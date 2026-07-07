দেশীয় পদ্ধতিতে রাজ্যে সর্ববৃহৎ জাতীয় পতাকা তৈরি করল বীরভূম

দেশীয় পদ্ধতিতে রাজ্যে সর্ববৃহৎ জাতীয় পতাকা তৈরি করল বীরভূম
রাজ্যের সবচেয়ে বড় আয়তনের জাতীয় পতাকা তৈরি হল বীরভূমে ৷ স্বাধীনতা দিবসে এই পতাকা উত্তোলিত হবে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন-এর তরফে মাইথন জলাধারে ৷
Published : July 7, 2026 at 7:50 PM IST
সিউড়ি, 7 জুলাই: রাজ্যে সবচেয়ে বড় জাতীয় পতাকা তৈরি হল বীরভূমের সিউড়িতে ৷ তাও সম্পূর্ণ দেশীয় পদ্ধতিতে বুননের মাধ্যমে 30 ফুট লম্বা ও 20 ফুট চওড়া তেরঙা তৈরি করল পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদ এবং মসলিন তীর্থ বীরভূম ৷ প্রায় 22 জন শিল্পী দেড় মাস ধরে এই জাতীয় পতাকা তৈরিতে অংশ নিয়েছেন ৷
দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন (ডিভিসি)-র তরফে মাইথন জলাধারে এই সর্ববৃহৎ জাতীয় পতাকাটি উত্তোলন করা হবে ৷ এই রকম আরও তিনটি পতাকার বরাত মিলেছে ৷ একেকটি পতাকা তৈরিতে খরচ প্রায় 27 হাজার টাকা ৷
বীরভূমের জেলাশাসক ধবল জৈন বলেন, "যেহেতু এত বড় একটি কাজ ৷ এটা আমাদের কাছে খুব চ্যালেঞ্জিং কাজ ছিল ৷ রাজ্যে সবথেকে বড় পতাকা তৈরি করে নজির গড়েছেন শিল্পীরা ৷ তাঁদের ধন্যবাদ জানাই ।"
1948 সালের 7 জুলাই দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন-এর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ৷ সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, বনসৃজন, বিদ্যুৎ উৎপাদন এই ধরনের একাধিক উদ্দেশ্য নিয়ে তৈরি হয়েছিল ডিভিসি ৷ তাদের তরফেই পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদ এবং মসলিন তীর্থ বীরভূমকে জাতীয় পতাকা নির্মাণের বরাদ দেওয়া হয়েছিল ৷
সেই মতো 30 ফুট লম্বা ও 20 ফুট চওড়া জাতীয় পতাকা নির্মাণ করা হয় ৷ পতাকার মাঝে অশোকচক্রটি প্রায় সাড়ে 5 ফুট ব্যাসার্ধ যুক্ত ৷ এটি রাজ্যের সবচেয়ে বড় জাতীয় পতাকা ৷ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন-এর মাইথন জলাধারের এটি উত্তোলনের উদ্দেশ্যেই বরাত দেওয়া হয়েছিল ৷
কাঁচা তুলো থেকে সুতো তৈরি করে সম্পূর্ণ দেশীয় পদ্ধতিতে তাঁতের বুননে তৈরি এই জাতীয় পতাকা ৷ প্রায় দেড় মাস ধরে 12 জন শিল্পী সুতো তৈরি করেছেন ও 10 জন শিল্পী তাঁত বুনেছেন ৷ শনি ও রবিবার ছুটির দিনেও কাজ করেছিলেন শিল্পীরা ৷ 13 টি স্তরে তৈরি করা হয়েছে তেরঙা পতাকাটি ৷ এটি তৈরি করতে 6টি থান, অর্থাৎ 12 টি শাড়ির পরিমাণ কাপড় লেগেছে ৷ এটি নির্মাণ করতে খরচ হয়েছে প্রায় 27 হাজার টাকা ৷
এই রকম একই ধরনের বড় আরও তিনটি পতাকা তৈরির বরাত পেয়েছে বীরভূম ৷ 15 অগস্টের আগে তা দিতে হবে ৷ প্রতিবেশী ঝাড়খণ্ড রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় সেগুলি উত্তোলিত হবে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে ৷
তবে এত বড় মাপের তাতের বুনোন করা যথেষ্ট চ্যালেঞ্জিং ছিল শিল্পীদের কাছে ৷ তাছাড়া, মাইথনে হাওয়ার গতি অনেক বেশি ৷ এর সঙ্গে রয়েছে চড়া রোদ, ঝড়-বৃষ্টি ৷ এসব উপেক্ষা করেই রং ধরে রেখে পতাকাটি সব সময় উড়বে ৷ তাই কাপড়ের বুনোন ও গুণগত মানের উপরেও জোর দিতে হয়েছে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে ৷
প্রসঙ্গত, সিল্কের তৈরি জাতীয় পতাকা সংবিধান স্বীকৃত নয় ৷ তাই দেশীয় পদ্ধতিতে হাতে তৈরি জাতীয় পতাকার বরাত দিয়েছিল কেন্দ্রীয় সংস্থা ডিভিসি ৷ তবে পূর্ব-ভারতের মধ্যে প্রথম বীরভূমের এই দু'টি সংস্থা এত বড় মাপের জাতীয় পতাকা তৈরি করে দিল ৷ তাই সরকারি কেন্দ্র সরকারের ওয়েবসাইটেও নাম নথিভুক্ত হল বীরভূমের তাঁতের ৷