ফরাক্কায় রেললাইনে ধস: উত্তর-দক্ষিণের যোগাযোগ ব্যাহত, বহু ট্রেন বাতিল ও রুট পরিবর্তন

ফরাক্কায় রেললাইনে ধস: উত্তর-দক্ষিণের যোগাযোগ ব্যাহত, বহু ট্রেন বাতিল ও রুট পরিবর্তন
হঠাৎ ট্রেন বাতিল ও রুট পরিবর্তনে এনজেপি ও শিয়ালদা-সহ বিভিন্ন স্টেশনে আটকে বহু যাত্রী । চরম ভোগান্তিতে যাত্রীরা ৷
Published : September 4, 2026 at 8:09 AM IST
মালদা ও শিলিগুড়ি, 4 সেপ্টেম্বর: মালদা ডিভিশনের নিউ ফরাক্কা ও তিলডাঙার মধ্যবর্তী স্থানে আপ লাইনে হঠাৎ ভূমিধসের কারণে উত্তরবঙ্গের সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের রেল যোগাযোগ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছে । বৃহস্পতিবার রাত থেকে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হওয়ায় নিরাপত্তার স্বার্থে রেলের তরফে তিলডাঙা-নিউ ফরাক্কা বিভাগে ট্রেন চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে ।
বেশ কিছু ট্রেন বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে এবং লাইন পুরোপুরি মেরামত না হওয়া পর্যন্ত এই নিয়ন্ত্রণ বহাল থাকবে বলে জানিয়েছে রেল । এর ফলে নিউ জলপাইগুড়ি (এনজেপি) ও উত্তরবঙ্গ থেকে কলকাতা এবং দক্ষিণবঙ্গগামী রেল পরিষেবা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছে ।
রেল জানিয়েছে, ধসের কারণে যে ট্রেনগুলি 3 ও 4 সেপ্টেম্বর বাতিল করা হয়েছে, সেগুলি হল:
বন্দে ভারত এক্সপ্রেস (নিউ জলপাইগুড়ি – হাওড়া ও হাওড়া – নিউ জলপাইগুড়ি)
দার্জিলিং মেল (শিয়ালদা – হলদিবাড়ি)
পদাতিক এক্সপ্রেস (শিয়ালদা – নিউ আলিপুরদুয়ার)
কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস (শিয়ালদা – আলিপুরদুয়ার জংশন)
কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস (শিয়ালদা – সাব্রুম)
গৌর এক্সপ্রেস (শিয়ালদা – মালদা টাউন)
কলকাতা – রাধিকাপুর এক্সপ্রেস
হাওড়া – রাধিকাপুর এক্সপ্রেস
হাওড়া – বালুরঘাট এক্সপ্রেস
হাওড়া – কিষাণগঞ্জ এক্সপ্রেস
শিয়ালদা – বালুরঘাট এক্সপ্রেস
শিয়ালদা – সহরসা হাটেবাজারে এক্সপ্রেস
নবদ্বীপ ধাম – বালুরঘাট এক্সপ্রেস
সাহেবগঞ্জ –মালদা টাউন মেমু
মালদা টাউন – সাহেবগঞ্জ মেমু
ট্রেন বাতিলের পাশাপাশি যাত্রী ভোগান্তি কমাতে এবং যোগাযোগ বজায় রাখতে উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের মধ্যে যাতায়াতকারী একাধিক দূরপাল্লার ট্রেনের রুট পরিবর্তন (Diverted) করা হয়েছে । কিছু ট্রেন নলহাটি – আজিমগঞ্জ – নিউ ফরাক্কা এবং ব্যান্ডেল – কাটোয়া – আজিমগঞ্জ রুট দিয়ে ঘোরানো হয়েছে, সেগুলি হল :
হাওড়া – নিউ জলপাইগুড়ি শতাব্দী এক্সপ্রেস
কলকাতা – হলদিবাড়ি এক্সপ্রেস
শিয়ালদা – বামনহাট উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস
