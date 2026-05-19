45 দিনের সময়সীমা ! জমি হস্তান্তর ও সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজ শুরু

সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজ দ্রুত শেষ করতে চাইছে প্রশাসন । তার জন্য বসিরহাটের ঘোজাডাঙ্গা বিএসএফ ক্যাম্পে হল উচ্চপর্যায়ের যৌথ প্রশাসনিক বৈঠক ।

কোচবিহারে জমি মাপজোকের কাজ চলছে (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 19, 2026 at 7:40 PM IST

কোচবিহার/বসিরহাট, 19 মে: ভারত-বাংলাদেশ খোলা সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার জন্য 45 দিনের মধ্যে জমি বিএসএফকে হস্তান্তর করবে রাজ্য সরকার ৷ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ঘোষণা অনুযায়ী জমি মাপার কাজ শুরু হল কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জ ও তুফানগঞ্জ মহকুমায় । অন্যদিকে বসিরহাটেও কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া ও জমি হস্তান্তর করার প্রক্রিয়া নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হল রাজ্য প্রশাসন ও বিএসএফের মধ্যে ৷

বেড়া দেওয়ার কাজ শুরু

মেখলিগঞ্জের দহগ্রাম ও অঙ্গারপোতা এলাকায় সোমবার থেকে জমি মাপজোকের কাজ শুরু হয়েছে । তুফানগঞ্জেও চলছে কাজ । ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতার দেওয়ার জন্য যে জমি প্রয়োজন হবে সেই জমি বাসিন্দারাও দিতে রাজি । ফলে দীর্ঘদিন ধরে সীমান্তে কাঁটাতার লাগানো নিয়ে যে টালাবাহানা চলছিল এবারে তা কাটতে চলেছে বলে মনে করা হচ্ছে ।

সাহায্যের হাত বিধায়কদের

মেখলিগঞ্জের বিধায়ক দধিরাম রায় বলেন, "সীমান্তে কাঁটাতার না-থাকার কারণে অনুপ্রবেশের মতো ঘটনা ঘটছে । এছাড়া গরুপাচার-সহ অপরাধমূলক কাজকর্ম ঘটছে । তাই বাসিন্দারা দীর্ঘদিন ধরে কাঁটাতারের বেড়া লাগানোর দাবি জানিয়ে আসছিল । আমরাও বলেছি । তাই রাজ্যে ক্ষমতা পরিবর্তন হতেই কাজ শুরু হয়েছে ।"

তুফানগঞ্জের বিধায়ক মালতি রাভা রায় বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী প্রথম ক্যাবিনেটের পরই বলেছিলেন, সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার জন্য জমি অধিগ্রহণ করা হবে ৷ ইতিমধ্যে কাজ শুরু হয়েছে । কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ থেকে হলদিবাড়ি পর্যন্ত প্রায় 500 কিলোমিটার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত রয়েছে । দীর্ঘ এই সীমান্তের অধিকাংশ এলাকাতে কাঁটাতারের বেড়া রয়েছে ৷ তবে বিগত রাজ্য সরকার জমি অধিগ্রহণ না করে দেওয়ায় কিছু কিছু এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া যায়নি ।"

বিএসএফ ক্যাম্পে জরুরি বৈঠক (নিজস্ব ছবি)

জমি দিতে ইচ্ছুক চাষিরা

বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ঘোষণা করেছিলেন, খোলা সীমান্ত থাকবে না । কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া হবে । সেই মতো মেখলিগঞ্জ ও তুফানগঞ্জে জমি চিহ্নিত করে মাপজোকের কাজ শুরু করেছে ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতর । সেক্ষেত্রে যাদের জমি প্রয়োজন হবে তাঁরাও সেই জমি দিতে রাজি । মেখলিগঞ্জের দহগ্রাম ও অঙ্গারপোতা গ্রামের বাসিন্দা তথা জমিদাতা বাপ্পা রায় বলেন, "খোলা সীমান্ত থাকায় দুষ্কৃতীরা এপারে এসে নানান দুষ্কর্ম ঘটাতো । আমরা আতঙ্কে থাকতাম । তাই কাঁটাতারের বেড়া হলে ভালো হয় । আমরা স্বেচ্ছায় জমি দিতে রাজি ।"

বসিরহাটে জরুরি বৈঠক

দেশের সীমান্ত সুরক্ষা আরও মজবুত করতে এবং অনুপ্রবেশ রুখতে উত্তর 24 পরগনার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজ দ্রুত শেষ করতে চাইছে প্রশাসন । এই লক্ষ্যেই বসিরহাটের ঘোজাডাঙ্গা বিএসএফ ক্যাম্পে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও উচ্চপর্যায়ের যৌথ প্রশাসনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হল মঙ্গলবার ।

