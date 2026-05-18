তৃণমূল নেতার বাড়ি থেকে উদ্ধার প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র, গ্রেফতার 2

তৃণমূল নেতার বাড়ি থেকে উদ্ধার প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র, গ্রেফতার 2
পুলিশ অভিযান শুরু করতেই পাঁচিল টপকে পালিয়ে যান তৃণমূল নেতা । তবে ঘটনায় জড়িত দু'জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ।
Published : May 18, 2026 at 2:58 PM IST
সাগরদিঘি, 18 মে: তৃণমূল নেতার বাড়ি থেকে প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র, কার্তুজ, ম্যাগাজিন বাজেয়াপ্ত করল সাগরদিঘি থানার পুলিশ । রবিবার রাতে পুলিশ অভিযান শুরু করতেই পাঁচিল টপকে পালিয়ে যান তৃণমূল নেতা । তবে ঘটনায় জড়িত দু'জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ । এত পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ কেন বাড়িতে রাখা হয়েছিল তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ । আজ ধৃতদের জঙ্গিপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে তাঁদের পাঁচদিনের পুলিশি হেফাজতে পাঠিয়েছেন বিচারক ৷ পলাতক তৃণমূল নেতার খোঁজে তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে পুলিশ ।
রাজ্যে পালাবদলের পর দিকে দিকে শুরু হয়েছে ধরপাকর । তোলাবাজির সঙ্গে যুক্ত, এলাকায় দাদাগিরি দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত তৃণমূল নেতাদের ধরতে কড়া হাতে মাঠে নেমেছে পুলিশ । তারই নমুনা দেখা গেল মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘিতে । রবিবার রাতে সাগরদিঘি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন ব্লক সভাপতি নূরে মেহবুব আলমের বাড়িতে হানা দেয় পুলিশ । বাড়িতে অভিযান চালিয়ে দুটি আগ্নেয়াস্ত্র, 17 রাউন্ড কার্তুজ, চারটি ম্যাগাজিন এবং দুটি মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করে সাগরদিঘি থানার পুলিশ । গ্রেফতার করা হয়েছে দু'জনকে । যদিও পলাতক নূরে মেহবুব আলম ।
তৃণমূলের প্রাক্তন ব্লক সভাপতি তথা তৃণমূলের জঙ্গিপুর জেলা সাধারণ সম্পাদকের বাড়ি থেকে আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলি উদ্ধার ঘিরে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে । পুলিশ সূত্রের খবর, রবিবার গভীর রাতে পুলিশ সাগরদিঘির চাঁদপাড়া গ্রামে তৃণমূল নেতা নূরে মেহেবুব আলমের বাড়িতে অভিযান চালায় । তাঁর বাড়ি থেকে আগ্নোয়াস্ত্র ও কার্তুজের পাশাপাশি একটি গাড়ি, ধারালো দেশি অস্ত্র ও দুটি মোবাইল ফোনও উদ্ধার করেছে পুলিশ । অভিযানে গিয়ে এক নাবালককেও গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷ ধৃতরা আগ্মেয়াস্ত্র কার্তুজ কোথায় রাখা ছিল তা জানতেন । নুরে মেহেবুব আলমের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে সাগরদিঘি থানার পুলিশ ।
কী উদ্দেশ্যে এবং কোথা থেকে সেই আগ্নেয়াস্ত্র পেল সে বিষয়ে তদন্ত শুরু করা হয়েছে । আজ সোমবার ধৃতদের 10 দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানিয়ে জঙ্গিপুর মহকুমা আদালতে পাঠায় সাগরদিঘি থানার পুলিশ । বাজেয়াপ্ত হওয়া গাড়িতে সাগরদিঘি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতির বোর্ড লাগানো ছিল বলে সূত্রের খবর । ধৃতদের পাঁচদিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক ।