ ও পলাশ মুখোপাধ্যায় ।
Published : November 11, 2026 at 4:24 PM IST
বর্ধমান, 11 নভেম্বর: শীতের আমেজ আসতে শুরু করেছে । মাঠে মাঠে আলু চাষের প্রস্তুতি নেওয়ার কথা এখন । কোথাও জমি তৈরির তোড়জোড়, কোথাও বীজ, সার ও শ্রমিকের খরচের হিসাব কষছেন কৃষকরা । কিন্তু এবার নতুন মরশুমের শুরুতেই যেন ছন্দপতন । জমিতে নামার আগেই তাঁদের মাথায় পুরনো লোকসানের বোঝা ।
গত মরশুমের আলু এখনও পড়ে রয়েছে হিমঘরে । বাজারে চাহিদা কম, দামও তলানিতে । যে আলু বিক্রি করে নতুন মরশুমের চাষের পুঁজি জোগাড় হওয়ার কথা, সেই আলুই এখন কৃষকের কাছে দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে ।
সমস্যাটা শুধু বাজারদরের নয় । এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে কৃষকের ঋণ, উৎপাদন খরচ, হিমঘরের ভাড়া, পরিবহণ এবং ভিন্রাজ্যের বাজারে প্রতিযোগিতা । সব মিলিয়ে আলু চাষের অর্থনীতিতেই তৈরি হয়েছে গভীর অনিশ্চয়তা । পূর্ব বর্ধমান ও হুগলির আলুচাষিদের সঙ্গে কথা বলে স্পষ্ট, এ বার জমিতে আলু ফলানোর সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে তাঁরা লাভের অঙ্কের চেয়ে লোকসানের আশঙ্কাই বেশি করে ভাবছেন ।
বর্ধমানে 72 হাজার হেক্টর জমি, তবু চাষের উৎসাহে ভাটা
পূর্ব বর্ধমান রাজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আলু উৎপাদক জেলা । প্রায় 72 হাজার হেক্টর জমিতে আলু চাষ হয় সেখানে । কালনা 1 ও 2, মেমারি 1 ও 2, জামালপুর, পূর্বস্থলী 1 ও 2-সহ জেলার বিভিন্ন ব্লকে আলু চাষের উপর নির্ভরশীল বহু পরিবার । অধিকাংশ চাষির পছন্দ জ্যোতি প্রজাতির আলু ।
গত মরশুমে আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় ফলনও হয়েছিল ভালো । কিন্তু উৎপাদন বেশি হলেই যে কৃষকের লাভ হবে, এ বার সেই ধারণা ধাক্কা খেয়েছে । বাজারে চাহিদা সেই অনুপাতে বাড়েনি । প্রথম দিকে কম দামে আলু বিক্রি করতে বাধ্য হন অনেকে । পরে দাম বাড়ার আশায় একাংশ চাষি আলু তুলে হিমঘরে রাখেন । কিন্তু পুজোর মরশুমেও প্রত্যাশিত দাম মেলেনি । পূর্ব বর্ধমানের হিমঘরে আলুর বন্ডের দাম নেমে এসেছিল বস্তাপিছু মাত্র 120 টাকায় ।
অথচ নতুন করে আলু চাষ শুরু করতে বিঘাপিছু প্রায় 30-35 হাজার টাকা প্রয়োজন । জমি তৈরি, বীজ, সার, কীটনাশক, শ্রমিকের মজুরি- সব মিলিয়ে মরশুমের গোড়াতেই বড় অঙ্কের পুঁজি লাগে । পুরনো আলু বিক্রি করে সেই টাকা জোগাড় করতে না পারলে নতুন চাষ শুরু করাই কঠিন ।
এক বস্তা বিক্রি করে হাতে থাকছে 10-30 টাকা!