উচ্চপর্যায়ের যৌথ প্রশাসনিক বৈঠক (নিজস্ব ছবি)

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন উত্তর 24 পরগনার জেলাশাসক শিল্পা গৌরি সারিয়া, বারাসত রেঞ্জের ডিআইজি (DIG) সুমনজিৎ রায়, বসিরহাট পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার অলকনন্দা ভাওয়াল, মহকুমা শাসক জেসলিন কৌর, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পার্থ ঘোষ, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দফতরের (আইবি) আধিকারিক এবং ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দফতরের কর্তারা । বিএসএফ ও পুলিশ প্রশাসন-সহ মোট 16 জনের একটি প্রতিনিধি দল এই বৈঠকে অংশ নেন ।

বসিরহাটে জমি হস্তান্তরের প্রক্রিয়া শুরু

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তর 24 পরগনার বনগাঁ থেকে স্বরূপনগর হয়ে হিঙ্গলগঞ্জের শামশেননগর পর্যন্ত বিস্তৃত প্রায় 151 কিলোমিটার সীমান্ত এলাকা রয়েছে । এর মধ্যে প্রায় 50 কিলোমিটার সীমান্ত এখনও সম্পূর্ণ অরক্ষিত বা উন্মুক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে, যার একটি বড় অংশ জল সীমান্ত । এই অরক্ষিত সীমান্ত পথ দিয়েই মূলত চোরাচালান ও অনুপ্রবেশের মতো বেআইনি কার্যকলাপ ঘটে থাকে । তাই এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে দ্রুত কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । রাজ্য সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী বিএসএফ-এর হাতে জমি হস্তান্তর করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ।

প্রশাসনের বক্তব্য

বৈঠক শেষে বারাসত রেঞ্জের ডিআইজি সুমনজিৎ রায় জানান, সীমান্ত সুরক্ষার সাথে যুক্ত সমস্ত সরকারি বিভাগ ও সংস্থার মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যেই এই উচ্চপর্যায়ের বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে । স্থানীয় স্তরে এসে সীমান্ত সমস্যার সঠিক স্বরূপ অনুধাবন করা এবং তা দ্রুত ও সুষ্ঠুভাবে সমাধান করাই প্রশাসনের মূল উদ্দেশ্য । তিনি সীমান্তবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, "ভারতবর্ষের সীমান্ত সুরক্ষা আমাদের সকলের জন্যই সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় । তাই আমাদের নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থকে খানিকটা দূরে সরিয়ে রেখে যদি সবাই মিলে একসঙ্গে এই কাজে প্রশাসনকে সহযোগিতা করি, তবে তা অনেক বেশি ফলপ্রসূ হবে ।"

যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ চলছে

জেলাশাসক শিল্পা গৌরি সারিয়া বলেন, "সীমান্ত অঞ্চলে চোরাচালান, অনুপ্রবেশ এবং দালাল চক্রের মতো সমস্যাগুলি রুখতেই এই জরুরি ব্যবস্থা । ল্যান্ড বর্ডারে মোট 353 একর জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন ছিল, যার মধ্যে ইতিমধ্যেই 180 একর জমি বিএসএফ-এর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে । বাকি 173 একর জমি অধিগ্রহণের কাজ পাঁচটি ব্লকে দিন-রাত যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চলছে । কিছু কিছু জায়গায় গ্রামের মাঝখান দিয়ে কাঁটাতারের সীমানা চিহ্নিত হওয়ায় মানুষের সমস্যা হচ্ছিল, তবে প্রশাসন চেষ্টা করছে যাতে পুরো গ্রামটিকে কাঁটাতারের একপাশে রাখা যায় । জমিদাতাদের সরকারি নির্ধারিত মূল্যে দ্রুত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে এবং সিপিডব্লিউডি-কে (CPWD) নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন জমি অধিগ্রহণের সঙ্গে সমান্তরালভাবে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজ শুরু করে দেওয়া হয় ।"

জল সীমান্ত বা রিভারাইন বর্ডারের নিরাপত্তা প্রসঙ্গে ডিআইজি সুমনজিৎ রায় জানান, সরকারের প্রথম অগ্রাধিকার হল যে সমস্ত স্থল সীমান্তে এখনও ফেন্সিং বা কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া হয়নি, সেগুলিকে দ্রুত সুরক্ষিত করা । স্থলভাগের কাজ শেষ হলেই নদী সীমান্ত বা জলভাগের সুরক্ষায় সরকার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করবে ।

