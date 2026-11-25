সিঙ্গুরের শিল্প-সম্ভাবনায় জমিজটের কাঁটা ! সমস্যা সমাধানের দাবি 50 একরের মালিকদের
Industrialisation in Singur: সিঙ্গুরে কারখানা গড়ার প্রস্তুতি শুরু করেছে সরকার ৷ সেখানে 50 একর জমি নিয়ে জটের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে ৷ পলাশ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন ৷
Published : November 25, 2026 at 10:42 PM IST
সিঙ্গুর, 25 নভেম্বর: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ঘোষণার পর নতুন করে শিল্পের আশা তৈরি হয়েছে সিঙ্গুরে ৷ রাজ্যে নতুন করে শিল্পায়নের জন্য জমি দিতে প্রস্তুত সিঙ্গুরের চাষি ও জমির মালিকরাও ৷ ইতিবাচক পরিবেশের মধ্যেও দুশ্চিন্তার কাঁটা হিসেবে থেকে যাচ্ছে 50 একর জমি ৷ নানারকম জটিলতায় বাম আমলে অধিগ্রহণ হওয়া ওই 50 একর জমির মালিকরা টাকা পাননি ৷ তাঁরা চাইছেন এবার যেন বঞ্চিত না হতে হয় তাঁদের ৷
ওই জমির মালিকদের আপাতত ভরসা সিঙ্গুরের বিধায়ক বিজেপির অরূপকুমার দাসের বক্তব্য ৷ তিনি জানিয়েছেন, সিঙ্গুরে শিল্প হবেই । যদি কোনও জমি জট থাকে সরকারিভাবে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান হবে । মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্য সরকার সমস্তরকম সহযোগিতার জন্য প্রস্তুত ।
সিঙ্গুরে শিল্পায়নের নতুন আলো
উল্লেখ্য, 2006 সালে জাতীয় সড়কের পাশে সিঙ্গুরে টাটা গোষ্ঠীকে কারখানা তৈরির জন্য জমি দিয়েছিল তৎকালীন বাম সরকার ৷ সেখানে টাটা গোষ্ঠী তাদের নতুন গাড়ি ন্যানো তৈরি করবে বলে ঠিক করেছিল ৷ অধিকাংশ জমির মালিক জমি দিতে ইচ্ছুক ছিলেন ৷ কিন্তু অনিচ্ছুকদের নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আন্দোলন সিঙ্গুরের শিল্প সম্ভাবনায় জল ঢেলে দেয় ৷ সিঙ্গুর ছেড়ে গুজরাতের সানন্দে চলে যায় টাটা গোষ্ঠী ৷
2011 সালে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হয়ে মমতা সিঙ্গুরের জমি ফেরত দেওয়ার ঘোষণা করেন ৷ পরে সুপ্রিম কোর্ট বাম আমলের জমি অধিগ্রহণ বেআইনি বলে জানিয়ে দেয় ৷ চাষিদের জমি চাষযোগ্য করে ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দেয় আদালত ৷ জমি ফেরত পেলেও তা চাষযোগ্য় হয়নি বলে বারবার অভিযোগ করেন চাষিরা ৷ তাই গত কয়েকবছরে সিঙ্গুরে ফের শিল্পায়নের দাবি উঠেছিল ৷ সেই দাবিকে সমর্থন জানিয়ে ক্ষমতায় এলে সিঙ্গুরে নতুন করে শিল্প আনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বিজেপি ৷
এখন বিজেপি ক্ষমতায় ৷ তাই তাদের এবার প্রতিশ্রুতি পালন করার পালা ৷ এই প্রেক্ষাপটে সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন যে সিঙ্গুরে ভারী গাড়ি তৈরির কারখানা হবে ৷ কারখানা গড়বে অশোক লে ল্যান্ড ৷ এর জন্য 997 একর জমি সরকার কিনবে ৷ ফলে নতুন করে আশার আলো ছড়িয়ে পড়েছে হুগলির এই এলাকায় ৷ চাষিদের আশা, সরকারকে জমি দিয়ে অর্থও মিলবে ৷ পাশাপাশি কর্মসংস্থানও হবে ৷
শিল্পায়ন-সম্ভাবনার মধ্যে জমিজটের কাঁটা
কিন্তু তার মাঝেও প্রায় 50 একর জমি নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়েছে ৷ অভিযোগ, টাটার প্রজেক্টের সময় প্রায় 50 একর জমিজটের কারণে অধিগ্রহণের সময় টাকা পাননি একাধিক কৃষক । পরিবারিক অংশীদারি বিবাদ, মিউটেশনের রেকর্ড না থাকা-সহ একাধিক কারণে টাকা পাননি অনেকে ৷ সরকারের ঘরেই থেকে গিয়েছে কৃষকদের জমির টাকা ।
