দুবাই থেকে শান্তিনিকেতনে জমি দখল ! জমি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে পথে আদিবাসীরা

দুবাই থেকে শান্তিনিকেতনে জমি দখল ! জমি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে পথে আদিবাসীরা
Published : February 9, 2026 at 2:34 PM IST
বোলপুর, 9 ফেব্রুয়ারি: শান্তিনিকেতনে জমি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য ! আদিবাসীদের জমি বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে দুবাইয়ের এক ব্যক্তিকে ৷ জমি ফিরে পেতে আদিবাসী জীবন-জীবিকা ও ভূমি রক্ষা কমিটির প্রতিবাদ সভা । পরে দখল হয়ে যাওয়া জমির পিলার ভেঙে দেন বিক্ষোভকারীরা ৷ তাদের অভিযোগ, আদিবাসীদের জমি, জাহের থান-সহ শ্মশান পর্যন্ত দখল করে নেওয়া হয়েছে ৷
শান্তিনিকেতনে জমি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য নতুন কিছু নয় ৷ ভুরি ভুরি অভিযোগ রয়েছে । কখনও চাষ জমি দখল, কখনও দেবত্ব জমি, সরকারি খাস জমি, আদিবাসীদের জমি দখল করে গড়ে উঠছে হোটেল, রিসর্ট, রেস্তোরাঁ, লজ, আবাসন, কটেজ, গেস্ট হাউস, হোম স্টে প্রভৃতি ৷ এতে রীতিমতো আতঙ্কিত স্থানীয় বাসিন্দারা ৷
এবার শান্তিনিকেতন থানার অন্তর্গত রূপপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বল্লভপুরের খেলেডাঙা গ্রামে আদিবাসীদের বিপুল পরিমাণ জমি দখলে অভিযোগ উঠল। অভিযোগ, আদিবাসীদের জমি, জাহের থান, শ্মশান-সহ প্রায় 8 বিঘা জমি দুবাইয়ের এক ব্যক্তিকে বিক্রি করে দিয়েছে জমি মাফিয়ারা ৷ সেই জমি দিন পনেরো আগে কংক্রিটের পিলার ও কাঁটাতার দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছে ৷
এরই প্রতিবাদে খেলেডাঙা মাঠে একটি সভা করে আদিবাসী জীবন-জীবিকা ও ভূমি রক্ষা কমিটি ৷ হাতে তীর-ধনুক, কুঠার, ধামসা-মাদল নিয়ে বিক্ষোভ দেখায় তারা ৷ পরে দখল হয়ে যাওয়া জমিতে গিয়ে কংক্রিটের পিলার উপরে ফেলে বিক্ষোভকারীরা ৷ পরে খবর পেয়ে শান্তিনিকেতন থানার পুলিশ যায় ঘটনাস্থলে ৷
স্থানীয় আদিবাসী গ্রামের মোড়ল জীবন মুর্মু বলেন, "পরিকল্পিতভাবে আমাদের জমি, জাহের থান, শ্মশান দখল করে নিচ্ছে ৷ কাঁটা তার দিয়ে ঘিরে নিচ্ছে । জমি মাফিয়ারা বাইরের লোককে এনে জমিগুলো বিক্রি করে দিচ্ছে ৷ প্রশাসন চুপ। সব সেটিং আছে ৷ তবে আমরা ছাড়ব না, লড়াই চালিয়ে যাব।"