কালনার আলুচাষি আশিস ঘোষের নিজের 12 বিঘা জমি । তাঁর অভিজ্ঞতায়, এক বস্তা আলু বিক্রি করে চাষির হাতে আসছে 80-100 টাকা । অথচ শুধু প্যাকেটজাত করার খরচই প্রায় 70 টাকা । অর্থাৎ, অন্যান্য খরচ বাদ দেওয়ার আগেই হাতে থাকছে মাত্র 10-30 টাকা । এই টাকায় উৎপাদন খরচ, হিমঘরের ভাড়া কিংবা ঋণের বোঝা সামলানো কার্যত অসম্ভব ।
গত কয়েক বছরের লোকসানে সমবায় ও মহাজনের ঋণ শোধ করাও কঠিন হয়ে পড়েছে । নতুন করে ঋণ পাওয়ার পথও ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে । আশিসের কথায়, আগে খেয়ে বাঁচতে হবে, তার পরে দেনা শোধের কথা ভাববেন চাষিরা । নতুন প্রজন্মের অনেকেই তাই কৃষিকাজ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন । যাঁরা এখনও চাষের সঙ্গে যুক্ত, তাঁদের একাংশের কাছে তা জীবিকার বাধ্যবাধকতা, লাভের নিশ্চয়তা নয় ।
ফসলের দাম ঠিক করেন অন্যেরা, ক্ষতির দায় কৃষকের
একই হতাশা শৈলেন ঘোষের কথাতেও । তাঁর বক্তব্য, বীজ, সার, কীটনাশক, জমির ভাড়া থেকে শুরু করে বাজারজাতকরণের খরচ- প্রতিটি ক্ষেত্রেই ব্যয় বেড়েছে । অথচ উৎপাদিত আলুর দাম নির্ধারণ করার ক্ষমতা কৃষকের হাতে নেই । বীজ কিনতে গেলে ব্যবসায়ীর ঠিক করে দেওয়া দামেই কিনতে হয় । কিন্তু নিজের উৎপাদিত আলু বিক্রির সময় ন্যায্য দাম চাওয়ার সুযোগটুকুও থাকে না ।
পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে, আর আলু চাষ না করার কথাও ভাবছেন তিনি । কিন্তু জমি ফেলে রাখার উপায় নেই । তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও নতুন মরশুমের জন্য প্রস্তুতি নিতে হচ্ছে । শৈলেনের দাবি, ধানের মতো আলুর ক্ষেত্রেও সরকারি ক্রয়ব্যবস্থা চালু করা প্রয়োজন । শুধু আর্থিক সাহায্য দিয়ে সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে না। কৃষকের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য দাম নিশ্চিত করতে হবে ।
হুগলিতেও বস্তাপিছু 230-250 টাকা লোকসান
পূর্ব বর্ধমানের এই ছবি হুগলিতেও আলাদা নয় । সেখানকার চাষিদের হিসাব অনুযায়ী, 50 কেজির এক বস্তা আলু উৎপাদন, প্যাকেটজাতকরণ এবং হিমঘরে সংরক্ষণ করতে খরচ পড়ছে প্রায় 380 টাকা । অথচ বাজারে সেই আলু বিক্রি হচ্ছে 130-150 টাকায় । অর্থাৎ, বস্তাপিছু লোকসানের পরিমাণ প্রায় 230-250 টাকা ।
হুগলির আলুচাষি উত্তম ঘোষের অভিযোগ, গত 3 বছর ধরে ভিন্রাজ্যে আলু পাঠানোর ক্ষেত্রে নানা বাধা তৈরি হওয়ায় বাংলার আলুর বাজার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । এখন এক বস্তা আলু বিক্রি করে চাষির হাতে 80-100 টাকা এলেও প্যাকেটজাত করার খরচই প্রায় 70 টাকা । অন্যান্য খরচ বাদ দিলে হাতে প্রায় কিছুই থাকছে না। ঋণ শোধ তো দূরের কথা, সংসার চালানোই কঠিন হয়ে পড়েছে ।
