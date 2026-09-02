বৃষ্টিতে প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার রাস্তায় বিরাট ধস, আতঙ্ক বারাবনিতে

বৃষ্টিতে প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার রাস্তায় বিরাট ধস, আতঙ্ক বারাবনিতে
আতঙ্কে রয়েছেন বাসিন্দারা । মাত্র 10 ফুট দূরেই তাঁদের বাড়িঘর । ফলে কখন কী ঘটে সেই ভেবেই প্রমাদ গুনছেন সবাই ৷
Published : September 2, 2026 at 6:36 PM IST
আসানসোল, 2 সেপ্টেম্বর: টানা বৃষ্টির জেরে আসানসোলের বারাবনি বিধানসভা এলাকায় ভয়াবহ ধস । মদনমোহনপুর গ্রামে ঘনবসতি এলাকায় একটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার বিরাট অংশ ধসে গিয়েছে । যার ফলে বারাবনি বিধানসভার ভানোড়া থেকে নুনী মোড় যাওয়ার যোগাযোগ সম্পূর্ণ রূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে । কী কারণে এই ধস, তা নিয়ে বারাবনি ব্লক অফিসের আধিকারিকরা তদন্তে নেমেছে । আতঙ্কে রয়েছেন বাসিন্দারা । মাত্র 10 ফুট দূরেই রয়েছে তাঁদের বাড়িঘর । ফলে কখন কী ঘটে সেই ভেবেই প্রমাদ গুনছেন সবাই ৷
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে ভয়াবহ ধসের ফলে রাস্তাটি সম্পূর্ণ রূপে ধসে যায় । বাসিন্দারা তখন গভীর ঘুমে মগ্ন । বারাবনি থানার পুলিশ জানতে পেরে তড়িঘড়ি এলাকায় পৌঁছায় । বাসিন্দাদের ঘুম থেকে তুলে তাঁদের সতর্ক করা হয় । গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাটি হঠাৎই মারাত্মকভাবে ধসে যাওয়ায় ওই রাস্তা দিয়ে যান চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছে । প্রায় 70 থেকে আশি ফুট এলাকা জুড়ে রাস্তার এক বিশাল অংশ ধসে গিয়ে গভীর খাদের সৃষ্টি হয়েছে । চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন নিত্যযাত্রী ও স্থানীয় বাসিন্দারা ।
অন্যদিকে, যে স্থানে ধসের ঘটনা ঘটেছে তার খানিক দূরেই রয়েছে বাসিন্দাদের বাড়ি । ফলে ভোর রাত থেকেই আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন বাসিন্দারা ।
স্থানীয় বাসিন্দা তারকনাথ মণ্ডল জানান, "গভীর রাতে যখন ধস হয় আমরা তখন ঘুমোচ্ছিলাম । জানতে পারিনি । পরে ভোরবেলায় পুলিশ আমাদের ঘুম থেকে তুলে সতর্ক করে যায় । আমরা প্রচণ্ড আতঙ্কের মধ্যে রয়েছি । কখন কী ঘটবে জানি না ।" আরেক বাসিন্দা সন্ধ্যা মণ্ডল বলেন, "আমাদের বাড়ির পাশেই রাস্তাটি ধসে গিয়েছে সম্পূর্ণ ভাবে । আমরা বাড়ি ছেড়ে চলে যেতেও পারছি না, আবার থাকতেও ভয় লাগছে । এই অবস্থার মধ্যেই রয়েছি ।"
খনি এলাকায় ধস হলেও খনিজনিত কারণে এই ধস নয় বলে প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে । পাশেই একটি পুকুর রয়েছে । অতি বৃষ্টির কারণে পুকুরের গার্ড ওয়াল বা বাঁধ সরে যাওয়াতেই এই বিপত্তি বলে মনে করা হচ্ছে । খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন । দুর্ঘটনা এড়াতে ধসে যাওয়া এলাকাটি সাময়িকভাবে ঘিরে ফেলা হয় । সুরক্ষার স্বার্থে পুলিশ মোতায়েন করা হয় ও ধসকবলিত রাস্তা ব্যারিকেড দিয়ে ঘিরে ফেলা হয় ।
উল্লেখ্য, 'প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা'-র অধীনে নির্মিত হয়েছিক এই রাস্তাটি । তৃণমূল পরিচালিত জেলা পরিষদ ও পঞ্চায়েত এই রাস্তাটি বানিয়েছিল । টানা বৃষ্টিতে পুরো রাস্তা এভাবে ধসের ফলে বসে যাওয়া নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন স্থানীয়রা । তাঁরা কাজের গুণমান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ।
ইতিমধ্যেই এবিষয়ে তদন্ত শুরু করেছেন ব্লক প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা । ব্লক প্রশাসনের এক আধিকারিক জানান, "দ্রুত রাস্তাটি মেরামত করে পুনরায় যোগাযোগ ব্যবস্থা যাতে স্বাভাবিক করা যায়, সে বিষয়ে তৎপরতা শুরু হয়েছে ।"