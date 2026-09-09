অণ্ডালে ECL-এর জমিতে ধসের সঙ্গে আগুন-ধোঁয়া, গ্রামে আতঙ্ক
ফের খনি অঞ্চলে আতঙ্ক ৷ অণ্ডালের একাধিক জায়গায় ধসের পাশাপাশি আগুন ও ধোঁয়া বেরতে দেখা যাচ্ছে ৷ পরিস্থিতি ভয়াবহ...
Published : September 9, 2026 at 1:21 PM IST
অণ্ডাল, 9 সেপ্টেম্বর: অণ্ডাল এলাকায় ECL-এর জমিতে ধসের পাশাপাশি মাটি থেকে আগুন ও ধোঁয়া বের হওয়ার ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে ডান্ডাডি গ্রামে। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, গত তিন দিন গ্রামের একটি অংশে মাটি থেকে আগুন ও ধোঁয়া বেরতে হচ্ছে। সময়ের সঙ্গে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে উঠছে বলে দাবি গ্রামবাসীদের। গ্রামের মানুষ রাষ্ট্রায়ত্ত ইস্টার্ন কোলফিল্ড লিমিটেডের কাছে পুনর্বাসনের দাবি জানিয়েছেন।
গ্রামবাসীদের অভিযোগ, ঘটনার তিন দিন পেরিয়ে গেলেও এখনও পর্যন্ত ECL-এর কোনও আধিকারিক ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেননি। মাটি ধসে আগুন ও ধোঁয়া বের হওয়ার মতো ঘটনা ঘটলেও কর্তৃপক্ষের তরফে এখনও পর্যন্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলে দাবি তাঁদের ৷
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অণ্ডাল থানার এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, "ধস ও সেই জায়গা থেকে ক্রমাগত ধোঁয়া বেরোচ্ছে। ইসিএল কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত কোনও ব্যবস্থা করবে। আমরা স্থানীয়দের ওই এলাকায় যেতে মানা করেছি। তাঁরা যেন আতঙ্কিত না-হন সেই প্রচার চালাচ্ছি ।"
স্থানীয় বাসিন্দা ঘনশ্যাম ঘোষের বক্তব্য, "দিনের পর দিন মাটি থেকে ধোঁয়া ও আগুনের পরিমাণ বাড়ছে। ফলে নিজেদের বাড়িঘর ও পরিবারের নিরাপত্তা নিয়ে আতঙ্কে গ্রামের মানুষ। তাঁদের আশঙ্কা, সময়মতো ব্যবস্থা না-নেওয়া হলে এই ঘটনা ভবিষ্যতে বড়সড় দুর্ঘটনার রূপ নিতে পারে। আমরা চাই, সমস্ত পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হোক।"
গ্রামবাসীরা দাবি করেছেন, ECL কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি পরিদর্শন করতে হবে। পাশাপাশি, ধস ও আগুনের প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখে বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে তদন্ত এবং বিপজ্জনক এলাকায় নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। গ্রামবাসীদের প্রশ্ন, মাটি থেকে যখন নিয়মিত আগুন ও ধোঁয়া বের হচ্ছে, তখন বড় কোনও দুর্ঘটনা ঘটার অপেক্ষা কেন ? দ্রুত প্রশাসন ও ECL কর্তৃপক্ষকে হস্তক্ষেপ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।
আসানসোল এবং দুর্গাপুর-এই দুই মহকুমার কয়লাখনি এলাকাজুড়ে আকছার ধসের ঘটনা ঘটছে। রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রানিগঞ্জ এবং তার আশপাশের খনি অঞ্চলের বাসিন্দাদের আতঙ্ক নিয়ে জীবন যাপন নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এর আগের সরকার পুনর্বাসনের দাবি জানিয়েছিল। কিন্তু এখনও বিপজ্জনক এলাকাগুলির বাসিন্দাদের পুনর্বাসন দেওয়া যায়নি। ডাণ্ডাডি গ্রামে এই ধস ও ধোঁয়ার ব্যাপারে এখনও পর্যন্ত কিছু বলেনি ইসিএল কর্তৃপক্ষ।