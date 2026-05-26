'শিবলিঙ্গ' বসিয়ে মন্দির তৈরির চেষ্টা ! বোলপুরে মাফিয়াদের নজরে বিচারকের মায়ের জমি

'শিবলিঙ্গ' বসিয়ে মন্দির তৈরির চেষ্টা ! বোলপুরে মাফিয়াদের নজরে বিচারকের মায়ের জমি
Published : May 26, 2026 at 5:30 PM IST
বোলপুর, 26 মে: রাতারাতি জমিতে ‘শিবলিঙ্গ’ বসিয়ে মন্দির তৈরির নামে জমি দখলের চেষ্টার অভিযোগ ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে উঠল বোলপুরের স্কুলবাগান এলাকা । অভিযোগের কেন্দ্রে রয়েছে আলিপুর আদালতের বিচারক মণীকুন্তলা রায়ের মায়ের মালিকানাধীন একটি জমি । ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা । প্রশ্ন উঠছে, বিচারকের আত্মীয়ের জমিই যদি সুরক্ষিত না থাকে, তবে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কোথায় ?
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বোলপুর মৌজার জেএল নম্বর 99-এর 1288 দাগের জমিটি মালবিকা ঘোষের নামে নথিভুক্ত । অভিযোগ, নেতাজি ক্লাব সংলগ্ন ওই জমিতে আচমকাই একটি শিবলিঙ্গ বসিয়ে পূজার্চনা শুরু হয় । এরপরই এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে সেখানে মন্দির নির্মাণের পরিকল্পনার কথা । জমির মালিকপক্ষের দাবি, এটি আসলে পরিকল্পিত জমি দখলের চেষ্টা ।
পরিবারের অভিযোগ, এই প্রথম নয় । অতীতেও একাধিকবার বিভিন্ন অছিলায় জমিটি দখলের চেষ্টা হয়েছিল । সেই কারণে বোলপুর মহকুমা আদালতে মামলা দায়ের করা হয় । আদালত গত বছরের 21 মে ওই জমিতে কোনও ধরনের নির্মাণ বা দখলদারি না করার নির্দেশ দেয় । সেই নিষেধাজ্ঞা জারি থাকা সত্ত্বেও ফের একই কায়দায় জমি দখলের চেষ্টা চলছে বলে অভিযোগ ।
খবর পেয়ে বোলপুর থানার আইসি সুদীপ্ত মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে । যদিও অভিযোগ, এখনও একাংশ বহিরাগত ব্যক্তি সেখানে মন্দির নির্মাণের দাবিতে অনড় রয়েছেন । ফলে এলাকায় চাপা উত্তেজনা তৈরি হয়েছে ।
ঘটনায় ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশও । তাঁদের বক্তব্য, ধর্মকে সামনে রেখে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে জমি দখলের চেষ্টা চলছে । স্থানীয় বাসিন্দা মল্লারিকা চট্টোপাধ্যায় বলেন, "আমরাও হিন্দু । কিন্তু এভাবে রাতারাতি মাটি খুঁড়ে শিবলিঙ্গ বসিয়ে দিলে প্রশ্ন উঠবেই । এটা ধর্ম নয়, অন্য উদ্দেশ্য রয়েছে বলেই মনে হচ্ছে । পাড়ার মানুষ হিসেবেই আমরা এর প্রতিবাদ করছি ।"
রাজ্যে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পালাবদলের আবহে এই ঘটনা নতুন মাত্রা পেয়েছে । অভিযোগ উঠছে, পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে ধর্মীয় আবেগকে হাতিয়ার করে জমি দখলের চেষ্টা করা হচ্ছে । যদিও প্রশাসনের তরফে সরকারি ভাবে কোনও মন্তব্য করা হয়নি । পুলিশ সূত্রে অবশ্য জানানো হয়েছে, আদালতের নিষেধাজ্ঞা বহাল রয়েছে এবং ওই জমিতে কোনও রকম নির্মাণ করতে দেওয়া হবে না ।