তারাতলা কাণ্ডে পোর্ট ট্রাস্টের জমিতে নির্মাণ সংস্থার অফিসে লালবাজার, শুরু তল্লাশি
কারখানা ধসে দুর্ঘটনার পর নির্মাণ সংস্থার অফিসে হানা দিল লালবাজার ৷ নির্মাণের সময় প্রয়োজনীয় অনুমোদন-সহ বিভিন্ন বিষয়ের অনুমতি ছিল কিনা তা খতিয়ে দেখতেই তল্লাশি ৷
Published : June 25, 2026 at 7:09 AM IST
কলকাতা, 25 জুন: তারাতলার নিউ আলিপুর সংলগ্ন এলাকায় নির্মীয়মাণ কারখানার শেড ধসের ঘটনায় ক্রমশ সামনে আসছে একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য । ইতিমধ্যেই ঘটনায় নির্মাণ সংস্থা, ঠিকাদার এবং প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের ভূমিকা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে কলকাতা পুলিশ । দুর্ঘটনার নেপথ্যে কোনও ধরনের নির্মাণজনিত গাফিলতি বা নিরাপত্তা বিধি লঙ্ঘনের ঘটনা রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুসন্ধানে জানা গিয়েছে, যে জমিতে নির্মাণটি হচ্ছিল, সেটি কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের (বর্তমানে শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি পোর্ট) অধীনস্থ । ওই জমি প্রায় 30 বছরের জন্য লিজে দেওয়া হয়েছিল বেহারা ব্রাদার্স নামে একটি সংস্থাকে । সেই জমিতেই নতুন কারখানা নির্মাণের কাজ চলছিল । নির্মাণের সময় সমস্ত প্রয়োজনীয় অনুমোদন নেওয়া হয়েছিল কি না এবং নির্মাণ সংক্রান্ত নিরাপত্তা বিধি যথাযথভাবে মানা হয়েছিল কি না, তা এখন খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা ।
পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে ঘটনাস্থলে যান কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত নগরপাল । উদ্ধারকাজের অগ্রগতি, আহতদের চিকিৎসা এবং তদন্তের বিভিন্ন দিক নিয়ে তিনি আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করেন । পাশাপাশি দ্রুত এবং নিরপেক্ষ তদন্তের নির্দেশও দেওয়া হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর ।
এই ঘটনায় তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে লালবাজারের গুন্ডা দমন শাখাকে । ইতিমধ্যেই সংস্থার প্রতিনিধিদের পাশাপাশি নির্মাণকাজের সঙ্গে যুক্ত একাধিক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা শুরু হয়েছে । নির্মাণকাজের নকশা, ইঞ্জিনিয়ারিং রিপোর্ট, লিজ সংক্রান্ত নথি এবং কাজের তদারকির দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিদের ভূমিকা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
দুর্ঘটনার সময় কতজন শ্রমিক কাজ করছিলেন, নিরাপত্তা সরঞ্জাম ব্যবহার করা হয়েছিল কি না এবং কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা সংক্রান্ত নিয়মগুলি মানা হয়েছিল কি না, সেই বিষয়েও তদন্ত চলছে । পুলিশের একটি সূত্রের দাবি, নির্মাণের বিভিন্ন প্রযুক্তিগত দিক পরীক্ষা করতে বিশেষজ্ঞদের মতামতও নেওয়া হতে পারে । ধসে পড়া অংশের নমুনা সংগ্রহ করে তার গুণমান পরীক্ষা করার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে না ।
প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, কাঠামোগত দুর্বলতা কিংবা নির্মাণে ত্রুটি এই দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ হতে পারে । যদিও তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনও সম্ভাবনাকেই চূড়ান্ত বলে মানতে নারাজ প্রশাসন ।
দুর্ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে । স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযোগ করেন, নির্মাণকাজ চলাকালীন পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল না । যদিও এই অভিযোগের সত্যতা খতিয়ে দেখছে পুলিশ ।
প্রসঙ্গত, বুধবার দুপুরে তারাতলার নিউ আলিপুর সংলগ্ন এলাকায় নির্মীয়মাণ একটি কারখানার ছাদ ও লোহার কাঠামোর বড় অংশ আচমকাই ভেঙে পড়ে । ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে যান একাধিক শ্রমিক । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কলকাতা পুলিশ, দমকল বাহিনী, বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী এবং ফোর্ট উইলিয়াম থেকে সেনাবাহিনীর বিশেষ উদ্ধারকারী দল । কয়েক ঘণ্টা ধরে চলে তল্লাশি ও উদ্ধার অভিযান । ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে আটকে পড়া শ্রমিকদের উদ্ধার করে বিভিন্ন হাসপাতালে পাঠানো হয় ।
প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, নির্মাণকাজে গাফিলতি এবং কাঠামোগত ত্রুটির জেরেই এই দুর্ঘটনা ঘটে থাকতে পারে । ঝড়-বৃষ্টি ও প্রতিকূল আবহাওয়ার প্রভাবও খতিয়ে দেখা হচ্ছে । ইতিমধ্যেই ঘটনায় একটি মামলা রুজু হয়েছে । লিজপ্রাপ্ত সংস্থা, নির্মাণকারী সংস্থা এবং কাজের সঙ্গে যুক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের ভূমিকা তদন্তের আওতায় আনা হয়েছে । তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রকৃত কারণ সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা না গেলেও, এই ঘটনায় নির্মাণ নিরাপত্তা নিয়ে ফের একবার প্রশ্নের মুখে পড়েছে শহর কলকাতা ।