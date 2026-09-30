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স্বাধীনতা সংগ্রামী দাদুর নামে রাস্তা চাই কলকাতার বুকে, কার্তিক মহারাজের সাক্ষাৎপ্রার্থী নাতি

Grandson to meet Kartik Maharaj: নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু কলকাতা কর্পোরেশনে মেয়র থাকাকালীন ললিত মোহন বিশ্বাসের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক ছিল । মনোজিৎ দাসের প্রতিবেদন ৷

Lalit Mohan Biswas
ললিত মোহনের 26 বৈঠকখানা রোডের বাড়ি ৷ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 30, 2026 at 9:33 PM IST

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কলকাতা, 30 সেপ্টেম্বর: স্বয়ং নেতাজির সহকারী ছিলেন তিনি। ছিলেন কলকাতা কর্পোরেশনের দ্বিতীয় চিফ হেলথ অফিসারও। বিধান চন্দ্র রায়ের সঙ্গে ডাক্তারি পড়েছিলেন । চিকিৎসার পাশাপাশি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অর্থের জোগান দেওয়া- আরও নানাভাবে স্বাধীনতার লড়াইয়ে অংশ নিয়েছিলেন ললিত মোহন বিশ্বাস ।

তিনি নিয়মিত ওঠাবসা করতেন বাংলার তাবড় সব ব্য়ক্তিত্বের সঙ্গে ৷ নামী এবং গুণী মানুষজন দরকারমতো চিঠিও লিখতেন তাঁকে ৷ সেই সব চিঠি সযত্নে গচ্ছিত রয়েছে ললিত মোহনের নাতি, তরুণ বিশ্বাসের কাছে ৷

স্বাধীনতা সংগ্রামীর নামে রাস্তার দাবি (ইটিভি ভারত)

এবার কলকাতার বুকে কোনও একটি রাস্তার নামকরণ হোক ললিত মোহনের নামে, এমনই দাবি জানিয়েছেন নাতি তরুণ বিশ্বাস । এ ব্য়াপারে তিনি কার্তিক মহারাজের (স্বামী প্রদীপ্তানন্দ) কাছে লিখিত আবেদনও করবেন বলে জানান। সম্প্রতি রাস্তার নামকরণ সংক্রান্ত কমিটির মাথায় বসানো হয়েছে কার্তিক মহারাজকে।

ললিত মোহনের নাতি তরুণ জানান, তাঁর দাদুর মতো এমন একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী মানুষকে এই প্রজন্মের নজরে আনা প্রয়োজন । দাদুর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি চান ললিত মোহনের নামে শহরের কোনও একটি রাস্তার নামকরণ করা হোক। প্রয়োজনে তাঁদের বাড়ির ঠিকানা বৈঠকখানা রোডের নামও রাখা যেতে পারে।

Kartik Maharaj
ললিত মোহন বিশ্বাস ৷ (ইটিভি ভারত)

1882 সালে জন্ম হয় ললিত মোহনের । স্কুল শেষে বিধান চন্দ্র রায় সঙ্গে ক্যালকাটা মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসা বিদ্যা নিয়ে ভর্তি হন । সহপাঠী ছিলেন তাঁরা । একসঙ্গেই পাশ করেন । ডাক্তারি পড়েছেন ইংল্যান্ড, এডিনবরা ও কেমব্রিজে ৷ তিনটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে তিনটি বিশেষ কোর্স করেন । এর পর তিনি তৎকালীন ঢাকায় হেলথ অফিসার হিসেবে নিযুক্ত হন । তারপর 1939 সালে কলকাতায় এসে কর্পোরেশনে কাজ শুরু করেন । এখানে দ্বিতীয় চিফ হেলথ অফিসার হন ।

তাঁর 26 বৈঠকখানা রোডের বাড়িতে স্বনামধন্য শিক্ষাবিদ, স্বাধীনতা সংগ্রামী ও রাজনৈতিক নেতাদের আসা-যাওয়া ছিল । অনেক স্বাধীনতা সংগ্রামী তাঁর পরিবারের লোকজনের চাকরি ব্যবস্থার জন্য কিংবা বিভিন্ন সময় নানা সহায়তা চেয়ে তদ্বির করছেন ললিত মোহনের কাছে। কর্পোরেশনে পদাসীন হয়ে তিনি অগণিত মানুষকে কলকাতা কর্পোরেশনে চাকরির ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। নেতাজির পাশাপাশি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসেরও স্নেহধন্য ছিলেন ললিত মোহন ।

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু কলকাতা কর্পোরেশনে মেয়র থাকাকালীন ললিত মোহন বিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্ক তৈরি হয় । তিনি মাঝে মাঝে বিভিন্ন কাজের বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করতে ললিতমোহন বিশ্বাসের বাড়িতে আসতেন । নেতাজির মেজদাদা, শরৎচন্দ্র বোসের সঙ্গেও ললিত মোহনের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল । 1938 সালে ললিত মোহন বিশ্বাসের দ্বিতীয় পুত্র, সুনীলকুমার বিশ্বাসের বিয়েতে নেতাজি ও সস্ত্রীক শরৎচন্দ্র বোস এসেছিলেন। 1938-39 সালে ললিত মোহন বিশ্বাসকে লেখা বিশিষ্ট গুণীজনের একগুচ্ছ চিঠি সুনীলকুমার বিশ্বাস যত্ন করে রেখেছিলেন ।

