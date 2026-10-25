চোরবাগানের বিপর্যয়ে লালবাজারের স্ক্যানারে পুলিশ, এন্ট্রি-এগজিটে কে কোথায় ? তালিকা ধরে জিজ্ঞাসা

চোরবাগানের বিপর্যয়ে লালবাজারের স্ক্যানারে পুলিশ, এন্ট্রি-এগজিটে কে কোথায় ? তালিকা ধরে জিজ্ঞাসা
Chorbagan Durga Puja Stampede Incident: চোরবাগান সর্বজনীন দুর্গাপুজোয় প্রবল ভিড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটনায় পুলিশি ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে ৷ পুলিশ কর্মীকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে লালবাজার ৷
Published : October 25, 2026 at 5:16 PM IST
কলকাতা, 25 অক্টোবর: প্রথম সপ্তমীর আলো ঝলমলে সন্ধ্যায় চোরবাগান সর্বজনীন দুর্গাপুজোয় পদপিষ্ট হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন 19 জন দর্শনার্থী ৷ এই মর্মান্তিক বিপর্যয়ের ঘটনায় এখন কাঠগড়ায় পুলিশি ব্যবস্থা ৷ ভিড় সামলাতে কোথায় ফাঁক থেকে গিয়েছিল, তা খতিয়ে দেখতে এবার সরাসরি নিজেদের কর্মীদেরই স্ক্যানারে রেখেছে লালবাজার ৷
কলকাতা পুলিশের আতশকাচে সপ্তমীর ডিউটি চার্ট ৷ সূত্রের খবর, সপ্তমীর সন্ধ্যায় চোরবাগান সর্বজনীনে ক্রাউড ম্যানেজমেন্ট বা ভিড় নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে কোন কোন পুলিশ আধিকারিক ও কর্মী মোতায়েন ছিলেন, তার একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা ইতিমধ্যে প্রস্তুত করা হয়েছে ৷ আগামিকাল, সোমবার থেকে সেই তালিকা অনুযায়ী জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে ৷
এই বিষয়ে কলকাতা পুলিশের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক বলেন, "সেদিন কোন কোন পুলিশ আধিকারিক কোথায় কোথায় ডিউটি করছিলেন, তার তালিকা এবং বিস্তারিত রিপোর্ট ইতিমধ্যেই আমাদের কাছে এসেছে ৷ এবার আমরা তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করব ৷"
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মণ্ডপের প্রবেশ ও বাহির পথে কোন কোন পুলিশকর্মী দায়িত্বে ছিলেন ? দর্শনার্থীদের অতিরিক্ত চাপের মুখে পুলিশি নিরাপত্তা বা 'ক্রাউড কন্ট্রোল' স্ট্র্যাটেজি ব্যর্থ হল কেন ? কোনও আধিকারিক বা কর্মীর দায়িত্বে কোনও গাফিলতি ছিল কি না, সেসবই এখন তদন্তের মূল বিষয়।
জানা গিয়েছে, সোমবার থেকে এই ঘটনার জল গড়াবে জিজ্ঞাসাবাদে ৷ ঘটনায় যুক্ত সমস্ত পুলিশ আধিকারিক ও কর্মীদের ডেকে লালবাজারে দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হতে চলেছে ৷
স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের
চোরবাগানের এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা এবং একসঙ্গে 19 জনের প্রাণহানির ঘটনায় অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে হস্তক্ষেপ করেছে রাজ্য মানবাধিকার কমিশন ৷ কমিশনের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই এই বিপর্যয়ে স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ করা হয়েছে ৷
আগামী সপ্তাহেই রাজ্য মানবাধিকার কমিশনে এই ঘটনার শুনানির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে ৷ ঘটনার তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিকদের কমিশনে হাজিরা দিতে হতে পারে ৷ ঘটনার কারণ পর্যালোচনা করতে এবং ক্ষতিগ্রস্তদের কথা শুনতে মৃতদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গেও কথা বলতে পারেন মানবাধিকার কমিশনের প্রতিনিধিরা ৷
উৎসবের মরশুমে এমন মর্মান্তিক বিপর্যয় পুরো শহরে শোকের ছায়া ফেলে দিয়েছে ৷ নিরাপত্তা ও ভিড় ব্যবস্থাপনায় কার বা কাদের চূড়ান্ত অবহেলা ছিল, তা বের করতেই এখন তৎপর প্রশাসন ও মানবাধিকার কমিশন ৷