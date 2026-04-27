সোশালে 'রাজনৈতিক-সাম্প্রদায়িক' মন্তব্য ! সাময়িক সাসপেন্ড কলকাতা পুলিশের কনস্টেবল

সোশালে 'রাজনৈতিক-সাম্প্রদায়িক' মন্তব্য ! সাময়িক সাসপেন্ড কলকাতা পুলিশের কনস্টেবল
কনস্টেবলের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত শুরু করেছে কলকাতা পুলিশ ৷ ঘটনার প্রেক্ষিতে বাকি বাহিনীকেও সতর্ক করল কর্তৃপক্ষ ৷
Published : April 27, 2026 at 7:55 PM IST
কলকাতা, 27 এপ্রিল: সোশাল মিডিয়ায় রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক মন্তব্যের অভিযোগে কলকাতা পুলিশের এক কনস্টেবলকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করল লালবাজার ৷ পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রথম ব্যাটালিয়নের কনস্টেবল রামকৃষ্ণ কয়াল, যিনি বর্তমানে কলকাতা পুলিশের ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট গ্রুপে কর্মরত ছিলেন, তাঁকে 26 এপ্রিল দুপুরে থেকে সাসপেন্ড করা হয়েছে ৷
অভিযোগ, ওই কনস্টেবলের সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করা একটি ভিডিয়ো বার্তা জনস্বার্থের পরিপন্থী এবং সরকারি কর্মচারীদের আচরণবিধি লঙ্ঘন করেছে ৷ সেই ঘটনার প্রেক্ষিতে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত শুরু করেছে প্রশাসন ৷ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, তদন্ত চলাকালীন তাঁর কর্মরত থাকা কোনও মতেই ঠিক নয় ৷ তাই তদন্ত চলাকালীন তাঁকে সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷
পুলিশের নির্দেশ অনুযায়ী, সাসপেন্ড থাকাকালীন সময়ে তিনি বেসিক বেতনের অর্ধেক এবং প্রযোজ্য ভাতাগুলি 'সাবসিস্টেন্স অ্যালাউন্স' হিসেবে পাবেন ৷ পাশাপাশি, তাঁকে অবিলম্বে তাঁর সরকারি সরঞ্জাম ও কিট প্রথম ব্যাটালিয়নের রিজার্ভ অফিসারের কাছে জমা দিতে বলা হয়েছে ৷ ঘটনাটি ঘিরে পুলিশ মহলে যথেষ্ট চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে ৷ নির্বাচনের আগে পুলিশকর্মীদের নিরপেক্ষতা বজায় রাখা এবং সোশাল মিডিয়ায় সংযত আচরণ নিয়ে যে কড়াকড়ি চলছে, এই পদক্ষেপ তারই অংশ বলে মনে করা হচ্ছে ৷
এই ঘটনায় কলকাতা পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, সোশাল মিডিয়ায় আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে কলকাতা পুলিশের এক কর্মীকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে ৷ তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত শুরু হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ৷ এই ঘটনার প্রেক্ষিতে দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে পুলিশের বাহিনীতে ইতিমধ্যে কড়া বার্তা পৌঁছে দিয়েছে লালবাজার ৷
পুলিশের তরফে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কোনও কর্মী যেন সোশাল মিডিয়ায় এমন কোনও পোস্ট, শেয়ার বা সমর্থন না-করেন, যা পুলিশের সার্ভিস রুল বা নির্বাচনী আচরণবিধি (মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট) লঙ্ঘন করে ৷ ভোটের আবহে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনের কথাও জানানো হয়েছে ৷ এছাড়াও, আসন্ন নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে সমস্ত পুলিশ কর্মীদের সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা বজায় রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে লালবাজারের তরফে ৷
উল্লেখ্য, সাসপেন্ডেড ওই কনস্টেবল তাঁর সোশাল মিডিয়া পোস্টে একটি সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে পুলিশ ফোর্সে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারের অভিযোগ তোলেন ৷ এমনকি চলতি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মন্তব্যও করতে শোনা যায় তাঁকে ৷ যেখানে সরাসরি পুলিশ প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকদের একাংশের বিরুদ্ধে অনৈতিক ধর্মীয় বিভাজনের অভিযোগ তুলেছেন তিনি ৷