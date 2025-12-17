আছে জায়গা-শিল্পদ্যোগী, তবু আবেদনেও মিলছে না জমি ! বাণিজ্য সম্মেলন কি লোক দেখানো

আছে জায়গা-শিল্পদ্যোগী, তবু আবেদনেও মিলছে না জমি ! বাণিজ্য সম্মেলন কি লোক দেখানো
মালদার এক প্রান্তে সরকারি ফুড পার্ক ৷ সেখানে পড়ে আছে কয়েক একর জমি ৷ ওই জমিতে শিল্প স্থাপনের চেষ্টা করছেন উদ্যোগীরা ৷
Published : December 17, 2025 at 5:04 PM IST
মালদা, 17 ডিসেম্বর: ঘটা করে প্রতি বছর হয় বাণিজ্য সম্মেলন ৷ পোশাকি নাম সিনার্জি ৷ কয়েকদিন আগেও গৌড়বঙ্গের তিন জেলার শিল্পদ্যোগীদের নিয়ে সেই সম্মেলন হয়েছে ৷ সম্মেলন থেকে কত টাকার বিনিয়োগ প্রস্তাব আসছে, ফি বছরই তা নিয়ে তুমুল আলোচনা চলে ৷ ভারী শিল্পবিহীন মালদা ও দুই দিনাজপুর জেলায় নতুন শিল্প স্থাপনের জন্য রাজ্য সরকারের এহেন প্রচেষ্টার প্রশংসা করে বণিক মহলও ৷ কিন্তু প্রদীপের নীচেই জমে থাকে অন্ধকার ৷ মালদার ক্ষেত্রে এই প্রবাদ আরও একবার যেন প্রমাণিত ৷ শিল্পস্থাপন নিয়ে উঠছে একাধিক প্রশ্ন ৷
মালদা শহরের এক প্রান্তে রয়েছে সরকারি ফুড পার্ক ৷ সেখানে পড়ে রয়েছে একরের পর একর জমি ৷ ওই জমিতে শিল্প স্থাপনের জন্য চেষ্টা করছেন উদ্যোগীরা ৷ গত তিন বছরে এমন 15 জন শিল্পদ্যোগী ওই জমিতে নতুন শিল্প স্থাপনের জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছেন ৷ কিন্তু এখনও পর্যন্ত তাঁদের কাউকে জমি দেওয়া হয়নি ৷ গড়ে ওঠেনি নতুন কোনও শিল্প ৷ এখানেই প্রশ্ন উঠেছে, রাজ্য সরকারের সিনার্জি কি শুধুই লোকদেখানো ? নাকি গৌড়বঙ্গের তিন জেলার মানুষের ভোট পাওয়ার কৌশল ? যদিও এসব প্রশ্নের উত্তর এখনও মেলেনি ৷
মালদা জেলায় উৎপাদিত আম ও লিচুর প্রক্রিয়াকরণের জন্য 2005 সালে জেলা কৃষি ফার্মের 38.12 একর জমি অধিগ্রহণ করে ফুড পার্ক তৈরি করা হয় ৷ পরবর্তীতে এই পার্কের 1.17 একর জমি 12 নম্বর জাতীয় সড়কের বাইপাস নির্মাণের জন্য ছেড়ে দিতে হয় ৷ বাকি 36.95 একর জমির মধ্যে 29.4 একর শিল্প স্থাপনের জন্য 35টি প্লটে ভাগ করা হয় ৷ এছাড়াও তৈরি করা হয়েছে চারটি শেড ৷ এর মধ্যে 25টি প্লট ও দুটি শেডে ছোট ও মাঝারি শিল্পদ্যোগীরা কাজ শুরু করেছেন ৷ কিন্তু এখনও ফাঁকা পড়ে রয়েছে 10টি প্লট ও দুটি শেড ৷ এই 10টি প্লট পেতে 2022 সাল থেকে অন্তত 15 জন শিল্পদ্যোগী সরকারের কাছে আবেদন করেছেন ৷ কিন্তু সরকারের তরফে এখনও কিছু করা হয়নি ৷
