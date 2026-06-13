আইন নিয়ে পুতুল খেলা ! সাংবাদিকদের আঙুল উঁচিয়ে হুঁশিয়ারি সুমিত রায়ের শাশুড়ির

আইন নিয়ে পুতুল খেলা ! সাংবাদিকদের আঙুল উঁচিয়ে হুঁশিয়ারি সুমিত রায়ের শাশুড়ির
সুমিত রায়ের খোঁজখবর জানতে তাঁর শাশুড়ির কাছে গেলে সাংবাদিকদের আঙুল উঁচিয়ে হুমকির সুরে 'দায়িত্বজ্ঞানহীন' বললেন তিনি ৷ সুমিতকে খোঁজার ভার সাংবাদিকদেরই দিলেন তাঁর শাশুড়ি ৷
Published : June 13, 2026 at 9:40 PM IST
শ্রীরামপুর, 13 জুন: জমি দুর্নীতি মামলায় অভিযুক্ত সুমিত রায়ের শাশুড়ি রীনা ঘোষের দাবি, বর্তমান বিজেপি সরকার আইন নিয়ে পুতুল খেলা খেলছে ৷ সাংবাদিকরা তাঁকে জামাই সুমিত রায় কোথায় আছে জিজ্ঞাসা করলে তিনি সাংবাদিকদের আঙুল উঁচিয়ে পাল্টা হুঁশিয়ারি দেন ৷ বলেন, "একে সাংবাদিকতা বলে না ৷ কোথায় আছে তা আপনারা খুঁজে নিন ৷"
তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্ত সহায়ক সুমিত রায়ের সন্ধানে শনিবার গভীর রাতে অভিষেকের কালীঘাটের বাড়িতে পৌঁছয় শালবনি থানার পুলিশ ৷ তালা ভেঙে ভিতরে ঢোকে তারা ৷ সেখানে তাঁকে পাওয়া যায়নি ৷ সুমিতের বিরুদ্ধে তোলাবাজি ও জমি দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে ৷ গতকালই প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক সুজয় হাজরাকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷ তাঁর কাছ থেকে সুমিত রায়ের নাম উঠে আসে এবং তাঁকে খুঁজতে অভিষেকের বাড়ি পৌঁছয় পুলিশ ৷
এদিকে এদিন সুমিত রায়ের বেহালার বাড়ির পাশাপাশি শ্রীরামপুরে তাঁর শ্বশুরবাড়িতে পৌঁছন সাংবাদিকরা ৷ হুগলির শ্রীরামপুর পুরসভার তিন নম্বর ওয়ার্ডের বিবেকানন্দ লেন এলাকায় সুমিতের শ্বশুরবাড়ি ৷ পাঁচ বছর আগে এই বাড়ির মেয়ে সুস্মিতার সঙ্গে বিয়ে হয় তাঁর ৷ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সুমিত রায় ও তাঁর স্ত্রীর একাধিক ছবি রয়েছে ৷
এদিন সাংবাদিকদের প্রশ্নে সুমিত রায়ের শাশুড়ি রীনা ঘোষ বলেন, "তিন দিন ধরে সে অভিষেকের পিছনে পিছনে ঘুরছে ৷ আর পুলিশ তার অবস্থান জানতে পারছে না ? কিছু বলার নেই ৷ কী হচ্ছে তা সারা দুনিয়া দেখছে ৷" সুমিত রায় এখন কোথায় ? সাংবাদিকদের এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, "ওসব রাজনৈতিক ব্যাপারে আমি নাক গলাই না ৷ প্রত্যেকের প্রাইভেসি আছে, স্বাধীনতা আছে ৷" তিনি আরও বলেন, "আপনারা খুঁজে নিন ৷"
সুমিত রায় কি শ্বশুরবাড়ি এসেছেন ? উত্তরে শাশুড়ি বলেন, "শ্বশুরবাড়ি আসবে না ?" পুলিশি তল্লাশিকে তিনি পুলিশের হয়রানি বলে উল্লেখ করে বলেন, "পুলিশ কাকে না হয়রান করছে ৷ এটা কীসের রাজত্ব চলছে ?" এরপরই সাংবাদিকদের দিকে আঙুল উঁচিয়ে সুমিত রায়ের শাশুড়ি বলেন, "আপনারা সব জানেন ৷ আপনাদের কোনও দায়িত্ব নেই ৷ সাংবাদিক সেজে কী করতে এসেছেন ?" প্রতিবাদে এক সাংবাদিক বলেন, "আমরা সাংবাদিক সাজিনি ৷ আমরা সাংবাদিক, সাংবাদিকতাই করছি ৷" তখন ফের আঙুল উঁচিয়ে রীনা আরও একবার বলেন, "সাংবাদিক সেজে কী করছেন ? একে সাংবাদিকতা বলে না ৷ লজ্জা হওয়া উচিত আপনাদের ৷ আপনারাই দেশের সর্বনাশ করছেন ৷"