বেড়াবেড়ির ভাগচাষি নকুল মালিক বলেন, ‘‘জমি ভাগে চাষ করতাম ৷ মালিকের কাছ থেকে সেই জমি কেনা হয়েছিল । আমাদের পরিবারের ছয় ভাই 12 বিঘা জমি কিনেছিলাম । তখন 48 হাজার টাকা দিয়ে আমরা কিনেছিলাম । টাকার অভাবে এখনও রেজিস্ট্রি করতে পারেনি । এখনও মালিকের নামেই আছে । গতবারের মতো এবার ওঁরাই টাকা পেয়ে যাবে । লিখিত কাগজপত্র থাকলেও কিছু করার নেই এখন । সরকার যদি এই সমস্যা মেটায় তাহলে আমাদের উপকার হয় ।’’
খাসেরভেরির আরেক কৃষক নকুল পোলেন বলেন, ‘‘আমি আমার দাদার দু’বিঘা জমি কিনেছিলাম । দলিলও ছিল ।অধিগ্রহণের শেষ মুহূর্তে মিউটেশনও করেছিলাম । কিন্ত সেই সময় সেই মিউটেশন হয়নি। সেটা সেই সমস্যা রয়ে গিয়েছে । দাদার নামেই রয়ে গিয়েছে । চাষের যা অবস্থা, জমি আমি শিল্পের জন্য দিয়ে দেব । কিন্তু ফের টাকা যেন বউদি তুলে নিয়ে যায়, তার ব্যবস্থা করুক সরকার ।’’
গোপালনগরে কৃষক গোপাল ঘোষ বলেন, ‘‘আমার 4 বিঘা জমির মধ্যে 11 শতকের টাকা পায়নি । দু’টি অংশের মধ্যে একটা অবজেকশন দেওয়া ছিল । আরেকটির দলিল থাকলেও দেরি হয়ে যাওয়ার কারণে টাকা দেয়নি তৎকালীন সরকার । এখন সমস্ত জমি দিয়ে দেব । এখন সেই জমির টাকা না পেলে কী করা যাবে। সকলের যদি সমস্যা মেটে আমারও মিটবে । এখন শিল্প হোক এটাই চাই আমরা ।’’
সিঙ্গুরের জমি আন্দোলনের নেতা কী বলছেন ?
সিঙ্গুর বন্ধ্যা জমি পুনর্ব্যবহার কমিটির সম্পাদক দুধকুমার ধারা বলেন, ‘‘25 সেপ্টেম্বর 2006 সালে সিঙ্গুর বিডিও অফিসে যে সমস্যা তৈরি হয়েছিল, সেটা মিউটেশনের সমস্যা ছিল ৷ পূর্বের মালিকের নামেই জমি রয়ে গিয়েছিল । জমির অংশীদারি বিবাদ ও বিচারাধীন বিষয় নিয়ে গন্ডগোল জেরে সেই টাকা পাননি টাটা মাঠের কৃষকরা । 50 একর জমির প্রায় 100 কৃষক রয়েছেন ।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘একজনের টাকা অন্যজন তুলে নিয়েছিলেন । কিছু জমির মালিকের খোঁজ পাওয়া যায়নি সেই সময় । সেই পরিমাণ জমির টাকা দিতে পারেনি সরকার । শিল্পের জন্য জমি নিলে আমরা স্বাগত জানাব । নতুন সরকারকে বলব এই জমিজটের কারণে যে সমস্যা হয়েছে, তা মিটিয়ে শিল্প হোক । সিঙ্গুরে ভূমি সংস্কার অফিসে একটা সেল খুলে এই সমস্যাগুলো মেটানোর চেষ্টা করা প্রয়োজন । সিঙ্গুরে একটা দালাল চক্র তৈরি হয়েছে, জমির দাম বাড়ানোর জন্য সেটাও প্রতিহত করতে হবে ।’’
কী বলছেন সিঙ্গুরের বিধায়ক ?
সিঙ্গুরের বিধায়ক অরূপকুমার দাস বলেন, ‘‘সেই সময় সমস্যা ছিল বলে আজকের শিল্প হয়নি । এই জট যাতে কাটে তার জন্য কৃষকরাও চায় । মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন শিল্প হবেই । কোনও জমি জট থাকবে না । জমি নিয়ে যখন যেরকম সমস্যা হবে, সেটা আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করব । কাউকে বাদ দিয়ে এই সমস্যার সমাধান হবে না । সকলকে নিয়েই কাজ করব আশ্বাস বিধায়কের ।’’
অন্যদিকে জেলার সিপিএম নেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের দাবি, বাম সরকার নিয়ম মেনেই জমি অধিগ্রহণ করেছিল ৷ কিন্তু নথি ঠিক না থাকলে টাকা পাবে কী করে ? তাই অনেকে টাকা পাননি ৷ সেই সমস্যা থাকলে, এবারও অনেকে টাকা পাবেন না ৷
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