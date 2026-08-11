কাঁটাতারের ওপারে নিজের জমি, তবু 'অনুপ্রবেশকারী' ! সীমান্তে নিরাপত্তাহীনতায় 25 হাজার চাষি

কাঁটাতারের ওপারে নিজের জমি, তবু 'অনুপ্রবেশকারী' ! সীমান্তে নিরাপত্তাহীনতায় 25 হাজার চাষি
সীমান্তের 910 কিমির মধ্যে বেড়াহীন 110 কিমি ৷ আর সেখানেই নিজের জমিতে চাষ করতে গিয়ে বিপদের মুখে পড়ছেন ভারতীয়রা ৷ অভিজিৎ বোসের প্রতিবেদন ৷
Published : August 11, 2026 at 7:30 PM IST
জলপাইগুড়ি, 11 অগস্ট: জমি ভারতের, কাঁটাতারের বেড়াও ভারতের মাটিতেই । অথচ সেই জমিতে চাষ করতে গিয়ে 'অনুপ্রবেশকারী' হয়ে বাংলাদেশে জেলে যেতে হচ্ছে ভারতীয় কৃষককে ! সীমান্তের কাঁটাতারের ওপারে থাকা নিজেদের জমিতে চাষাবাদ করতে গিয়ে একের পর এক কৃষকের অপহরণ, মারধর এবং ফসল নষ্ট করার অভিযোগ ঘিরে উত্তরবঙ্গের ভারতীয় কৃষকদের মধ্যে বাড়ছে আতঙ্ক । বিশেষ করে কাঁটাতারের ওপারে থাকা প্রায় 200টি ছোট চা-বাগান এবং সেখানে চাষ করা প্রায় 25 হাজার চা-চাষির নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে ।
চা-বাগানে 'নিখোঁজ', পরে বিজিবির হাতে
সাম্প্রতিক ঘটনায় জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জের চাউলহাটি এলাকা নিয়ে তীব্র উদ্বেগ তৈরি হয়েছে । অভিযোগ, গত 8 অগস্ট চাউলহাটি এলাকার 30 নম্বর গেট দিয়ে কাঁটাতারের ওপারে নিজের চা-বাগানে স্প্রে করতে গিয়েছিলেন ক্ষুদ্র চা-চাষি দীপঙ্কর গোপ । সেখান থেকেই বাংলাদেশের কয়েক জন নাগরিক তাঁকে জোর করে তুলে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ । পরে তাঁকে বিজিবির হাতে তুলে দেওয়া হয় । পরিবারের দাবি, প্রায় দেড় দিন আটকে রাখার পর বাংলাদেশ পুলিশ দীপঙ্করকে 'অবৈধ ভাবে অনুপ্রবেশ' এর অভিযোগে গ্রেফতার করে ।
দীপঙ্করের পরিবারের কাছে ঘটনাটি কার্যত দুঃস্বপ্নের মতো । তাঁর বাবা মিস্ত্রিলাল গোপ বলেন, "বাংলাদেশের মানুষজন আমার ছেলেকে তুলে নিয়ে গিয়ে আটকে রাখে । পরে বিজিবির হাতে তুলে দেয় । ভারত সরকারের কাছে আবেদন, আমার ছেলেকে ফিরিয়ে আনা হোক ।" স্ত্রী মহামায়া গোপের কথায়, "আমার স্বামীকে ফিরিয়ে দিক । ছোট বাচ্চা রয়েছে । কী করব বুঝতে পারছি না ।"
উকিল বর্মনের ঘটনাতেও একই অভিযোগ
এই প্রথম নয় ৷ দীপঙ্করের ঘটনার আগে একই ধরনের অভিজ্ঞতার মুখে পড়েছিলেন কোচবিহারের শীতলকুচির কৃষক উকিল বর্মন । অভিযোগ, 2025 সালের 16 এপ্রিল কাঁটাতারের ওপারে ভারতীয় ভূখণ্ডে নিজের জমিতে চাষ করতে গিয়েছিলেন তিনি । সেই সময় বাংলাদেশের কয়েক জন নাগরিক তাঁকে অপহরণ করে বলে অভিযোগ । পরে বিজিবি তাঁকে আটক করে বাংলাদেশের পুলিশের হাতে তুলে দেয় । 'অবৈধ অনুপ্রবেশ' এর অভিযোগে প্রায় 29 দিন বাংলাদেশের জেলে থাকার পর ভারত সরকারের উদ্যোগে দেশে ফেরেন উকিল ।
দেশে ফেরার পর থেকে আতঙ্কে আর কাঁটাতারের ওপারে নিজের জমিতে চাষ করতে যাননি তিনি । সীমান্তের কৃষকদের একাংশের আশঙ্কা, উকিলের মতো আরও অনেকেই যদি নিরাপত্তার অভাবে জমিতে যাওয়া বন্ধ করেন, তা হলে , সীমান্তে ভারতীয় ভূখণ্ডে থাকা চাষের জমিই ধীরে ধীরে অনাবাদি হয়ে পড়তে পারে ।
