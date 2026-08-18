হুগলি নদীর বাঁধে ভয়াবহ ধস, তলিয়ে গেল 100 মিটারের বেশি অংশ
117 নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে বাঁধে ধস ৷ জোয়ারে ধসে যাওয়া অংশে আরও ক্ষতির আশঙ্কা ৷ রায়চক এলাকাতেও নদী বাঁধে ভাঙনের অভিযোগ ৷
Published : August 18, 2026 at 3:54 PM IST
ডায়মন্ডহারবার, 18 অগস্ট: টানা বৃষ্টির জেরে দক্ষিণ 24 পরগনার বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন ৷ ঠিক তখনই ডায়মন্ডহারবারে হুগলি নদীর বাঁধে বড়সড় ধস নামায় নতুন করে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে ৷ 117 নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে হুগলি নদী সংলগ্ন বাঁধের 100 মিটারেরও বেশি অংশ ভেঙে নদীগর্ভে তলিয়ে গিয়েছে বলে জানা যাচ্ছে ৷ জাতীয় সড়কের একেবারে পাশেই নদী বাঁধে এই বিপর্যয় ঘটায়, স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে ৷
বঙ্গোপসাগরে গভীর নিম্নচাপের জেরে দক্ষিণ 24 পরগনা-সহ গোটা দক্ষিণবঙ্গে লাগাতার ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টি শুরু হয়েছে গত রবিবার সন্ধে থেকে ৷ এর জেরে একদিকে যেমন নিচু এলাকাগুলি জলমগ্ন হয়ে রয়েছে, তেমনই নদী ও খালগুলির জলস্তরও বেড়েছে ৷ সেই পরিস্থিতিতে ডায়মন্ডহারবারে নদী বাঁধের বড় অংশে ধস নামার ঘটনা সামনে এল ৷
স্থানীয়দের দাবি, অতিরিক্ত বৃষ্টির কারণে বাঁধের মাটি ক্রমশ নরম ও আলগা হয়ে গিয়েছে ৷ তার উপর নদীর জলস্তর বৃদ্ধি এবং স্রোতের চাপ থাকায় বাঁধের দুর্বল অংশে ধস নেমেছে ৷ এই জোড়াফলায় মুহূর্তের মধ্যে বাঁধের বিস্তীর্ণ অংশ ভেঙে নদীগর্ভে তলিয়ে গেছে ৷ যদিও, ঠিক কী কারণে এতটা অংশ ভেঙে পড়ল, তা নিয়ে প্রশাসনিকভাবে কোনও মন্তব্য করা হয়নি ৷
ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় আতঙ্ক তৈরি হয়েছে ৷ কারণ, ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধের একদিকে হুগলি নদী, অন্যদিকে গুরুত্বপূর্ণ 117 নম্বর জাতীয় সড়ক এবং বিপুল জনবসতি ৷ বাঁধের অংশ আরও ভাঙলে নদীর জল লোকালয়ে ঢুকে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে বলে স্থানীয়রা জানাচ্ছেন ৷ একইসঙ্গে জাতীয় সড়কের নিরাপত্তা নিয়েও উদ্বেগ তৈরি হয়েছে ৷ কারণ এই জাতীয় সড়ক কলকাতার সঙ্গে ডায়মন্ডহারবার ব্লকের সংযোগকারী অন্যতম ব্যস্ত রাস্তা ৷
ঘটনার খবর পেয়ে প্রশাসনের আধিকারিকরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান ৷ ক্ষতিগ্রস্ত অংশ পরিদর্শন করে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ বাঁধের কোন অংশ কতটা দুর্বল হয়ে পড়েছে, আরও কোথাও ধসের সম্ভাবনা রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে নজরদারি শুরু হয়েছে ৷ পরিস্থিতি যাতে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে না-যায়, তার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে বলে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে ৷