উত্তমের মতে, শুধু কাঁচা আলু অন্য রাজ্যে পাঠিয়ে সমস্যার সমাধান হবে না । আলু থেকে বেবি ফুড-সহ নানা খাদ্যপণ্য তৈরির শিল্প গড়ে তুলতে হবে । আধুনিক প্রযুক্তি ও প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে বিনিয়োগ বাড়লে কৃষকের উৎপাদিত ফসলের বিকল্প বাজার তৈরি হতে পারে । পাশাপাশি কৃষকদের আর্থিক সুরক্ষায় সরকারকে দ্রুত উদ্যোগী হতে হবে ।
চাষির হাতে টাকা নেই, ব্যবসাতেও মন্দা
আলুর বাজারের মন্দার প্রভাব পড়েছে ব্যবসায়ীদের উপরেও । হুগলির হরিপালের ব্যবসায়ী আশিস বাগের কথায়, গত বছরের তুলনায় এ বার আলুর চাহিদা কম । চাষিদের হাতে টাকা না থাকায় কেনাকাটাও কমেছে । ফলে ব্যবসায়ীদের বিক্রি ও লাভ, দুই-ই কমেছে । আগামী মরশুমে আলু চাষের পরিমাণ কমে যাওয়ার আশঙ্কাও করছেন তিনি । অর্থাৎ, সমস্যাটি শুধু জমির মালিক বা আলুচাষির মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই । বীজ ও সার ব্যবসায়ী, শ্রমিক, প্যাকেটজাতকরণ কর্মী, হিমঘর মালিক, পরিবহণ ব্যবসায়ী- আলু অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন স্তরেই তার প্রভাব পড়ছে । কৃষকের হাতে পুঁজি না থাকলে নতুন মরশুমের কেনাকাটা কমবে । তার প্রভাব পড়বে গোটা সরবরাহ ব্যবস্থায় ।
হিমঘরে এখনও 26.15 লক্ষ মেট্রিক টন আলু
রাজ্যের হিমঘরগুলির পরিসংখ্যানেও পরিস্থিতির গভীরতা স্পষ্ট । পশ্চিমবঙ্গ প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতির 2 নভেম্বর প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী, 2026 মরশুমে রাজ্যের হিমঘরগুলিতে মোট 80.05 লক্ষ মেট্রিক টন আলু মজুত রাখা হয়েছিল । 31 অক্টোবর পর্যন্ত তার মধ্যে 53.90 লক্ষ মেট্রিক টন আলু হিমঘর থেকে বেরিয়েছে । অর্থাৎ, মোট মজুতের 67.33 শতাংশ বাজারে গিয়েছে । এখনও 26.15 লক্ষ মেট্রিক টন, অর্থাৎ 32.67 শতাংশ আলু হিমঘরে রয়ে গিয়েছে ।
জেলাভিত্তিক হিসাবেও ছবিটা উদ্বেগজনক । বর্ধমানের হিমঘরগুলিতে মোট 14.70 লক্ষ মেট্রিক টন আলু মজুত ছিল । তার মধ্যে 10.27 লক্ষ মেট্রিক টন বেরিয়েছে । হুগলিতে 20.57 লক্ষ মেট্রিক টন মজুতের মধ্যে বেরিয়েছে 14.65 লক্ষ মেট্রিক টন । মেদিনীপুরে 18.16 লক্ষ মেট্রিক টন আলুর মধ্যে 12.08 লক্ষ মেট্রিক টন হিমঘর ছেড়েছে । উত্তরবঙ্গে 15.50 লক্ষ মেট্রিক টন মজুতের মধ্যে বেরিয়েছে 9.77 লক্ষ মেট্রিক টন ।
বাঁকুড়ায় 7.77 লক্ষ মেট্রিক টন মজুতের মধ্যে 5 লক্ষ মেট্রিক টন, বীরভূমে 2.10 লক্ষ মেট্রিক টনের মধ্যে 1.36 লক্ষ মেট্রিক টন, মুর্শিদাবাদে 0.60 লক্ষ মেট্রিক টনের মধ্যে 0.38 লক্ষ মেট্রিক টন এবং হাওড়ায় 0.66 লক্ষ মেট্রিক টনের মধ্যে 0.40 লক্ষ মেট্রিক টন আলু হিমঘর থেকে বেরিয়েছে ।
