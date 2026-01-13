আসানসোলে খোলামুখ খনিতে কয়লা চুরি করতে গিয়ে ধস ! 3 জনের মৃত্যুর দাবি

আসানসোলে খোলামুখ খনিতে কয়লা চুরি করতে গিয়ে ধস ! 3 জনের মৃত্যুর দাবি
আসানসোলে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার খোলমুখ খনিতে ধস নেমে 3 জনের মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি স্থানীয়দের ৷ ঘটনায় 2 জন আহত হয়েছে বলেও দাবি ৷
Published : January 13, 2026 at 8:26 PM IST
আসানসোল, 13 জানুয়ারি: রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার খোলমুখ খনি থেকে কয়লা চুরি করতে গিয়ে বিপত্ত ! খনিতে ধস নেমে মৃত্যু হল 3 জনের বলে দাবি স্থানীয়দের ৷ ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোলের কুলটিতে ৷ কুলটির বিজেপি বিধায়ক অজয় পোদ্দার 3 জনের দেহ উদ্ধারের ঘটনাটি নিশ্চিত করেছেন ৷ যদিও, পুলিশের তরফে এখনও পর্যন্ত ঘটনাটি সম্পর্কে সরকারিভাবে কিছু জানানো হয়নি ৷
মঙ্গলবার সকালে বিসিসিএল-এর খনিতে ধসের খবরে চাঞ্চল্য ছড়ায় । কুলটি থানার অন্তর্গত বড়িরা এলাকায় একটি খোলামুখ খনিতে কয়লা তুলতে গিয়ে বেশ কয়েকজন চাপা পড়েছে বলে খবর ছড়িয়ে পড়ে । এলাকায় গিয়ে জানা যায় সকালেই একজনের মৃতদেহ উদ্ধার করেন স্থানীয়রা । যদিও, দেহটি আসানসোল জেলা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য দুপুর পর্যন্ত পৌঁছয়নি । পুলিশও বিষয়টিকে নিয়ে কিছু জানাতে অস্বীকার করে ৷
এরপর স্থানীয়রা দাবি করতে থাকে পরিত্যক্ত খাদানে ধসের ফলে আরও বেশ কয়েকজন চাপা পড়ে রয়েছে । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন কুলটির বিজেপি বিধায়ক ৷ জেসিবি মেশিন নিয়ে এসে গর্ত খোঁড়া হয় । মাটি খুঁড়ে আরও দেহ বের হয় বলে দাবি করেন বিজেপি বিধায়ক ৷ দেহ উদ্ধারের সেই ভিডিয়োও রয়েছে । খাদানের উপরে মৃতদের পরিবারের আত্মীয়রা কান্নাকাটিও করতে শুরু করেন । বিজেপি বিধায়কের দাবি, 3 জনের মৃত্যু হয়েছে । তাঁদের মধ্যে একজন মহিলা ।
স্থানীয় সুত্রে মৃতদের নাম পাওয়া গিয়েছে । মৃতেরা হলেন গীতা বাউরি, সুরেশ বাউরি এবং টিপু বাউরি । সুভাষ মল্লিক এবং গোবিন্দ বাউরি নামে দু'জনের আহত হওয়ারও খবর পাওয়া গিয়েছে ৷ তাঁদের এক বেসরকারি নার্সিংহোমে চিকিৎসা চলছে বলে খবর । বিজেপি বিধায়ক বলেন, "ধসে চাপা পড়ে 3 জনের মৃত্যু হয়েছে । দু'জন আহত হয়েছেন ৷ পুলিশের মদতেই কয়লা সিন্ডিকেট এই বেআইনি কয়লা খাদান চালাচ্ছে । সেই কারণ গরিব মানুষদের মৃত্যু হচ্ছে । বিষয়টিকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা চলছে ।"
তৃণমূল নেতা শুভাশিস মুখোপাধ্যায় বলেন, "সকাল বেলায় শুনেছিলাম এই রকম একটি ঘটনা ঘটেছে । আমি বেলার দিকে সেখানে গিয়েছিলাম । দেখছিলাম উদ্ধারকাজ চলছে । কিন্তু, ঠিক কতজন মারা গিয়েছেন বা কতজন আহত, সে সম্পর্কে সঠিক কোনও তথ্য আমার কাছে নেই ।" তবে, পুলিশের তরফে ঘটনাটি সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে কিছু জানানো হয়নি । পুলিশের উচ্চ আধিকারিকদের সঙ্গে ফোনেও যোগাযোগ করা যাচ্ছে না ৷