চেন্নাই সেন্ট্রাল – নিউ জলপাইগুড়ি এক্সপ্রেস
নিউ জলপাইগুড়ি – তিরুচিরাপল্লী অমৃত ভারত এক্সপ্রেস
এসএমভিটি বেঙ্গালুরু – কামাখ্যা এক্সপ্রেস
এসএমভিটি বেঙ্গালুরু – গুয়াহাটি এক্সপ্রেস
এসএমভিটি বেঙ্গালুরু – বালুরঘাট এক্সপ্রেস
শিলচর – শিয়ালদা কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস
শিলচর – চারলাপল্লী এক্সপ্রেস
তিরুঅনন্তপুরম – শিলচর এক্সপ্রেস
কন্যাকুমারী – ডিব্রুগড় এক্সপ্রেস
জোগবানি – কলকাতা এক্সপ্রেস
রাঁচি – কামাখ্যা এক্সপ্রেস
পাশাপাশি 3 সেপ্টেম্বরে যাত্রা শুরু করা 13417 দিঘা – মালদা টাউন এক্সপ্রেস মালদা টাউনের বদলে রামপুরহাট পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে ।
পরিস্থিতি সম্পর্কে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক (CPRO) কপিঞ্জল কিশোর শর্মা বলেন, "নিউ ফরাক্কা অঞ্চলে লাইনে ধস নামার কারণে যাত্রীদের সুরক্ষার কথা ভেবে দ্রুত এই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে । বেশ কিছু ট্রেনের রুট পরিবর্তন এবং কয়েকটি বাতিল করা হয়েছে ৷ রেলের ইঞ্জিনিয়ারিং দল ক্ষতিগ্রস্ত ট্র্যাকে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ করছে । লাইন সম্পূর্ণ নিরাপদ ও যাতায়াতের উপযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত সতর্কতামূলক পদক্ষেপ অব্যাহত থাকবে । যাত্রীদের সাময়িক অসুবিধার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত ।"
রেলের তরফে আরও জানানো হয়েছে, তিলডাঙা ও নিউ ফরাক্কা স্টেশনের মধ্যে আপ লাইনে ভূমিধসের ঘটনায় সতর্কতামূলক পদক্ষেপ নিয়েছে পূর্ব রেলের মালদা ডিভিশন । ক্ষতিগ্রস্ত অংশে ট্রেন পরিষেবা নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি যাত্রীদের অসুবিধা কমাতে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে । পরিস্থিতির উপর নজরদারি চালাচ্ছে রেল কর্তৃপক্ষ ৷ যাত্রীদের সুবিধার্থে তিলডাঙা ও বল্লালপুর স্টেশনে ক্যাটারিং স্টলগুলিতে পর্যাপ্ত খাবার ও পানীয় জল মজুত রয়েছে ৷
ডিআরএম মনীশ কুমার গুপ্ত জানিয়েছেন, পরিষেবা স্বাভাবিক করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে ৷ কিছু ট্রেন বাতিল হওয়া ও রুট পরিবর্তনের কারণে যাত্রীদের মেসেজ পাঠানো হয়েছে ৷ পাশাপাশি, যাত্রার আগে সংশ্লিষ্ট ট্রেনের যাত্রাপথ ও সময়সূচি যাচাই করার জন্য যাত্রীদের কাছে আবেদন জানানো হচ্ছে ৷
রেল কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, বাতিল হওয়া ট্রেনের টিকিটের পুরো টাকা রিফান্ড করার ব্যবস্থা এবং স্টেশনে সহায়তার জন্য বিশেষ তথ্যকেন্দ্র খোলা হয়েছে । যাত্রীদের যাত্রা শুরু করার আগে ট্রেনের রানিং স্ট্যাটাস দেখে নেওয়ার অনুরোধও জানানো হয়েছে ।