মোট মজুতের তুলনায় হিমঘর থেকে আলু বেরোনোর হারে এগিয়ে হুগলি । সেখানে 71.24 শতাংশ আলু বেরিয়েছে। বর্ধমানে এই হার 69.86 শতাংশ, মেদিনীপুরে 66.48 শতাংশ, উত্তরবঙ্গে 63 শতাংশ, মুর্শিদাবাদে 62.43 শতাংশ এবং হাওড়ায় 60.08 শতাংশ । অর্থাৎ, হিমঘর থেকে আলু বেরোনোর পরিমাণে জেলাভেদে কিছুটা পার্থক্য থাকলেও রাজ্য জুড়ে বিপুল পরিমাণ আলু এখনও অবিক্রিত অবস্থায় পড়ে রয়েছে ।
ভিনরাজ্যের আলুর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারছে না বাংলা
বাংলার আলুর বাজারে চাপ বাড়িয়েছে অন্য রাজ্যের উৎপাদনও । উত্তরপ্রদেশ-সহ বিভিন্ন রাজ্যের আলুর জোগান বেড়ে যাওয়ায় বিহার, ঝাড়খণ্ড ও অসমের মতো বাজারে বাংলার আলুর প্রতিযোগিতা কঠিন হয়ে উঠেছে । একসময় যে বাজারগুলিতে বাংলার আলুর উল্লেখযোগ্য চাহিদা ছিল, সেখানে এখন অন্য রাজ্যের আলুও জায়গা করে নিচ্ছে ।
ফলে শুধু পরিবহণের সুবিধা বা ভর্তুকি দিয়ে বাজারের চাহিদা কতটা বাড়ানো যাবে, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে । রাজ্যের উৎপাদিত আলুর একটা বড় অংশ অন্য রাজ্যে পাঠানো হয় । কিন্তু সেখানে যদি প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়তে হয়, তা হলে হিমঘর থেকে আলু বেরোলেও কৃষকের হাতে ন্যায্য দাম পৌঁছবে কি না, সেই প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে ।
ডিসেম্বর পর্যন্ত হিমঘরে আলু রাখার দাবি
এই পরিস্থিতিতে হিমঘরে আলু সংরক্ষণের সময়সীমা বাড়ানোর দাবি তুলেছে পশ্চিমবঙ্গ প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতি । সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক লালু মুখোপাধ্যায়ের মতে, 30 নভেম্বরের মধ্যে হিমঘরে থাকা সমস্ত আলু বের করা সম্ভব নয় । তাই 31 ডিসেম্বর পর্যন্ত একই ভাড়ায় আলু সংরক্ষণের সুযোগ দেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে । তাঁর আরও দাবি, মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষিত প্রতি কুইন্টাল 1,180 টাকা দামের ব্যবস্থা 2027 সালের জন্যও নির্দিষ্ট করা হোক । লালুর অনুমান, ডিসেম্বর পর্যন্ত সংরক্ষণের সময়সীমা বাড়ানো হলে মাসের শেষে হিমঘরে মজুত আলুর পরিমাণ কমে প্রায় 5 লক্ষ মেট্রিক টনে দাঁড়াতে পারে ।
তবে সময়সীমা বাড়ালেই সমস্যার সমাধান হবে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে । লালুর বক্তব্য, রাজ্যের উৎপাদিত আলুর প্রায় 40-50 শতাংশ অন্য রাজ্যে যায় । বিহার, ঝাড়খণ্ড, অসম ও ওড়িশার পাশাপাশি বাংলাদেশেও আলু পাঠানো হয় । কিন্তু বাইরের বাজারে বাংলার আলুর চাহিদা আগের মতো নেই । অন্য রাজ্যের আলু ঢুকে পড়ায় প্রতিযোগিতা বেড়েছে । পরিবহণে ভর্তুকি কিছুটা সুবিধা দিলেও তাতে আলু পাঠানোর পরিমাণ উল্লেখযোগ্য ভাবে বাড়বে, এমন নিশ্চয়তা নেই ।
কাঁচা আলুর বাইরে বিকল্প বাজার কোথায় ?
