পাহাড় ধসে অবরুদ্ধ 31 নং জাতীয় সড়ক, বিপাকে ডুয়ার্স ও কালিম্পংগামী পর্যটকরা

পাহাড় ধসে অবরুদ্ধ 31 নং জাতীয় সড়ক, বিপাকে ডুয়ার্স ও কালিম্পংগামী পর্যটকরা
ভারী বিপর্যয় মোকাবিলা সরঞ্জাম এবং জেসিবি ব্যবহার করে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় রাস্তা পরিষ্কারের কাজ চালানো হচ্ছে ।
Published : August 19, 2026 at 2:00 PM IST
দার্জিলিং, 19 অগস্ট: লাগাতার বৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢালের ভঙ্গুরতার কারণে সেবক করোনেশন ব্রিজের নিকটবর্তী মংপং এলাকায় ভয়াবহ ধস । ঠিক সেবক কালীবাড়ির কাছে পাহাড়ের ওপর থেকে আচমকাই বিশালাকার পাথর ও বোল্ডার জাতীয় সড়ক 31-এর ওপর আছড়ে পড়ে, যার ফলে মুহূর্তেই বন্ধ হয়ে যায় যান চলাচল ।
বুধবার সকাল থেকেই সেবক ও সংলগ্ন এলাকার দু'পাশে কয়েক কিলোমিটার পর্যন্ত মালবাহী ট্রাক, যাত্রীবাহী বাস এবং সারিবদ্ধ ছোট পর্যটক গাড়ির দীর্ঘ লাইন চোখে পড়ে । ডুয়ার্স-সহ লাভা এবং লোলেগাঁওয়ের মতো জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে পৌঁছনোর স্বাভাবিক রুটটি স্তব্ধ হয়ে পড়ায় চরম ভোগান্তির মুখে পড়েছেন সাধারণ যাত্রী থেকে শুরু করে দূর-দূরান্ত থেকে আসা পর্যটকরা ।
পরিস্থিতির ওপর নজর রেখে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছন জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের ইঞ্জিনিয়ার ও আধিকারিকরা । ভারী বিপর্যয় মোকাবিলা সরঞ্জাম এবং জেসিবি ব্যবহার করে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় রাস্তা পরিষ্কারের কাজ চালানো হচ্ছে । যোগাযোগ ব্যবস্থা যাতে পুরোপুরি ভেঙে না পড়ে, তার জন্য তৎপর হয়েছে দার্জিলিং জেলা প্রশাসন ।
দার্জিলিংয়ের জেলাশাসক হরিশঙ্কর পানিকের জানিয়েছেন, সেবক করোনেশন ব্রিজের কাছে ধসের কারণে 31 নম্বর জাতীয় সড়কে যান চলাচল আপাতত সাময়িকভাবে সম্পূর্ণ স্থগিত রাখতে হয়েছে । সাধারণ মানুষের সুরক্ষা ও যানজট এড়াতে বিকল্প রুট হিসেবে গরুবাথান ও মালবাজার হয়ে গাড়ি চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে । দূরপাল্লার যানবাহনের ক্ষেত্রে 717 নম্বর জাতীয় সড়ক (NH 717) ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে । এনএইচএআই ও পুলিশ প্রশাসন যৌথভাবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে কাজ করছে, দ্রুত রাস্তা পরিষ্কার করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে ।
আপাতত স্বস্তির বিষয় এটাই যে, 10 নম্বর জাতীয় সড়ক (NH 10) খোলা রয়েছে । ফলে সিকিম ও কালিম্পং শহরের সঙ্গে সড়ক যোগাযোগ এখনও স্বাভাবিক । তবে বিপত্তি বেঁধেছে ডুয়ার্স এবং কালিম্পংয়ের প্রত্যন্ত অঞ্চল যেমন লাভা, রিষপ ও লোলেগাঁওগামী পর্যটকদের ক্ষেত্রে ।
হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সম্পাদক সম্রাট স্যানাল পর্যটন পরিস্থিতির ওপর আলোকপাত করে বলেন, "10 নং জাতীয় সড়ক সচল থাকায় সিকিম বা মূল কালিম্পং শহরের সঙ্গে যোগাযোগে কোনও অসুবিধা হচ্ছে না । তবে সমস্যা তৈরি হয়েছে যাঁরা ডুয়ার্স কিংবা লাভা-লোলেগাঁওয়ের দিকে ট্রাভেল করছেন তাঁদের নিয়ে । সরাসরি রাস্তা বন্ধ থাকায় অনেকটা ঘুরপথে পৌঁছতে হচ্ছে, ফলে যাতায়াতের সময় ও খরচ দুটোই বাড়ছে ।"
প্রশাসনের অনুমান, আবহাওয়া প্রতিকূল না থাকলে এবং বড় কোনও বোল্ডার ফের নতুন করে না নামলে দ্রুত ধস সরিয়ে 31 নম্বর জাতীয় সড়ক দিয়ে পুনরায় যান চলাচল করা সম্ভব হবে । ততক্ষণ পর্যন্ত পর্যটক ও সাধারণ চালকদের প্রশাসনিক নির্দেশ মেনে বিকল্প পথ ব্যবহারের অনুরোধ জানানো হয়েছে ।