'জমি ভারতের, অথচ নিরাপত্তা নেই'
সীমান্তের কৃষকদের বক্তব্য, সমস্যাটি শুধু অপহরণ বা গ্রেফতারেই সীমাবদ্ধ নয় । 2024 সালের পর থেকে ভারতীয় ভূখণ্ডে থাকা কৃষিজমিতে বাংলাদেশের দিক থেকে এসে হামলা, ফসল নষ্ট, ধান কেটে নিয়ে যাওয়া এবং চা পাতা চুরির মতো একাধিক অভিযোগ সামনে এসেছে । গত 25 জুলাই 2024 এ হাসান আলি নামে এক কৃষককে বাংলাদেশের কয়েক জন নাগরিক ভারতীয় ভূখণ্ডে ঢুকে মারধর করে বলে অভিযোগ । পরে বিএসএফ তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায় । এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তিতে সীমান্তের কৃষকদের প্রশ্ন, নিজেদের জমিতে চাষ করতেই যদি নিরাপত্তার চিন্তা করতে হয়, তা হলে তাঁরা যাবেন কোথায় ?
এখনও বেড়াহীন প্রায় 110 কিলোমিটার
উত্তরবঙ্গের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের দৈর্ঘ্য প্রায় 910 কিলোমিটার । তার মধ্যে প্রায় 110 কিলোমিটার এলাকায় এখনও কাঁটাতারের বেড়া নেই বলে স্থানীয় সূত্রের দাবি । ফলে এক দিকে রয়েছে বেড়াহীন সীমান্ত দিয়ে যাতায়াতের সমস্যা, অন্য দিকে বেড়ার ওপারে থাকা ভারতীয় জমিতে পৌঁছনোর সমস্যা । বহু কৃষককে নির্দিষ্ট গেট দিয়ে কাঁটাতার পেরিয়ে নিজেদের জমিতে যেতে হয় । সেই যাতায়াতের সময়ই নিরাপত্তা নিয়ে সবচেয়ে বেশি আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে ।
বিএসএফের উত্তরবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের অধীনে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের প্রায় 936.4 কিলোমিটার এলাকা রয়েছে । উত্তরবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের চারটি সেক্টরে মোট 18 ব্যাটালিয়ন মোতায়েন রয়েছে । গৌহাটি ফ্রন্টিয়ারের অধীনে রয়েছে আরও প্রায় 509 কিলোমিটার সীমান্ত এলাকা, যার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহারের একাংশও রয়েছে । সেখানে 11টি ব্যাটালিয়ন মোতায়েন রয়েছে বলে বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে ।
দিল্লিতে চিঠি
পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে এ বার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের দ্বারস্থ হয়েছে কনফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান স্মল টি গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন (CISTA) । সংগঠনের সভাপতি বিজয় গোপাল চক্রবর্তী জানিয়েছেন, সীমান্তের কাঁটাতারের ওপারে ভারতীয় ভূখণ্ডে প্রায় 200টি চা-বাগান রয়েছে । সেখানে প্রায় 25 হাজার চা-চাষি নিয়মিত চাষাবাদ করেন ।
তাঁর বক্তব্য, "দীপঙ্কর গোপকে তুলে নিয়ে যাওয়ার ঘটনায় চা চাষিদের মধ্যে প্রবল আতঙ্ক তৈরি হয়েছে । অনেকেই এখন কাঁটাতারের ওপারে যেতে চাইছেন না । আমরা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে চাষিদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি দীপঙ্করকে দ্রুত দেশে ফিরিয়ে আনার আবেদন জানিয়েছি ।"
বিএসএফের নিরাপত্তা চান চাষিরা
