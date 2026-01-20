পঞ্চসায়রে বন্ধ ফ্ল্যাটে দুঃসাহসিক চুরির কিনারা পুলিশের, উস্থি থেকে গ্রেফতার 2

পঞ্চসায়রে বন্ধ ফ্ল্যাটে দুঃসাহসিক চুরির কিনারা পুলিশের, উস্থি থেকে গ্রেফতার 2
ভোররাতে অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার ৷ উদ্ধার চুরি যাওয়া বেশ কিছু সামগ্রী ৷
Published : January 20, 2026 at 9:09 PM IST
কলকাতা, 20 জানুয়ারি: পঞ্চসায়র থানা এলাকায় এক বৃদ্ধের বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় বড়সড় সাফল্য পেল কলকাতা পুলিশ ৷ তদন্তে নেমে দক্ষিণ 24 পরগনার ডায়মন্ড হারবারের উস্থি থেকে দুই যুবককে গ্রেফতার করেছে পঞ্চসায়র থানার পুলিশ ৷ ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে চুরি যাওয়া বেশ কিছু সোনা-রুপোর গয়না ও নগদ টাকা ৷
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত 4 জানুয়ারি দুপুর একটা থেকে বিকেল 5টার মধ্যে পঞ্চসায়র এলাকার এজি বেঙ্গল কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি-র একটি ফ্ল্যাটে এই চুরির ঘটনা ঘটে ৷ বাড়ির মালিক স্বপনকুমার বসু (73) সেই সময় বাড়ির বাইরে ছিলেন ৷ অভিযোগ, সেই সুযোগে দুষ্কৃতীরা ফ্ল্যাটে ঢুকে আলমারি ও অন্যান্য আসবাব তছনছ করে চুরি করে ৷
ঘটনায় কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান রূপেশ কুমার বলেন, "চুরি যাওয়া সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে — তিন সেট সোনার কানের দুল, এক সেট রুপোর হার ও কানের দুল, এক সেট মুক্তোর গয়না, দু’টি রুপোর কয়েন, একাধিক কসমেটিকস গয়না ও নগদ 15 হাজার টাকা ৷"
বাড়ি ফিরে ফ্ল্যাটের লন্ডভন্ড অবস্থা দেখে স্বপনকুমার বসু পঞ্চসায়র থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ৷ অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে ৷ এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা, স্থানীয় সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ এবং প্রযুক্তির সাহায্যে নজরদারির মাধ্যমে পুলিশ অভিযুক্তদের চিহ্নিত করতে সক্ষম হয় ৷
তদন্তে উঠে আসে, চুরির সঙ্গে যুক্ত দুই যুবক দক্ষিণ 24 পরগনার সিরাকোল এলাকার বাসিন্দা ৷ এরপর সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা তৈরি করে মঙ্গলবার ভোরে উস্থি থানা এলাকায় অভিযান চালায় পঞ্চসায়র থানার পুলিশের একটি বিশেষ দল ৷ অভিযানে গ্রেফতার করা হয় মাধব সরকার (32) এবং চন্দন মণ্ডল (28) নামে দুই যুবককে ৷
পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের প্রাথমিক জেরায় চুরির ঘটনায় জড়িত থাকার কথা তাঁরা স্বীকার করেছেন ৷ তাঁদের কাছ থেকে চুরি যাওয়া গয়না ও নগদের একটি অংশ উদ্ধার করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর ৷ উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর উৎস ও চুরি যাওয়া বাকি সামগ্রীর খোঁজে তদন্ত চলছে ৷
পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, এই দু’জন আগেও একাধিক এলাকায় চুরির ঘটনায় যুক্ত থাকতে পারেন ৷ তাঁদের অতীতে কোনও অপরাধের রেকর্ড আছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ পাশাপাশি, এই চক্রের সঙ্গে আর কেউ যুক্ত রয়েছে কি না, তাও তদন্ত করে দেখছে পুলিশ ৷ এদিকে, দিনেরবেলা আবাসনে চুরির ঘটনায় সেখানকার বাসিন্দাদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে ৷ বাসিন্দাদের দাবি, আবাসনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হোক ৷ পুলিশ জানিয়েছে, এলাকায় টহলদারি বৃদ্ধি হবে এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে বাসিন্দাদের সঙ্গে আলোচনা করা হবে ৷