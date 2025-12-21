বাসে ঝাড়খণ্ড থেকে মুর্শিদাবাদে পাচারের আগেই আসানসোলে আটক প্রচুর গাঁজা

বাসে ঝাড়খণ্ড থেকে মুর্শিদাবাদে পাচারের আগেই আসানসোলে আটক প্রচুর গাঁজা
পুলিশের হাতে ধরা পড়ে 16 কেজি গাঁজা । এই ঘটনায় গ্রেফতার হয়েছে একজন । তাকে আসানসোল আদালতে তোলা হয় ৷
Published : December 21, 2025 at 11:46 AM IST
আসানসোল, 21 ডিসেম্বর: পাচারের আগেই হাতেনাতে ধরা পড়ল বিপুল পরিমাণ গাঁজা । ঝাড়খণ্ড থেকে বাসে আসানসোল হয়ে মুর্শিদাবাদে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়ার পথে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে গেল 16 কেজি গাঁজা । এই ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে একজনকে । ঘটনায় আর অন্য কেউ জড়িত আছে কি না তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে আসানসোল উত্তর থানার পুলিশ ।
শনিবার বিকেলে আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের গোয়েন্দা বিভাগ গোপন সূত্রে খবর পায়, ঝাড়খণ্ড থেকে বিপুল পরিমাণে গাঁজা পাচার করা হবে । সেই মতো আসানসোল উত্তর থানাকে জানানো হয় । উত্তর থানার বিভিন্ন এলাকায় পুলিশ সক্রিয় হয়ে ওঠে । অতীতে দেখা গিয়েছে, জাতীয় সড়ক সার্ভিস রোড এবং অন্যান্য রাস্তা ব্যবহার করে শহরে ঢোকে গাঁজা পাচারকারীরা । সেই মতো পুলিশ চারিদিকেই নজর রাখছিল । এরপর গোয়েন্দা বিভাগ জানতে পারে, ঝাড়খণ্ড থেকে আসানসোলগামী বাসেই গাঁজা নিয়ে আসছে পাচারকারী ।
পুলিশের যাতে সন্দেহ না-হয়, সেই কারণে পাবলিক বাস ব্যবহার করেই পাচারকারীরা গাঁজা পাচার করার চেষ্টা করছিল । কিন্তু গোপনসূত্রে পুলিশ খবর পেয়ে যায় । এবার নির্দিষ্ট তথ্য অনুযায়ী আসানসোল সেনর্যালে রোডে এইচএলজি মোড়ে আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের গোয়েন্দা বিভাগ ও আসানসোল উত্তর থানার পুলিশ ওঁত পেতে বসেছিল । ঝাড়খণ্ড থেকে আসানসোলগামী বাসটি জাতীয় সড়ক থেকে শহরে ঢুকতেই পুলিশ অভিযান চালায় বাসে । ওই বাস থেকেই পুলিশ প্রচুর গাঁজা উদ্ধার করে ।
এই ঘটনায় একজনকে প্রথমে আটক করা হয় । পরে পুলিশ জানতে পারে, ওই ব্যক্তির কাছে মোট 16 কেজি গাঁজা ছিল । তা ঝাড়খণ্ড থেকে প্রথমে আসানসোল ও পরে তা আসানসোল থেকে মুর্শিদাবাদের উদ্দেশে নিয়ে যাওয়ার ছক কষেছিল ওই পাচারকারী । রাতে পাচারকারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তাকে গ্রেফতার করা হয় ।
আসানসোল উত্তর থানার পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের নাম মহম্মদ লাকিব । তার বাড়ি মুর্শিদাবাদে । ঝাড়খণ্ড থেকে গাঁজা এনে মুর্শিদাবাদে পাচার করত সে । অতীতেও এই কাজ অনেকবার করেছে সে । তবে এবার পুলিশের জালে ধরা পড়ে যায় ।
এই ঘটনায় আরও কে জড়িত তা জানতে মরিয়া পুলিশ । ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুরো চক্রের হদিশ পেতে চাইছে পুলিশ । ডিসি (সেন্ট্রাল) ধ্রুব দাস বলেন, "গাঁজা-সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে । তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আমরা পুরো চক্রের হদিশ পেতে চাইছি ।" সেই কারণে ধৃতকে রবিবার আসানসোল আদালতে তুলে পুলিশি হেফাজতে নেওয়ার জন্য আবেদন জানানো হয়েছে ।