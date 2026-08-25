যাদবপুরে সংঘর্ষের CCTV ফুটেজ থেকে অভিযুক্তদের পরিচয় খুঁজছে লালবাজার

যাদবপুরে সংঘর্ষের CCTV ফুটেজ থেকে অভিযুক্তদের পরিচয় খুঁজছে লালবাজার
সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে ঘটনার একটি বিস্তারিত 'টাইমলাইন' তৈরির চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা। সংঘর্ষের আগে এবং তারপর কারা এলাকা ছেড়ে বেরিয়ে যান, সমস্তটা খুঁজছে লালবাজার ৷
Published : August 25, 2026 at 7:09 PM IST
কলকাতা, 25 অগস্ট: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই ছাত্র সংগঠনের সংঘর্ষের ঘটনায় তদন্তে আরও তৎপর কলকাতা পুলিশ। ঘটনার রাতে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ঠিক কী ঘটেছিল, সংঘর্ষের সূত্রপাত কোথা থেকে, কারা ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল এবং বহিরাগতদের ভূমিকা ঠিক কতটা... এখন সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন লালবাজারের অভ্যন্তরীণ তদন্তকারীরা।
পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনার তদন্তে ইতিমধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরের একাধিক জায়গার CCTV ফুটেজ সংগ্রহ করা হয়েছে। সেই ফুটেজ খতিয়ে দেখে ঘটনার রাতের একটি বিস্তারিত 'টাইমলাইন' তৈরির চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা। কে, কখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকেছিলেন, কার সঙ্গে কার যোগাযোগ হয়েছিল, সংঘর্ষের আগে কী ঘটেছিল এবং সংঘর্ষের পর কারা এলাকা ছেড়ে বেরিয়ে যান ৷ প্রতিটি বিষয়ই খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
এই বিষয়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "এই প্রকারের ঘটনায় যেভাবে তদন্ত উচিত, ঠিক সেই ভাবেই তদন্ত চলছে।" তদন্তকারীদের লক্ষ্য, শুধু সংঘর্ষে অংশ নেওয়া ব্যক্তিদের চিহ্নিত করা নয়, ঘটনার নেপথ্যে কোনও পরিকল্পনা, উস্কানি বা সংগঠিত ভূমিকা ছিল কি না, সেটিও খতিয়ে দেখা । তদন্তকারীদের মূল নজরে রয়েছে তথাকথিত 'বহিরাগত'দের পরিচয়। মূল কারা অভিযুক্ত তা খুঁজে বের করার চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ। সংঘর্ষের দিন বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে কারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বা গবেষক এবং কারা বাইরে থেকে এসেছিলেন, তা আলাদা করার চেষ্টা চলছে।
CCTV ফুটেজের পাশাপাশি প্রয়োজন হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশপথ, গেট এবং আশপাশের এলাকার ফুটেজও খতিয়ে দেখা হতে পারে বলে পুলিশ সূত্রে খবর ৷ তদন্তকারীদের কাছে এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, সংঘর্ষের ঠিক আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে কী পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল ? দুই ছাত্র সংগঠনের মধ্যে কোনও বচসা বা উত্তেজনা আগে থেকেই চলছিল কি না, কেউ বাইরে থেকে এসে পরিস্থিতি উত্তপ্ত করেছিল কি না, অথবা কোনও নির্দিষ্ট ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ শুরু হয়েছিল কি না, সবদিকই খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
পুলিশের অভ্যন্তরীণ তদন্তে বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে ঘটনার রাতের কয়েক ঘণ্টা। সেই সময়ের ঘটনাগুলিকে মিনিট ধরে সাজিয়ে দেখার চেষ্টা চলছে। প্রথমে কারা জড়ো হয়েছিলেন, কারা পরে যোগ দেন, কোথায় প্রথম উত্তেজনা তৈরি হয় এবং শেষ পর্যন্ত কীভাবে তা সংঘর্ষের আকার নেয়... এই ধারাবাহিকতাই এখন তদন্তের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সংঘর্ষের পিছনে কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর উস্কানি ছিল কি না, সেই প্রশ্নও তদন্তকারীদের নজরে। তবে এখনও পর্যন্ত পুলিশি তদন্তে চূড়ান্তভাবে কারও বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে জানা যায়নি। CCTV ফুটেজ, প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য এবং অন্যান্য তথ্য মিলিয়ে সেই বিষয়টি যাচাই করা হচ্ছে ।
তদন্তকারীরা দেখতে চাইছেন, সংঘর্ষের আগে কোনও ব্যক্তি বারবার বিভিন্ন পক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন কি না। ঘটনাস্থলে উপস্থিত ব্যক্তিদের গতিবিধির পাশাপাশি তাঁদের পারস্পরিক যোগাযোগও তদন্তের আওতায় আসতে পারে বলে জানা গিয়েছে। লালবাজারের তদন্তকারীদের কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের CCTV ফুটেজ গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হিসেবে উঠে এসেছে। ফুটেজে ধরা পড়া ব্যক্তিদের চিহ্নিত করার পাশাপাশি, তাঁদের গতিবিধিও পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে । কোনও ব্যক্তি সংঘর্ষের আগে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেছিলেন এবং পরে ঘটনাস্থলে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিলেন কি না, সেটিও দেখা হচ্ছে ৷
একইভাবে সংঘর্ষের পর কারা দ্রুত এলাকা ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, সেই তথ্যও তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে । প্রয়োজনে ফুটেজের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য নথি ও তথ্য মিলিয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের পরিচয় যাচাই করা হতে পারে। CCTV ফুটেজ বিশ্লেষণের পর নির্দিষ্ট ক'য়েকজনের ভূমিকা স্পষ্ট হলে তাঁদের থানায় ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে বলে তদন্তকারী মহলে আলোচনা রয়েছে। তবে এই মুহূর্তে কাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, সে বিষয়ে পুলিশ আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানায়নি।
প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য এবং ঘটনাস্থলে উপস্থিত ব্যক্তিদের পরিচয় যাচাই করে সেই প্রশ্নগুলির উত্তর খোঁজার চেষ্টা চলছে। তদন্ত যত এগোবে, ঘটনার নেপথ্যের ছবি আরও স্পষ্ট হতে পারে বলেই মনে করছেন তদন্তকারীরা।