চাষিদের দাবি, আলুর বাজারের সমস্যা মেটাতে শুধু সাময়িক আর্থিক প্যাকেজ বা সংরক্ষণের সময় বাড়ানো যথেষ্ট নয় । ধানের মতো আলু কেনার সরকারি ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে । পাশাপাশি আলু প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে জোর দিতে হবে । আলু থেকে বেবি ফুড, চিপস, স্টার্চ-সহ বিভিন্ন খাদ্যপণ্য তৈরির কারখানা গড়ে উঠলে কাঁচা আলুর বাজারের উপর নির্ভরতা কমতে পারে । তৈরি হতে পারে নতুন কর্মসংস্থানও ।
কৃষকের উৎপাদিত ফসলের দাম যদি বাজারের হাতে পুরোপুরি ছেড়ে দেওয়া হয়, তা হলে অতিরিক্ত ফলনের বছরেই তাঁকে লোকসানের মুখে পড়তে হবে । আবার উৎপাদন কম হলে বাজারে জোগানের ঘাটতি তৈরি হতে পারে । তাই উৎপাদন, সংরক্ষণ, বিপণন এবং প্রক্রিয়াকরণ- সব ক্ষেত্রেই দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার প্রয়োজন বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা ।
নতুন মরশুমে কতটা জমিতে আলু চাষ ?
এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, এ বার কতটা জমিতে আলু চাষ হবে ? পূর্ব বর্ধমানে যেখানে প্রায় 72 হাজার হেক্টর জমিতে আলু চাষের প্রচলন রয়েছে, সেখানে গত মরশুমের লোকসান নতুন করে চাষের উৎসাহে ধাক্কা দিতে পারে । হুগলিতেও একই আশঙ্কা । তবে নতুন মরশুমে জেলাভিত্তিক চাষের জমির পরিমাণ কতটা কমতে পারে, তার কোনও নির্দিষ্ট সরকারি হিসাব এখনও সামনে আসেনি । ফলে চাষের এলাকা কতটা কমবে, তা এখনই নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয় ।
তবে কৃষকদের বক্তব্যে একটা বিষয় স্পষ্ট, এ বার শুধু আবহাওয়া বা ফলনের হিসাব দেখে তাঁরা সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না । হাতে কত পুঁজি রয়েছে, পুরনো আলু কত দামে বিক্রি করা যাবে, ঋণ মিলবে কি না এবং নতুন ফসলের ন্যায্য দাম পাওয়া যাবে কি না- এই সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজেই জমিতে নামতে হবে তাঁদের ।
সবমিলিয়ে হিমঘরের ভিতরে পড়ে রয়েছে গত মরশুমের আলু । বাইরে শীতের হাওয়া নতুন চাষের বার্তা নিয়ে হাজির । কিন্তু জমিতে নামার আগে কৃষকের হাতে চাই পুঁজি, চাই ঋণের বোঝা সামলানোর সুযোগ, চাই উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য দাম ।
ওয়াকিবহাল মহলের মতে, একদিকে পুরনো আলুর লোকসান, অন্য দিকে নতুন চাষের বিপুল খরচ, এই দুইয়ের মাঝে দাঁড়িয়ে বাংলার আলুচাষি এখন কঠিন সিদ্ধান্তের মুখে । যে জমি এত দিন সংসারের স্বপ্ন দেখিয়েছে, এ বার সেই জমিতেই আলু ফলাবেন কি না, তা নিয়েও হিসাব কষতে হচ্ছে চাষিদের । আলুর ফলন বাড়লেও কৃষকের ঘরে যদি লাভ না ফেরে, তা হলে আগামী দিনে বাংলার আলু চাষের ভবিষ্যৎই প্রশ্নের মুখে পড়তে পারে ।