ফুড পার্কের কোনও একটি প্লট পেতে সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছেন দেবাশিস সাহা নামে মালদা শহরের এক শিল্পদ্যোগীও ৷ ওই জমিতে অত্যাধুনিক বেকারি নির্মাণ করতে চান তিনি ৷ তার জন্য অন্তত দু’কোটি টাকা তিনি বিনিয়োগ করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন ৷ তাঁর বক্তব্য, “ফুড পার্কে জমি পাওয়ার জন্য প্রায় তিন বছর আগে সমস্ত নিয়ম মেনে রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছি ৷ এখনও পর্যন্ত জমি পাইনি ৷ জমি পেলে সেখানে কয়েক কোটি টাকা ব্যয়ে অত্যাধুনিক বেকারি স্থাপনের ইচ্ছে রয়েছে ৷ ফাঁকা পড়ে থাকলেও কেন আমাকে জমি দেওয়া হচ্ছে না সেটা জানা নেই ৷ আর কিছুদিন অপেক্ষা করব ৷ তারপর আমাকেও অন্য চিন্তাভাবনা করতে হবে ৷”
ফুড পার্কের জমিতেই গড়ে উঠেছে সেন্ট্রাল ইন্সটিটিউট অফ সাবট্রপিক্যাল হর্টিকালচারের (লখনউ) রিজিওনাল রিসার্চ স্টেশন ৷ এই জমিতে রয়েছে জেলা পুলিশের অস্থায়ী দফতর ৷ তার পরেও এখানে প্রচুর ফাঁকা জমি রয়েছে ৷ বর্তমানে সেই জমিগুলি এখন জঙ্গলে পরিপূর্ণ ৷ এই জমিতে নতুন শিল্প স্থাপন হলে অন্তত 100 কোটি টাকা বিনিয়োগ হতে পারে ৷ অন্তত 500 জনের কর্মসংস্থানও হওয়া সম্ভব বলে মনে করছে বণিক মহল ৷
মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের সম্পাদক উজ্জ্বল সাহা বলছেন, “রাজ্যের প্রতিটি জেলায় নতুন শিল্প স্থাপনের জন্য উদ্যোগ নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ মালদাও তার ব্যতিক্রম নয় ৷ প্রতি বছর এখানে সিনার্জি হচ্ছে ৷ নতুন নতুন শিল্পদ্যোগী জেলায় বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন ৷ কিন্তু জমি সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁরা সেভাবে প্রশাসনিক সহায়তা পাচ্ছেন না ৷ মালদা ফুড পার্কের জমি পেতে অনেক শিল্পদ্যোগী আবেদন জানিয়েছেন ৷ কিন্তু এখনও পর্যন্ত তাঁদের কাউকে জমি দেওয়া হয়নি ৷ কেন, তা আমাদের জানা নেই ৷ সংগঠনের তরফে আমরা খুব তাড়াতাড়ি বিষয়টি নিয়ে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলব ৷ নতুন শিল্প স্থাপন হলে জেলারই অর্থনৈতিক পরিকাঠামো বাড়বে ৷ নতুন কর্মসংস্থানও তৈরি হবে ৷”
এনিয়ে জেলাশাসক প্রীতি গোয়েলের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি ৷ ফোন ধরেননি তিনি ৷ দেখাও পাওয়া যায়নি তাঁর ৷ তবে ফুড পার্কের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক চিন্ময় ঘোষ জানিয়েছেন, “2022 সাল থেকে 15-16 জন শিল্পদ্যোগী এই জমিতে শিল্পস্থাপনের ইচ্ছেপ্রকাশ করেছেন ৷ জমি পেতে তাঁরা আবেদনও জানিয়েছেন ৷ তাঁদের আবেদনপত্র রাজ্যে পাঠানো হয়েছে ৷ আমরা জানতে পেরেছি, দ্রুত জমি বিলির প্রক্রিয়া শুরু হতে চলেছে ৷ গোটা বিষয়টি প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে ৷”