তৃণমূল কার্যালয় থেকে বিপুল পরিমাণে রেশন-ভোটার কার্ড উদ্ধার ! শোরগোল নবদ্বীপে

তৃণমূল কার্যালয় থেকে বিপুল পরিমাণে রেশন-ভোটার কার্ড উদ্ধার ! শোরগোল নবদ্বীপে
অত ডিজিটাল রেশন ও ভোটার কার্ড-সহ সরকারি নথি কোথা থেকে এল খতিয়ে দেখছে পুলিশ ৷ ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়েছে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব ।
Published : July 13, 2026 at 11:18 AM IST
নবদ্বীপ, 13 জুলাই: বন্ধ থাকা তৃণমূলের একটি কার্যালয় থেকে উদ্ধার হল অসংখ্য ডিজিটাল রেশন ও ভোটার কার্ড-সহ সরকারি নথি । এমনই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার রাতে নদিয়ার নবদ্বীপে প্রাচীন মায়াপুর বসাকপাড়া মোড় সংলগ্ন এলাকায় । ঘটনার শোরগোল পড়ে গিয়েছে আশেপাশে ৷
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্যে পালাবদলের পর দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ রয়েছে তৃণমূলের ওই কার্যালয় ৷ সেখান থেকেই এবার ডিজিটাল রেশন কার্ড, ভোটার কার্ড ছাড়াও মৎস্যজীবী পরিচয়পত্র-সহ বিভিন্ন সরকারি নথি উদ্ধার হয়েছে । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে নবদ্বীপ থানার পুলিশ উদ্ধার হওয়া নথিগুলি নিজেদের হেফাজতে নেয় ।
বিজেপির নবদ্বীপ উত্তর মণ্ডলের সহ-সভাপতি তন্ময় কুণ্ডু বলেন, "নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর থেকে ওই কার্যালয়টি বন্ধ ছিল । সম্প্রতি রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্প সংক্রান্ত পরিষেবা দেওয়ার জন্য 7 নম্বর ওয়ার্ডে অস্থায়ী শিবির পরিচালনা করছিল বিজেপি । স্থানীয় তৃণমূলের কয়েকজন নেতা-নেত্রী ওই বন্ধ কার্যালয়টি ব্যবহারের জন্য বিজেপির হাতে তুলে দেন এবং কয়েকদিন আগে কার্যালয়ের চাবি আমাদের হাতে দেওয়া হয় ।"
তিনি আরও বলেন, "কার্যালয় খুলে দেখা যায়, একটি ঘরের আলমারি খোলা অবস্থায় রয়েছে এবং সেখানে থাকা কম্পিউটারটি নেই । একই সঙ্গে ঘরের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে বিপুল পরিমাণ ডিজিটাল রেশন কার্ড, ভোটার পরিচয়পত্র, মৎস্যজীবী পরিচয়পত্র-সহ বিভিন্ন সরকারি নথি । পরে স্থানীয়দের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হলে অধিকাংশ নথিই এলাকার বাসিন্দাদের বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে ।"
বিজেপির দাবি, উদ্ধার হওয়া নথির সংখ্যা প্রায় এক হাজারের কাছাকাছি হতে পারে । তন্ময় কুণ্ডুর অভিযোগ, ওই ওয়ার্ডের তৎকালীন তৃণমূল নেতৃত্ব সাধারণ মানুষের সরকারি নথি দলীয় কার্যালয়ে রেখে দিয়েছিল, যার ফলে বহু মানুষ সরকারি পরিষেবা পেতে সমস্যার মুখে পড়েছেন । তাই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত, দায় নির্ধারণ এবং প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছে বিজেপি ।
এদিকে, বন্ধ দলীয় কার্যালয় থেকে বিপুল পরিমাণ সরকারি নথি উদ্ধারের খবর ছড়িয়ে পড়তেই স্থানীয় বাসিন্দাদের ভিড় জমে যায় ওই দলীয় কার্যালয়ে । যে সমস্ত স্থানীয় বাসিন্দাদের নথি উদ্ধার হয়েছে, তাঁদের স্থানীয় থানার সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে ।
কৃষ্ণনগর জেলা পুলিশের ডিএসপি শিল্পী পাল বলেন, "সূত্রের খবর পেয়ে আমাদের নবদ্বীপ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয় এবং স্থানীয়দের অভিযোগের ভিত্তিতে ওই কার্যালয় থেকে যে সমস্ত নথিপত্র পাওয়া গিয়েছে সেগুলি উদ্ধার করা হয় ৷ সেগুলিকে বাজেয়াপ্ত করে থানায় নিয়ে আসা হয় । পুলিশ পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে ।"