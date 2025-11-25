বৃহৎ আকারের মস্তিষ্কের টিউমার সফলভাবে অস্ত্রোপচার, অসাধ্য সাধন বাঁকুড়া মেডিক্যালে
38 বছরের মহিলা রোগী জল খেতে পারতেন না ৷ হাঁটতে চলতে গেলে সমস্যা হতো ৷ অজ্ঞান হয়ে যেতেন যখন তখন ৷
বাঁকুড়া, 25 নভেম্বর: বৃহৎ আকারের মস্তিষ্কের টিউমার সফলভাবে অস্ত্রোপচার ৷ অসাধ্য সাধন করল বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল । সুস্থ হয়ে বাড়িও ফিরে গেলেন পড়শি রাজ্যের 38 বছরের রোগী আলপনা মাহাতো ৷
কী সমস্যা ছিল রোগীর ?
হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, ঝাড়খণ্ডের পূর্ব সিংভূম জেলার চিরুডির বাসিন্দা আলপনা মাহাতো ৷ গত সাড়ে চার বছর ধরে তাঁর মাথায় বাসা বেঁধেছিল টিউমার ৷ এর ফলে মাথায় ব্যথা, হাঁটতে চলতে গেলে সমস্যা হতো তাঁর ৷ এমনকি হাঁটতে হাঁটতে টলে পড়ে যেতেন ৷ অজ্ঞানও হয়ে যেতেন মাঝে মধ্যে ৷ আর সবচেয়ে গুরুতর বিষয় ছিল তিনি জল খেতে পারতেন না ৷
গত একমাস আগে আলপনার শারীরিক সমস্যা বাড়তে থাকে । তখন পরিবারের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ে ৷ তাঁকে নিয়ে ঝাড়খণ্ডের জামশেদপুরে দ্বারস্থ হয় এক চিকিৎসকের কাছে ৷ সেখানে চিকিৎসক তাঁর রোগী নির্ণয় করতে ব্যর্থ হন ৷ এরপরেই সরাসরি আলপনাকে পরিজনেরা নিয়ে আসেন বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে । এখানে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর আলপনার ব্রেনে বৃহৎ আকারের টিউমার ধরা পড়ে ৷ তড়িঘড়ি অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেন চিকিৎসকরা ৷
সবচেয়ে জটিল অস্ত্রোপচার
বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজের নিউরোসার্জেন চিরন্তন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে চিকিৎসক টিম গঠন করা হয় ৷ তাঁরা সকলে মিলিয়ে পাঁচ থেকে ছয় ঘণ্টা ধরে অস্ত্রোপচার সম্পন্ন করেন ৷ আর তাতেই কিস্তিমাত । 16 বছরের ছেলের জননী আলপনা মাহাতো এখন সম্পূর্ণ সুস্থ ৷ মঙ্গলবার বাড়ি ফিরে গিয়েছেন তিনি ৷
নিউরোসার্জেন চিরন্তন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "এই ধরনের অপারেশন বাঁকুড়াতে তো দূর, কলকাতার বাইরেও খুব কম হয়ে থাকে । এ বছর বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে 20টা ব্রেন টিউমার অস্ত্রোপচার হয়েছে ৷ এই অস্ত্রোপচারটি তাদের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন ছিল ৷ রোগীর সেরিবেলামে বড় আকারের টিউমার ছিল ৷ যেটি অস্ত্রোপচারে দুই বোতলের উপর রক্ত লেগেছে ৷ তবে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে সফলভাবে এই অস্ত্রোপচার হয়েছে ৷ রোগী একেবারে সুস্থ ৷ এই ধরনের অস্ত্রোপচার বাইরে করলে গেলে চার থেকে সাড়ে চার লাখ টাকার খরচ হয় ৷ স্বাস্থ্যসাথীতে এই অস্ত্রোপচারের জন্য রাজ্য সরকার সবচেয়ে বেশি টাকা দেয়৷ যার পরিমাণ 1 লক্ষ 75 হাজার টাকা ৷ এই জাতীয় অস্ত্রোপচার বাঁকুড়ায় বিনামূল্যে করতে পেরে আমার গর্বিত ৷"