Kartik Maharaj
ললিত মোহনকে লেখা বিধান চন্দ্র রায়ের চিঠি ৷ (ইটিভি ভারত)

পত্রপ্রেরকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন- নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস, শরৎচন্দ্র বোস, বিধানচন্দ্র রায়, নেলি সেনগুপ্ত, এ.কে. ফজলুল হক, হেমন্ত বোস, উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, বামনদাস মুখোপাধ্যায়, বিজয় সিং নাহার, নির্মল চন্দ ও আরও অনেকে । তিনি এই সকল মহান নেতাদের সহযোগিতায় নানারকম জনহিতকর কাজ করতেন । তাঁর চেষ্টায় বহু জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানও গড়ে ওঠে ।

তিনি দীর্ঘকাল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের পরীক্ষক ও কলকাতা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক এবং অবিভক্ত বাংলার স্যানিটারি বোর্ডের সদস্য ছিলেন। একাধিক স্বাস্থ্য বিষয়ক বই লিখেছিলেন যা বিভিন্ন বিদ্যালয়ে পাঠ্য ছিল । বিভিন্ন জায়গায় সভাসমিতি করে স্বাস্থ্যসচেতনতার জন্য প্রচার কার্য চালাতেন । গ্রামের বহু মানুষ চিকিৎসা ও ব্যক্তিগত কারণে তাঁর বাড়িতে উঠতেন । তিনি তাঁর বাড়িতে রেখে অনেক ছাত্রকে পড়াশোনার সুযোগ করে দিয়েছিলেন । কলকাতা পৌরসভায় প্রতিনিধিত্ব করার জন্য ভোটেও দাঁড়িয়েছিলেন । এত বছর পরে ললিত মোহনকে নিয়ে কলকাতা কর্পোরেশনের মুখপত্র পুর শ্রী লেখা হয়। তবে ওই টুকুই । আর কোনও উদ্য়োগ চোখে পড়েনি প্রশাসনের তরফে ৷

Kartik Maharaj
পারিবারিক ফ্রেমে ৷ (ইটিভি ভারত)

ললিত মোহনের শ্যালক ছিলেন শহীদ বসন্ত বিশ্বাস । তাঁর বাবা গগন চন্দ্র বিশ্বাস । তাঁরাও ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী । শেষ জীবনটা নদিয়ায় তাঁর দেশের বাড়ি বাদকুল্লায় কাটিয়েছেন ললিত মোহন । বাদকুল্লায় তাঁর বাবা একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন, পরবর্তীকালে বিদ্যালয়টি অন্যত্র স্থানান্তরিত হওয়ায় সমাজকল্যাণের উদ্দেশ্যে তাঁর প্রতিষ্ঠিত ভবনটিতে ললিত মোহন ও তাঁর ভাইয়েরা বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস ও ভগবানচন্দ্র বিশ্বাস জাতি-ধর্ম-পেশা নির্বিশেষে নিরক্ষরতা দূর করা, প্রত্যেককে কর্মক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করা, বেকার সমস্যার যথাসম্ভব সমাধান করা এবং পাশাপাশি বহুবিধ কারিগরি, কুটির শিল্প প্রণয়ন করার কাজ চালিয়ে গিয়েছেন । বেশ কিছু সমাজসেবক ব্যক্তিকে নিয়ে ওই ভবনটির নামকরণ করেন 'গগনচন্দ্র স্মৃতি ভবন' ।

এলাকার বাসিন্দাদের অন্ন, বস্ত্র ও নিত্যপ্রয়োজনীয় বিভিন্ন বিষয়ে প্রত্যেককে নিশ্চিন্ত ও আত্মনির্ভরশীল করা এবং বিবাদ দূর করে ঘনিষ্ঠতা ও আন্তরিকতা সৃষ্টি করার চেষ্টা করতেন তিনি। এই প্রচেষ্টায় যাতে কোনওরকম জাতিগত, ধর্মগত বা পেশাগত বৈষম্য না থাকে সেদিকেও খেয়াল ছিল ললিত মোহনের ৷

এই সব উদ্য়োগের সঙ্গেই পল্লিমঙ্গল সমিতি করে একটি ট্রাস্ট বোর্ড গঠন করেন তিনি। সমিতির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য 30 বিঘা জমি দান করেন। গগনচন্দ্র স্মৃতি ভবনে তৈরি করেন একটি লাইব্রেরি ও সেখানে 300 বইও দান করেন। তিনি এই সমিতির সভাপতি পদে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সক্রিয় ছিলেন ৷

TAGGED:

FREEDOM FIGHTER
স্বাধীনতা সংগ্রামী
রাস্তার নামকরণ
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