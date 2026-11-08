শিল্পের অন্ধকার ঘোচাতে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন সিঙ্গুরে, 21 হাজার বাতি জ্বলল চন্দননগর ঘাটে
Bhoot Chaturdashi 2026: ভূত চতুর্দশী উপলক্ষে আলোর উৎসবে মাতল চন্দননগর ও সিঙ্গুর । উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়করা ৷
Published : November 8, 2026 at 2:53 PM IST
চন্দননগর/ সিঙ্গুর, 8 নভেম্বর: সিঙ্গুরে শিল্প আসার ঘোষণায় আলো ফুটবে ৷ তাই অন্ধকার মুছতে প্রদীপ জ্বালিয়ে আলোর উৎসব উদযাপন করলেন সেখানকার কৃষক থেকে সাধারণ মানুষ । ভূত চতুর্দশী উপলক্ষে সিংহের ভেড়ি এলাকায় সিঙ্গুর শহিদ স্মৃতিস্তম্ভের সামনে শতাধিক প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করা হয় ৷ শনিবার কৃষক পরিবারের সদস্যদের নিয়ে প্রদীপ জ্বালালেন সিঙ্গুরের বিধায়ক অরূপকুমার দাস ।
তিনি বলেন, "আমাকে ফোন করে ডাকে সিঙ্গুরের মানুষ ৷ তারা বলে, সিঙ্গুরে শিল্প আসবে ৷ মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাস দিয়েছেন ৷ তাই তারা এই খবরে আনন্দিত ও উচ্ছ্বসিত ৷ ভূত চতুর্দশীর দিনে এই এলাকা সেই জন্য আলোকিত করা হল । এই এলাকা শুধু প্রদীপে আলোকিত হবে না, শিল্পের জন্যও আলোকিত হবে ৷ সেই আশায় কৃষক পরিবারের সদস্যরা এখানে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেছেন ৷ যা আমাদের সংকল্পপত্রে ছিল, ধীরে ধীরে সব প্রতিশ্রুতি পূরণ হবে ৷ আর মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণায় বাংলার মানুষের মুখে হাসি ফুটেছে ৷"
অন্যদিকে, ভূত চতুর্দশীতে 21 হাজার প্রদীপে সেজে উঠল আলোর শহর চন্দননগর ৷ আলোর উৎসবে মাতলেন শহরবাসী । চন্দননগর জোড়া ঘাটে ও স্ট্যান্ডে প্রদীপ জ্বালানো হয় । সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন খোদ চন্দননগরের বিধায়ক দীপাঞ্জন গুহ ।
তিনি বলেন, "চন্দননগর স্ট্যান্ড ঘাটে প্রদীপ লাগানো হয়েছে । ঐতিহাসিকভাবে দীপ উৎসব পালন চিরচরিত প্রথা । বহু মানুষ এগিয়ে এসে প্রদীপ দিয়ে সাজিয়ে ও আলো জ্বালিয়ে আলোকিত করেছে গঙ্গার ঘাটকে ৷ এতে আমি বিধায়ক হিসাবে আপ্লুত ৷ চন্দননগরের মুকুটে নতুন পালক যুক্ত হল ৷ আমি আশাবাদী আগামিদিনে চন্দননগর নতুন নতুন রেকর্ড গড়বে ৷"
5 নভেম্বর রাজ্যের নতুন শিল্পনীতির ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী । ওইদিন সিঙ্গুরের শিল্প পরিকাঠামো পুনরুজ্জীবিত করা নিয়ে বড় ইঙ্গিত দেন তিনি । মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "সিঙ্গুর নিয়ে অবশ্যই কোনও ইতিবাচক পদক্ষেপ করব । কিছু একটা করবই । অশোক লে-ল্যান্ডের সঙ্গে আমার প্রাথমিক স্তরের কথা হয়েছে । তবে, আগের সরকারের মতো দায়িত্বজ্ঞানহীনভাবে কেবল মউ স্বাক্ষর করেই দায় সারব না । তাই এখনই বিস্তারিত কিছু বলছি না ।" আর মুখ্যমন্ত্রীর ওই ঘোষণার পরই আশায় বুক বাঁধছেন সিঙ্গুরের কৃষক পরিবারগুলি ৷