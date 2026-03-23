ভোটের বাদ্যি বাজতেই মুর্শিদাবাদের তিন থানা এলাকায় উদ্ধার প্রচুর তাজা বোমা

ভোটের বাদ্যি বাজতেই মুর্শিদাবাদের তিন থানা এলাকায় উদ্ধার প্রচুর তাজা বোমা
সোমবার মুর্শিদাবাদের সুতি, সামশেরগঞ্জ ও রেজিনগর থানা এলাকা থেকে উদ্ধার হয়েছে তাজা বোমা৷
Published : March 23, 2026 at 6:03 PM IST
মুর্শিদাবাদ, 23 মার্চ: ভোটের বাদ্যি বাজতেই মুর্শিদাবাদে মুড়ি-মুড়কির মতো বোমা উদ্ধার হতে শুরু করেছে। সোমবার সামশেরগঞ্জ,সুতি ও রেজিনগর থানার ঘোষপাড়া থেকে প্রচুর সকেট বোমা বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। তিন থানা থেকে প্রায় 40টি তাজা সকেট বোমা উদ্ধার হয়েছে।
ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়েছে। অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট হবে কী করে, সেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। নির্বাচনের প্রাক্কালে বোমা উদ্ধারের ঘটনায় দুই পুলিশ জেলার কপালে ভাঁজ পড়তে শুরু করেছে। জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার সুপার সুরিন্দর সিং বলেন, ‘‘অবাধ শান্তিপূর্ণ নির্বাচনই আমাদের লক্ষ্য। তার জন্য এলাকায় এলাকায় তল্লাশি অভিযান শুরু করা হয়েছে। রাজ্য সড়ক এবং জাতীয় সড়কে নাকা চেকিং করা হচ্ছে।’’
সামশেরগঞ্জ ও সুতি থানা জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার অন্তর্গত৷ সেখানকার দু’টি জায়গা থেকে এক বালতি করে তাজা বোমা উদ্ধার করেছে পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সামশেরগঞ্জ থানার অন্তর্গত লস্করপুর এলাকার একটি আমবাগানে সন্দেহজনক একটি বালতি পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা।
বিষয়টি নজরে আসতেই তাঁরা দ্রুত পুলিশকে খবর দেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ। পরে তল্লাশি চালিয়ে ওই বালতির ভেতর থেকে একাধিক তাজা বোমা উদ্ধার করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে গোটা এলাকাটি ঘিরে ফেলে পুলিশ৷ অন্যদিকে, সুতি থানার মহিষাস্থলি এলাকার একটি ভুট্টা খেত থেকেও একই ধরনের একটি বালতি ভর্তি তাজা বোমা উদ্ধার করে সুতি থানার পুলিশ। পুলিশ এসে বোমাগুলি উদ্ধার করে ও এলাকা ঘিরে রাখে।
একই দিনে দুই থানার এলাকায় এইভাবে তাজা বোমা উদ্ধারের ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই শোরগোল পড়েছে। কে বা কারা এই বোমাগুলি সেখানে মজুত করে রেখেছিল, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ঘটনার পর থেকেই দুই এলাকায় পুলিশি নজরদারি বাড়ানো হয়েছে এবং পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে। কে বা কারা বোমাগুলো রেখেছে, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।
অন্যদিকে রেজিনগর থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ছেতিয়ানি ঘোষপাড়ায় অভিযান চালিয়ে দু’টি ব্যাগ ভর্তি তাজা সকেট বোমা উদ্ধার করেছে। এই ঘটনাকে ঘিরে গোটা এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এলাকায় সন্দেহজনক গতিবিধির খবর পেয়ে তৎক্ষণাৎ অভিযান চালানো হয়। তল্লাশির সময় ওই দু’টি ব্যাগ উদ্ধার করা হয়। যার ভিতরে প্রায় 25টি তাজা সকেট বোমা মজুত ছিল। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বম্ব স্কোয়াড এবং বোমাগুলি নিষ্ক্রিয় করার কাজ শুরু হয়।
ঘটনায় কে বা কারা জড়িত, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। পাশাপাশি, এই বোমাগুলি কী উদ্দেশ্যে মজুত করা হয়েছিল, সেই বিষয়েও তদন্ত শুরু হয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, তাঁরা চরম আতঙ্কে রয়েছেন।