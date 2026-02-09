ETV Bharat / state

দুবাই থেকে শান্তিনিকেতনে জমি দখল ! জমি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে পথে আদিবাসীরা

Tribal protest against land mafia
জমি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে পথে আদিবাসীরা (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 9, 2026 at 2:34 PM IST

বোলপুর, 9 ফেব্রুয়ারি: শান্তিনিকেতনে জমি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য ! আদিবাসীদের জমি বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে দুবাইয়ের এক ব্যক্তিকে ৷ জমি ফিরে পেতে আদিবাসী জীবন-জীবিকা ও ভূমি রক্ষা কমিটির প্রতিবাদ সভা । পরে দখল হয়ে যাওয়া জমির পিলার ভেঙে দেন বিক্ষোভকারীরা ৷ তাদের অভিযোগ, আদিবাসীদের জমি, জাহের থান-সহ শ্মশান পর্যন্ত দখল করে নেওয়া হয়েছে ৷

শান্তিনিকেতনে জমি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য নতুন কিছু নয় ৷ ভুরি ভুরি অভিযোগ রয়েছে । কখনও চাষ জমি দখল, কখনও দেবত্ব জমি, সরকারি খাস জমি, আদিবাসীদের জমি দখল করে গড়ে উঠছে হোটেল, রিসর্ট, রেস্তোরাঁ, লজ, আবাসন, কটেজ, গেস্ট হাউস, হোম স্টে প্রভৃতি ৷ এতে রীতিমতো আতঙ্কিত স্থানীয় বাসিন্দারা ৷

শান্তিনিকেতনে জমি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য ! (ইটিভি ভারত)

এবার শান্তিনিকেতন থানার অন্তর্গত রূপপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বল্লভপুরের খেলেডাঙা গ্রামে আদিবাসীদের বিপুল পরিমাণ জমি দখলে অভিযোগ উঠল। অভিযোগ, আদিবাসীদের জমি, জাহের থান, শ্মশান-সহ প্রায় 8 বিঘা জমি দুবাইয়ের এক ব্যক্তিকে বিক্রি করে দিয়েছে জমি মাফিয়ারা ৷ সেই জমি দিন পনেরো আগে কংক্রিটের পিলার ও কাঁটাতার দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছে ৷

Tribal protest against land mafia
শান্তিনিকেতনে জমি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য ! (ইটিভি ভারত)

এরই প্রতিবাদে খেলেডাঙা মাঠে একটি সভা করে আদিবাসী জীবন-জীবিকা ও ভূমি রক্ষা কমিটি ৷ হাতে তীর-ধনুক, কুঠার, ধামসা-মাদল নিয়ে বিক্ষোভ দেখায় তারা ৷ পরে দখল হয়ে যাওয়া জমিতে গিয়ে কংক্রিটের পিলার উপরে ফেলে বিক্ষোভকারীরা ৷ পরে খবর পেয়ে শান্তিনিকেতন থানার পুলিশ যায় ঘটনাস্থলে ৷

স্থানীয় আদিবাসী গ্রামের মোড়ল জীবন মুর্মু বলেন, "পরিকল্পিতভাবে আমাদের জমি, জাহের থান, শ্মশান দখল করে নিচ্ছে ৷ কাঁটা তার দিয়ে ঘিরে নিচ্ছে । জমি মাফিয়ারা বাইরের লোককে এনে জমিগুলো বিক্রি করে দিচ্ছে ৷ প্রশাসন চুপ। সব সেটিং আছে ৷ তবে আমরা ছাড়ব না, লড়াই চালিয়ে যাব।"

Tribal protest against land mafia
জমি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে আদিবাসীদের বিক্ষোভ (ইটিভি ভারত)
আদিবাসী সংগঠনের নেতা শিবু সরেন বলেন, "সম্পূর্ণ পরিকল্পিত ভাবে আদিবাসীদের জমি নকল দলিল বানিয়ে বিক্রি করে দিচ্ছে ৷ জমি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য চরম৷ আর প্রশাসন যুক্ত আছে, তা না-হলে এত বাড়বাড়ন্ত হত না ৷ দুবাই থেকে লোক এনে জমি বিক্রি করে দিচ্ছে । সেখানে হোটেল-রিসর্ট গড়ে তুলছে৷ প্রতিবাদ চলবে।" বোলপুর ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক সব্যসাচী ঘটক বলেন, "একটা অভিযোগ পেয়েছি, নোটিশ করে খতিয়ে দেখব।"