স্থানীয় বাসিন্দা অত্রি মুখোপাধ্যায় বলেন, "অতিবৃষ্টির কারণে হুগলি নদীর পাড়ে 117 নম্বর জাতীয় সড়কের কাছে ধস নেমেছে ৷ বাঁধের বড় অংশ ভেঙে পড়ায় আমরা আতঙ্কে রয়েছি ৷ নদীর জল যদি আরও বাড়ে, তাহলে পরিস্থিতি ভয়াবহ হতে পারে ৷"
ডায়মন্ডহারবারের বিজেপি নেতা দীপক হালদার পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগপ্রকাশ করেছেন ৷ তাঁর দাবি, "শুধু ডায়মন্ডহারবার নয়, দক্ষিণ 24 পরগনার উপকূলবর্তী একাধিক এলাকাতেই হুগলি নদীর বাঁধ দুর্বল হয়ে পড়েছে ৷" দ্রুত বাঁধ মেরামতির পাশাপাশি যেসব এলাকায় ধসের আশঙ্কা রয়েছে, সেখানে আগাম ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তিনি ৷
ডায়মন্ডহারবারের পাশাপাশি দক্ষিণ 24 পরগনার অন্যান্য উপকূলবর্তী এলাকাতেও একই ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে ৷ গঙ্গাসাগরের ধবলা হাট, লালপুর-সহ নামখানার একাধিক এলাকায় নদীবাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে ৷ রায়চকেও নদী বাঁধে ধস নেমেছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে ৷ বেশ কিছু জায়গায় বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে নদীর জল লোকালয়ে ঢুকতে শুরু করেছে বলে অভিযোগ ৷
নদীর জল ঢুকে পড়ায় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক আরও বেড়েছে ৷ বিশেষ করে নদীর তীরবর্তী নিচু এলাকাগুলিতে বসবাসকারী মানুষজন ঘরবাড়ি এবং চাষের জমি নিয়ে দুঃশ্চিন্তায় রয়েছেন ৷ বৃষ্টির পরিমাণ আরও বাড়লে, পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে বলে আশঙ্কা তাঁদের ৷
এ বিষয়ে ডায়মন্ডহারবার বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক পান্নালাল হালদার বলেন, "দু’দিনের অতি বৃষ্টির কারণে এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে ৷ প্রশাসনের তরফ থেকে বাঁধ সংস্কারের কাজ শুরু করা হয়েছে ৷ আশা করছি পরিস্থিতির স্বাভাবিক হয়ে যাবে খুব দ্রুত ৷"
গঙ্গাসাগরে পরিস্থিতি মোকাবিলায় ইতিমধ্যেই প্রশাসনের তরফে বেশ কিছু পরিবারকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নেওয়া হয়েছে ৷ অতিবৃষ্টির কারণে গঙ্গাসাগরের 22টি পরিবারকে ত্রাণশিবিরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে খবর ৷ সেখানে তাঁদের থাকা ও খাবারের ব্যবস্থা করেছে প্রশাসন ৷ পরিস্থিতির দিকে নজর রেখে প্রয়োজন হলে আরও মানুষকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেওয়া হতে পারে ৷
এদিকে নদীবাঁধ ভেঙে যাওয়ার ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি প্রভাবের আশঙ্কাও তৈরি হয়েছে ৷ বাঁধের ক্ষতিগ্রস্ত অংশ দ্রুত মেরামত না-হলে পরবর্তী সময়ে জোয়ারে নদীর জল ঢুকে পড়তে পারে এলাকায় ৷ এমনকি জোয়ারের সময় জলের চাপ বাড়লে বাঁধের ক্ষতিগ্রস্ত অংশ আরও ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷
প্রশাসনের পক্ষ থেকে নদী বাঁধের পরিস্থিতির উপর নজরদারি চালানো হচ্ছে ৷ বিপজ্জনক অংশগুলিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ দ্রুত মেরামতের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে ৷ জাতীয় সড়কের পাশে বাঁধে ধস নামায় গোটা বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে ৷