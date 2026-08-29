জমি দিয়েও মেলেনি চাকরি ! শুভেন্দুর সভার বাইরে পোস্টার হাতে হাজির দেউচা-পাচামির জমিদাতারা

জমি দিয়েও মেলেনি চাকরি ! শুভেন্দুর সভার বাইরে পোস্টার হাতে হাজির দেউচা-পাচামির জমিদাতারা
শনিবার রামপুরহাটে প্রশাসনিক বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ সেখানেই হাজির হয়েছিলেন জমিদাতারা ৷ পুলিশ তাঁদের সরিয়ে দেয় ৷ অভিষেক দত্তরায়ের প্রতিবেদন ৷
Published : August 29, 2026 at 8:10 PM IST
রামপুরহাট, 29 অগস্ট: চাকরির দাবিতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন দেউচা-পাচামির জমিদাতারা ৷ কিন্তু তাঁদের সেই আশা পূরণ হল না ৷ পুলিশ ওই জমিদাতাদের সরিয়ে দেয় বলে অভিযোগ ৷ তবে, তাঁদের দাবিপত্র নিয়ে নেয় ৷ সেটি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পৌঁছে দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে ৷
মুখ্যমন্ত্রী শনিবার বীরভূমে সফরে যান ৷ প্রথমেই তিনি পুজো দেন সিদ্ধপীঠ তারাপীঠ মন্দিরে ৷ সেখান থেকে তিনি চলে যান রামপুরহাটে ৷ সেখানে রক্তকরবী সভাগৃহে প্রশাসনিক বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী । সেই সভাগৃহের বাইরেই হাতে পোস্টার নিয়ে বেশ কয়েকজন হাজির হয়েছিলেন ৷
সেই পোস্টারে লেখা ছিল, 'শিল্প চাই, স্থানীয় জমিদাতাদের চাকরি চাই ।' তাঁদের দাবি, দেউচা-পাচামি খোলামুখ কয়লা খনির জন্য জমি দিয়েছেন ৷ শিল্পের জন্য জমি দিয়েও মেলেনি চাকরি ৷ আর কয়লা খনির কাজও বন্ধ রয়েছে । কিন্তু, তাঁদের জমায়েত করতে দেয়নি পুলিশ । জমিদাতাদের প্রশাসনিক সভার স্থান থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হয় ৷
দেউচা-পাচামিতে খোলামুখ কয়লা খনির জন্য জমিদাতাদের মধ্যে সাইফুল সেখ, পারভিনা খাতুন, বাবর আলি বলেন, "চাকরি পাওয়ার জন্য এসেছিলাম । চাকরি পাওয়ার জন্য জমি দিয়েছি সরকারকে । আমরা দাঁড়িয়েছিলাম রাস্তার মধ্যে। আমাদের বেশিক্ষণ দাঁড়াতে দিল না । পুলিশ এসে আমাদের বলল যে আপনারা বেরিয়ে যান । যেটা আমাদের ডেপুটেশন ছিল, সেটা ওঁরাই নিলেন ৷ বললেন জমা করে দেবেন ।’’
তাঁরা আরও বলেন, ‘‘আমাদের ইচ্ছা ছিল মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যদি একটু বলতে পারতাম, তাহলে বেশি ভালো হতো । আগের সরকার বলেছে, এই সরকারও বলছে চাকরি দেওয়া হবে ৷ আশা আছে চাকরি হবে । আমরা এতদিন অপেক্ষা করে আছি চাকরির জন্যই ।’’
আদৌ কি দেউচা-পাচামিতে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম খোলামুখ কয়লা খনি হবে ? প্রশ্ন সব মহলেই ৷ যদিও, এদিন সিদ্ধপীঠ তারাপীঠ মন্দিরে পুজো দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন ৷ দেউচা-পাচামিতে কী হবে ? এই প্রশ্নে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "হবে হবে, সব হবে ।" এইটুকু বলেই চলে যান মুখ্যমন্ত্রী ।
উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বীরভূমের দেউচা-পাচামিতে আমেরিকার পর বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম খোলামুখ কয়লা খনি প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেছিলেন ৷ বিশ্ব বাণিজ্য বঙ্গ সম্মেলনে এই প্রকল্পের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল ৷ সেই মতো শুরু হয়েছিল জমি অধিগ্রহণ ও খনন কাজ ৷ কিন্তু, দেউচা-পাচামিতে কয়লা খনির বিরুদ্ধে ছিলেন আদিবাসীদের একটা বড় অংশ ৷ তাঁরা বরাবরই খনি বিরোধী আন্দোলন করেছিলেন ৷ তাঁদের দাবি ছিল, খনি হলে প্রায় 20টি গ্রামের কমপক্ষে 21 হাজার মানুষের বসতি সরাতে হবে ৷ ধ্বংস হবে বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল, জলাভূমি, কৃষিজমি ৷ জলস্তর নীচে নেমে যাবে ৷ তারপরেও জমিদাতাদের চাকরি ও ক্ষতিপূরণ দেওয়ার অঙ্গীকার করে শুরু হয়েছিল খনির জন্য জমি অধিগ্রহণ । বহু জমিদাতা চাকরি পেয়েছিলেন ৷ এক্ষেত্রেও তৃণমূল সরকারের দুর্নীতির অভিযোগের সরব হয়েছিল তৎকালীন বিরোধী দল বিজেপি ও বামেরা ৷
চাকরি দেওয়ার ক্ষেত্রে স্বজনপোষণ, জমির চরিত্র বদল করে চাকরি হাতিয়ে নেওয়া প্রভৃতি দুর্নীতির অভিযোগ ছিল বিস্তর ৷ জমিজট থেকে ইজারার দুর্নীতি প্রভৃতি কারণে রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল দেউচা-পাচামির খনি প্রকল্পের কাজ ৷
রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় এলে দেউচা-পাচামিত কয়লা খনি হবে, বিরোধী দলনেতা থাকাকালীন শুভেন্দু এই আশ্বাস দিয়েছিলেন ৷ বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বও একই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল । কিন্তু, এখনও পর্যন্ত বিশ বাঁও জলে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম খোলামুখ কয়লা খনি । তাই জমিদাতাদের একাংশ শিল্প ও চাকরির দাবিতে সরব হয়েছেন ৷