ETV Bharat / state

লাচ্ছা থেকে আতর, শেষ মুহূর্তে কেনাকাটার ভিড় ইদের বাজারে

কলকাতার ঐতিহাসিক নিউ মার্কেটের সঙ্গে মিশে গিয়েছে মালদার চিত্তরঞ্জন পুরবাজার ৷ শেষ মুহূর্তে রাজ্যের সব বাজারে ঈদের কেনাকাটার ভিড় ৷

ETV BHARAT
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 19, 2026 at 7:57 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

পার্থ দাস ও শমসের আলী

মালদা/কলকাতা, 19 মার্চ: কৃচ্ছসাধনের দিন প্রায় শেষ ৷ শুক্র কিংবা শনিবারই দেশে পালিত হতে চলেছে ঈদ ৷ খুশির উৎসবের প্রস্তুতি চলছে পুরো বাংলা জুড়ে ৷ সেই খুশিতে কলকাতার ঐতিহাসিক নিউ মার্কেটের সঙ্গে মিশে গিয়েছে মালদার চিত্তরঞ্জন পুরবাজার ৷ শেষ মুহূর্তে রাজ্যের সব বাজারে কেনাকাটার ভিড় ৷ সময় যত এগিয়ে আসছে, পাল্লা দিয়ে ভিড়ও বাড়ছে ৷ কোথাও ফুটপাথ, কোথাও বা শপিং মল ৷ ক্রেতার বিরাম নেই ৷

বৃহস্পতিবার বাজারে কাচের চুড়ি কিনছিলেন শামিমা আখতার ৷ বছর কুড়ির যুবতী ৷ জানালেন, "জামা-কাপড়ের বাজার হয়ে গিয়েছে ৷ আজ চুড়ি, সাজাগোজার জিনিসপত্র আর আতর কিনতে এসেছি ৷ ভেবেছিলাম, অন্তত দু’ডজন চুড়ি কিনব ৷ কিন্তু দাম শুনে পিছিয়ে আসতে হয়েছে ৷ গত বছরের তুলনায় চুড়ির দাম এবার অনেক বেশি ৷" একই কথা শবনম পারভিন, কেয়া খাতুনদেরও ৷

মূল্যবৃদ্ধির বাজারে কাচের চুড়ির দামও বেড়েছে ৷ সাফ কথা দোকানির ৷ তবে দাম বাড়লেও বিক্রি ভালোই হচ্ছে বলে জানালেন চিত্তরঞ্জন পুরবাজারের এক প্রসাধনী বিক্রেতা বিবেক সাহা ৷ তিনি বললেন, "গত বছরের তুলনায় দাম একটু বাড়লেও বিক্রির খামতি নেই ৷ তবে অনেকে চুড়ি কেনার পরিমাণ কমিয়ে দিয়েছে ৷"

ETV BHARAT
এদিন আতরের দোকানগুলিতেও যথেষ্ট ভিড় লক্ষ্য করা গিয়েছে ৷ ঈদ আর আতরের সুগন্ধ যেন সমার্থক ৷ কালের বিবর্তনে আতরের এখন লড়াই পারফিউমের সঙ্গে ৷ বর্তমান প্রজন্মের পছন্দ নামীদামি ব্র্যান্ডের পারফিউম ৷ কিন্তু ঈদের সঙ্গে এই পারফিউমের কোনও সম্পর্ক নেই ৷ কারণ, আতরে তুলো ভিজিয়ে সেই তুলো কানে গুঁজে ঈদের নমাজ পড়তে যাওয়া প্রাচীন রেওয়াজ ৷ সেখানে আধুনিক পারফিউমের কোনও প্রবেশাধিকার নেই ৷

ETV BHARAT
তাছাড়া যুগের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এখন আতরেও অনেক ভ্যারিয়েশন ৷ মালদার বাজারে বিকোচ্ছে সাজদা, আতিফ, সুলতাল, আল ডুবাই, মুনাওয়ার, মুস্কে আম্বার, মাজমুয়া-সহ নানা ব্র্যান্ডের আতর ৷ দেশীয় আতরের সঙ্গে বাজার ছেয়ে রয়েছে দুবাই, সৌদি, মরক্কো থেকে আমদানি করা আতরও ৷

