টাটার পরিত্যক্ত ন্যানো কারখানায় গেরুয়া শামিয়ানা, সিঙ্গুরে মোদির প্রথম জনসভার প্রস্তুতি তুঙ্গে

টাটার পরিত্যক্ত ন্যানো কারখানায় গেরুয়া শামিয়ানা, সিঙ্গুরে মোদির প্রথম জনসভার প্রস্তুতি তুঙ্গে
প্রতিবার ভোটের আগে সিঙ্গুর প্রসঙ্গ টেনে আনে বিরোধীরা ৷ টাটা গোষ্ঠী রাজ্য ছেড়ে চলে গিয়েছে প্রায় দু'দশক আগে ৷ এখনও ভোটে শিল্পের ক্ষত হাতিয়ার ৷
Published : January 17, 2026 at 8:59 PM IST
সিঙ্গুর, 17 জানুয়ারি: বিধানসভা ভোটের আগে বিজেপির তুরুপের তাস সেই সিঙ্গুর ! টাটা গোষ্ঠীর ছেড়ে যাওয়া পরিত্য়ক্ত ন্যানো কারখানার জমিতে তাই সাজ সাজ রব ৷ আগামিকাল এখানে জনসভা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ৷ এর আগে তিনি সিঙ্গুরের আশপাশের এলাকায় এসেছেন ৷ কিন্তু তাঁর 11 বছরের প্রধানমন্ত্রিত্বে এই প্রথম বার সিঙ্গুরে আসছেন তিনি ৷ টাটা গোষ্ঠীর পরিত্যক্ত ন্যানো কারখানাকে বেছে নিয়েছেন সভার জায়গা হিসাবে ৷
সিঙ্গুর থেকে টাটা গোষ্ঠী চলে গিয়েছে প্রায় 18 বছর হল ৷ এরপর সিঙ্গুরের আকাশে-বাতাসে অনেক ঋতু বয়ে গিয়েছে ৷ কিন্তু শিল্প আসেনি ৷ হারানো জমি কৃষিযোগ্য হয়নি ৷ এর মধ্যে ফের নির্বাচনী হাওয়া বইতে শুরু করেছে রাজ্যে ৷ বাম আমলের ক্ষত সিঙ্গুরে সভা করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ জনতার উদ্দেশে ভাষণ দেবেন ৷
কী বলবেন তিনি ? দেশের শিল্পপতিদের এখানে শিল্প করার আহ্বান জানাবেন ? নাকি সিঙ্গুরের দগদগে স্মৃতি জাগিয়ে ভোটে হাতিয়ার করবেন ৷ সেই দিকে তাকিয়ে সিঙ্গুর তথা সারা রাজ্য ৷ এই আবহে নতুন করে তাঁর এই সভা ঘিরে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উন্মাদনা চরমে ।
ইতিমধ্যে বিজেপির এই সভার প্রচারে বাইক মিছিল হয়েছে ৷ কামারকুণ্ডু ভোলা মাঠ থেকে মিছিল শুরু হয় এই মিছিল ৷ সিঙ্গুরের রতনপুর হয়ে প্রধানমন্ত্রীর সভারস্থলে পৌঁছায় ৷ প্রধানমন্ত্রীর ছবি দেওয়া জামা পরে হাতে বিজেপির পতাকা নিয়ে মিছিলে সামিল হন বিজেপির কয়েক'শো নেতাকর্মী ৷
সিঙ্গুরের হাইভোল্টেজ এই সভাস্থলকে নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে ৷ রয়েছে দু'টি গেট ৷ তিনটি হ্যাঙ্গার ৷ প্রধান মঞ্চের সামনে ডি জোন ও ভিআইপি জোন রয়েছে ৷ সাধারণ মানুষ ও দলের কর্মী-সমর্থকদের জন্য রয়েছে বসার ব্যবস্থা ৷ ন্যাশানাল এক্সপ্রেসওয়ের পাশেই এই জনসভা ৷ জেলা প্রশাসনের তরফে বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷ জেলা স্বাস্থ্য দফতর মেডিক্যাল ক্যাম্পের ব্যবস্থা হয়েছে ৷
এই সভা নিয়ে আশাবাদী বিজেপি নেতা স্বপন পাল ৷ তিনি বলেন, "সিঙ্গুর থেকে মমতা বন্দোপাধ্যায়ের উত্থান হয়েছিল ৷ সেই সিঙ্গুর থেকেই তাঁর পতন হবে ৷ প্রধানমন্ত্রী শিল্পের বার্তা দেবেন ৷ আগামী দিনে বাংলায় বিজেপি আসবে ৷"
তৃণমূলের কৃষি জমি আন্দোলনের নেতা অমিয় ধারা বলেন, "প্রধানমন্ত্রীর অনুষ্ঠান হবে ৷ আমরা স্বাগত জানাচ্ছি ৷ বিজেপি শিল্পের কথা বলছে এটা সম্পূর্ণ অবাস্তব ৷ তখন সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে জমি ফেরানো হয়েছিল ৷ বিজেপির লকেট চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন, তিনি সিঙ্গুরে শিল্প আনবেন ৷ কিন্তু তিনি এখন প্রাক্তন সাংসদ ৷ যারা বলছে বিজেপি আসবে, তারা মূর্খের স্বর্গে বাস করছে ৷ বাংলায় বিজেপি ক্ষমতায় আসতে এখনও 20-30 বছর সময় লাগবে ৷"
সিপিএমের জেলা সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় বলেন, "প্রধানমন্ত্রী অনেক কথা বলেছিলেন ৷ 2016 সালে নোটবন্দি করেছিলেন ৷ কী হয়েছে গত 12 বছরে ? তেল, গ্যাসের দাম বাড়ছে ৷ মূল্য বৃদ্ধি ঘটছে ৷ শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি হয়নি ৷ বেতন কাঠামো সম্পূর্ণ মালিক ঠিক করবে ৷ সিঙ্গুরের মাটিতে তিনি (প্রধানমন্ত্রী) বড় বড় কথা বলবেন । আর মানুষ সেটা বিশ্বাস করবে ৷ এটা হতে পারে না ৷"
সিঙ্গুরে প্রধানমন্ত্রীর জনসভা 19 নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে টাটার জমিতে (স্থানীয় নাম) বড় বড় তিনটে হ্যাঙার করা হয়েছে ৷ মূল মঞ্চ যেখানে হয়েছে তার পিছনে তৈরী হয়েছে হেলিপ্যাড ৷ সেখান থেকে বেরিয়ে একটি সরকারি অনুষ্ঠানের মঞ্চ হয়েছে ৷ সেই অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রী ৷ তারপর হবে জনসভা ৷
প্রধানমন্ত্রীর কর্মসূচির নির্ধারিত সময়
সিঙ্গুর হেলিপ্যাডে প্রধানমন্ত্রীর চপার নামবে দুপুর 2 টো 50 মিনিটে ৷ এরপর 3টে থেকে সাড়ে 3টের মধ্যে সরকারি অনুষ্ঠান শুরু হবে ৷ 3.45 মিনিট থেকে 4.30 মিনিট জনসভা ৷ তারপরই কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার কথা প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