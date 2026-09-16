বায়ুসেনার বিমান চলাচলে ঝুঁকি, কাঁকসার দুর্গাপুজোয় লেজার শোয়ে নিষেধাজ্ঞা

বায়ুসেনার বিমান চলাচলে ঝুঁকি, কাঁকসার দুর্গাপুজোয় লেজার শোয়ে নিষেধাজ্ঞা
Laser Shows Banned for Durga Puja in Kanksa: পানাগড় বায়ুসেনা ঘাঁটি ও অন্ডাল বিমানবন্দরে বিমান ওঠানামার সুরক্ষার প্রশ্নে জারি নির্দেশিকা ৷
Published : September 16, 2026 at 6:31 PM IST
দুর্গাপুর, 16 সেপ্টেম্বর: মণ্ডপে আলোর ঝলকানি থাক, কিন্তু সেই আলো যেন কোনওভাবেই পৌঁছে না যায় আকাশে ৷ তাহলেই হতে পারে বিপদ ! তাই দুর্গাপুজোর উৎসবকে কেন্দ্র করে লেজার শোয়ের আয়োজন নিয়ে এবার আগেভাগেই সতর্ক প্রশাসন ৷ আসানসোল-দুর্গাপুর কমিশনারেটের কাঁকসা থানা এলাকায় পানাগড় বায়ুসেনা ঘাঁটি রয়েছে ৷ দেশের গুরুত্বপূর্ণ বায়ুসেনা ছাউনিগুলির মধ্যে অন্যতম এটি ৷ যেখানে প্রতিনিয়ত বায়ুসেনার বিমান ওঠানামা করে, চলে মহড়াও ৷ তাই নিরাপত্তার স্বার্থে কাঁকসার পুজো কমিটিগুলিকে লেজার শো না-করার নির্দেশ দিয়েছে জেলা ও পুলিশ প্রশাসন ৷
এনিয়ে আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের এসিপি ট্রাফিক (3) রাজকুমার মালাকার বলেন, "পুজোর দিনগুলিতে যাতে কোনও পুজো কমিটি প্রশাসনের নির্দেশ অমান্য করে লেজার শো না-করে, তার জন্য কাঁকসা থানার পুলিশকে বাড়তি নজরদারি রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ তারা বিষয়টিতে বিশেষভাবে নজর দেবে ৷ পাশাপাশি, পুজো কমিটিগুলিকেও লেজার শো না-করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷"
বুধবার কাঁকসায় পুজো কমিটিগুলিকে নিয়ে বৈঠক করেন ব্লক প্রশাসন ও আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের আধিকারিকরা ৷ সেখানে পুলিশের তরফে জানানো হয়, পশ্চিম বর্ধমান জেলা কাঁকসা ব্লকের পানাগড়ে অর্জন সিং বায়ুসেনা ঘাঁটি রয়েছে ৷ যে বায়ুসেনা ঘাঁটি পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতের আকাশসীমা সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ৷ পাশাপাশি, বায়ুসেনার বিমান ওড়ানোর প্রশিক্ষণ দেওয়া ও মহড়া চলে ৷ ফলে লেজার শো করলে, তার আলো আকাশে ছড়িয়ে পড়বে ৷ যা বায়ুসেনার বিমান ওঠানামা ও চলাচলে সমস্যা তৈরি করতে পারে ৷
পাশাপাশি, অন্ডাল বিমানবন্দরও রয়েছে দুর্গাপুরে ৷ আর কাঁকসার উপর দিয়ে বহু বিমান চলাচল করে ৷ ফলে দুর্গাপুজোর সময় লেজার শো করলে, তার আলো বিমানচালকদের বিভ্রান্ত করতে পারে ৷ ফলে অসামরিক বিমান পরিষেবার ক্ষেত্রেও সমস্যা হতে পারে ৷ বিশেষ করে সুরক্ষা ব্যবস্থা বিঘ্নিত হতে পারে ৷ এইসব দিকগুলিকে বিবেচনা করে কাঁকসার সবক’টি, বিশেষ করে বেশকিছু জনপ্রিয় পুজোয় লেজার শো করার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে ৷