সীমান্তের কৃষকদের দাবি, কাঁটাতারের ওপারে ভারতীয় ভূখণ্ডে যাঁদের জমি রয়েছে, তাঁদের জন্য আলাদা নিরাপত্তা ব্যবস্থা করতে হবে । চাষের মরসুমে নির্দিষ্ট সময় অন্তর বিএসএফের টহল, গেট দিয়ে কৃষকদের যাতায়াতের সময় নজরদারি এবং প্রয়োজনে নিরাপত্তা দিয়ে জমি পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা চান তাঁরা ।
জলপাইগুড়ির বেরুবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রঞ্জিত রবিদাস বলেন, "ভারতীয় কৃষকেরা আতঙ্কিত । বাংলাদেশের দিক থেকে এসে ভারতীয় কৃষকদের হেনস্থা করার অভিযোগ অত্যন্ত উদ্বেগজনক । আমরা চাই, খোলা সীমান্তে দ্রুত কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া হোক । আর বেড়ার ওপারে থাকা ভারতীয় জমিতে চাষ করতে যাওয়া কৃষকদের নিরাপত্তাও নিশ্চিত করা হোক ।"
'কৃষককে যাতে আর তুলে নিয়ে যেতে না পারে'
জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত কুমার রায় জানিয়েছেন, তিনি বিএসএফের উত্তরবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের আইজির সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছেন । ভারতীয় ভূখণ্ডে চাষ করতে যাওয়া কৃষকদের নিরাপত্তা বাড়ানোর জন্য বিএসএফকে অনুরোধ করা হয়েছে বলে তাঁর দাবি ।
রাজগঞ্জের বিধায়ক দীনেশ সরকারও সীমান্তের কৃষকদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন । তাঁর বক্তব্য, "যে ভাবে ভারতীয় কৃষককে তুলে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে, তা অত্যন্ত চিন্তার । কৃষকেরা এখন কাঁটাতারের ওপারে গিয়ে কাজ করতেই ভয় পাচ্ছেন । বিএসএফের কাছে কড়া নিরাপত্তার দাবি জানিয়েছি ।"
সীমান্তে নজরদারি বাড়াল বিএসএফ
বিএসএফ সূত্রে খবর, সাম্প্রতিক ঘটনাগুলির পর উত্তরবঙ্গের সীমান্ত এলাকায় নজরদারি বাড়ানো হয়েছে । সীমান্তের বর্ডার আউটপোস্টগুলিতে সতর্কতা বাড়ানোর পাশাপাশি কাঁটাতারের ওপারে ভারতীয় জমিতে যাওয়া কৃষকদের গতিবিধির উপরেও নজর রাখা হচ্ছে । যাতে কোনও ভারতীয় কৃষককে বাংলাদেশের দিকের দুষ্কৃতীরা জোর করে তুলে নিয়ে যেতে না পারে, সে বিষয়ে বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে বলে সূত্রের খবর ।
চাষ বন্ধ হলে অনাবাদি হবে ভারতীয় জমি ?
সীমান্তের সবচেয়ে বড় আশঙ্কা এখন এখানেই । বছরের পর বছর ধরে কাঁটাতারের ওপারে নিজেদের জমিতে চাষ করে আসছেন ভারতীয় কৃষকেরা । কিন্তু অপহরণ, মারধর কিংবা গ্রেফতারের আশঙ্কায় তাঁরা যদি জমিতে যাওয়া বন্ধ করে দেন, তা হলে শুধু কৃষকের জীবিকাই নয়, ভারতীয় ভূখণ্ডে থাকা বিস্তীর্ণ কৃষিজমি এবং চা-বাগানের উৎপাদনও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে ।
উকিল বর্মনের পর দীপঙ্কর গোপের ঘটনা তাই সীমান্তের কৃষকদের কাছে শুধুমাত্র একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় । তাঁদের প্রশ্ন একটাই, কাঁটাতারের ওপারে জমি ভারতীয়, কৃষকও ভারতীয়, তা হলে নিজের জমিতে চাষ করতে গিয়ে নিরাপত্তার জন্য অন্য দেশের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে কেন ?