ভিপি শান্ট মেশিন
তিনি আরও বলেন, "মাথায় ব্যথা, হাঁটতে চলতে গেলে সমস্যা, অজ্ঞান হয়ে যেতেন রোগী ৷ আমরা এমআরআই করে দেখি মাথায় বড় টিউমার রয়েছে ৷ দু'বারে ওঁর অস্ত্রোপচার হয়েছে ৷ প্রথমবার ওঁর মাথায় একটা মেশিন বসাই ৷ যেটাকে ভিপি শান্ট বলা হয় ৷ তারপরে ওঁকে ছেড়ে দেওয়া হয় ৷ তার মাসখানেক পর আবার ওঁকে হাসপাতালে ভর্তি করে টিউমারটি অস্ত্রোপচার করা হয় ৷ এই অস্ত্রোপচারে জটিলতা ছিল ৷ বাড়ির লোককে সেটা বলে রাখা হয়েছিল ৷ তাদের সম্মতি নিয়ে অস্ত্রোপচার করা হয় ৷ এই অস্ত্রোপচার সফল হওয়ায় রোগীর বাড়ির লোক যতটা না খুশি, তার থেকে বেশি আমরা চিকিৎসরা খুশি হয়েছি ৷"
এই ধরনের অস্ত্রোপ্রচার ভবিষ্যতে আরও হোক বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে ৷ এমনটাই ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন চিকিৎসক । চিরন্তন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ থেকে শুরু করে সহযোগী বিভিন্ন বিভাগের ডাক্তার সাহায্য না করলে এত জটিল অস্ত্রোপচার হয়তো সফল হতো না ।"
পোস্টেরিয়র ফোসা টিউমার
বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের সুপার অর্পণ গোস্বামী বলেন, "ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দা আলপনা মাহাতোর ব্রেন টিউমার নিয়ে ভর্তি হয়েছিলেন ৷ পোস্টেরিয়র ফোসা টিউমার ছিল তাঁর ৷ বিভিন্নরকমের অপ্রতুলতা থাকা সত্ত্বেও আমাদের মেডিক্যাল কলেজে নিউরোসার্জেন চিরন্তন বন্দ্যোপাধ্যায় সফলভাবে তাঁর অস্ত্রোপচার করেছেন ৷ আমাদের এই মেডিক্যাল কলেজে ছোট পরিকাঠামোর মধ্যে এরকম জটিল অস্ত্রপ্রচার সম্ভব হচ্ছে । আমরা ভবিষ্যতে আরও এই ধরনের জটিল অস্ত্রপ্রচার করতে চাই ৷ তার জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আরও একটু ভালো পরিকাঠামো নির্মাণ করার আবেদন করব । তাতে আমরা আরও ভালো করে এই ধরনের অস্ত্রোপচার করতে পারব ৷"
রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ
রোগীর দিদি কল্পনা মাহাতো বলেন, "বোন জল খেতেই পারত না ৷ জল খেলেই ওর সমস্যা হতো ৷ কাশী হতো ও মাথার পেছনে টান লাগত ৷ সাড়ে চার বছর ধরে এই সমস্যায় ভুগছিল ও ৷ আমরা অনেক জায়গায় দেখিয়ে কোনও সুরাহা হয়নি ৷ কোনও চিকিৎসক বোনের রোগ ধরতে পারেনি ৷ শেষে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে টিউমার ধরা পড়ে ৷ আমাদের বাইরে চিকিৎসা করার ক্ষমতা ছিল না ৷ এখানে বিনামূল্যে ও সফলভাবে বোনের অস্ত্রোপচার হয়েছে ৷ তার জন্য চিকিৎসককে ধন্যবাদ জানাব ৷ এখন বোন ভালো আছে ৷" রোগী আলপনা মাহাতো নিজে বলেন, "জল খেতে পারতাম না ৷ এখন ভালো আছি আমি ৷"
অসাধ্যকে সাধন করে রাজ্যকে আলোর পথ দেখাল বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ । মেডিক্যাল কলেজের এই ধরনের সাফল্যকে সাধুবাদ জানিয়েছেন রোগীর আত্মীয় থেকে শুরু করে সমাজের সকল স্তরের মানুষজন ।