ETV BHARAT
আতর ব্যবসায়ী বকুল শেখ বলছেন, "একসময় আতর তুলোয় ভিজিয়ে ব্যবহার করতে হত ৷ এখন অবশ্য সেই ঝক্কি নেই ৷ পারফিউমের মতো এখন আতরের শিশিতেও স্প্রেয়ার কিংবা বল-কক দেওয়া থাকে ৷ এখন হালকা এবং মিষ্টি সুগন্ধের চাহিদা বেশি ৷ বিশেষ করে নতুন প্রজন্ম এসব আতর পছন্দ করছে ৷ অন্যদিকে, বয়স্কদের পছন্দের তালিকায় সেই পুরনো আমলের খস, কস্তুরি কিংবা গুলাব আতর ৷ আমি সব ধরনের আতরই বিক্রি করি ৷ দাম 50 থেকে 1500 টাকা পর্যন্ত ৷ এবার এখনও পর্যন্ত বাজার বেশ ভালো ৷ ঈদের মুখে বিক্রি আরও বাড়বে আশা করছি ৷"

ETV BHARAT
ঈদ মানে নতুন জামাকাপড়, সাজগোজ আর কবজি ডুবিয়ে খাওয়া ৷ আর ঈদের খাবারের কথা উঠলে সবার আগে আসবে লাচ্ছার নাম ৷ বাজারে যেমন ভাগলপুরি লাচ্ছা রয়েছে, তেমনই রয়েছে লখনউ ও সিউড়ি স্পেশাল ৷ লোকাল লাচ্ছাও বিকোচ্ছে বেশ ৷ "তবে বাজারে এবার চাহিদা তন্দুরি আর রুমালি লাচ্ছার ৷ এবারই এই দুটি ভ্যারাইটি মালদার বাজারে এসেছে ৷ দাম একটু বেশি ৷ কিন্তু এর স্বাদই আলাদা ৷" জানালেন লাচ্ছা বিক্রেতা নুর মহম্মদ ৷

ETV BHARAT
শুধু মালদা নয়, কলকাতার নিউ মার্কেটের মূল হগ মার্কেটের বাইরে থাকা বার্ট্রাম স্ট্রিট, লিন্ডসে স্ট্রিট, হুমায়ুন প্লেস, চ্যাপলিন স্কোয়্যারের মতো এলাকাগুলিও বৃহস্পতিবার দিনভর ভিড়ে ভিড়াক্কার ৷ এখানেও কাচ আর ধাতুর বাহারি চুড়ি কিনতে হামলে পড়েছে সাত থেকে সত্তর ৷ চুড়ির সঙ্গে পোশাক মিলিয়ে জুতো, উপহার সামগ্রীও কিনছেন সবাই ৷

ETV BHARAT
জেন জেডদের ফ্যাশনেবল পোশাক কেনার ব্যস্ততা ৷ এবার চাহিদা দেখা যাচ্ছে পাকিস্তানি স্যুট, গাউন থেকে শুরু করে সুতির পোশাকে ৷ একটু সস্তায় কেনাকাটা করতে অনেকেই ফুটপাথের টিশার্ট আর শৌখিন জুতোর দোকানে ভিড় জমিয়েছেন ৷ জানা গেল, বৃহস্পতিবারও নাকি মক্কায় ইদের চাঁদ দেখার সম্ভাবনা রয়েছে ৷ তাই অনেক দোকান রাত দুটো পর্যন্ত খোলা রাখা হচ্ছে ৷

ETV BHARAT
ETV BHARAT
ঈদের আনন্দে বাজার এখন গরম ৷ খুশি ছড়িয়ে পড়েছে মানুষের অন্দরমহলেও ৷ এখন থেকেই চলছে লোভনীয় সব পদের উপকরণ তৈরির কাজ ৷ কয়েক ঘণ্টা পরেই তো গৃহিণীদের হেঁশেলে ঢুকতে হবে ৷ বাড়ির মেয়েরাও রান্নায় হাত লাগাবে ৷ তার আগে নিজেদের হাত একটু রাঙিয়ে নিচ্ছেন তাঁরা ৷ মেহেন্দির রং-এ হাতে হরেক নকশা ৷ হাতের ভিড় সেই আসরেও ৷

ETV BHARAT
ETV BHARAT
Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.