ETV Bharat / state

কলকাতা পুলিশের বহু গাড়ি 'আনফিট', তদন্তে বিশেষ দল গঠন লালবাজারের

পুলিশ গ্যারেজ, ব্যাটালিয়ন, বিভিন্ন থানায় রাখা গাড়ির সব নথি খতিয়ে দেখতে নির্দেশ ৷ সেই মতো প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে লালবাজার ৷

UNFIT VEHICLES OF KOLKATA POLICE
কলকাতা পুলিশের গাড়ি আনফিট বলে অভিযোগ ৷ (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 8, 2025 at 9:28 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 8 ডিসেম্বর: রাজ্যের অন্যতম দক্ষ ফোর্স হিসাবে পরিচিত কলকাতা পুলিশ ৷ কিন্তু, সেই ফোর্সের গাড়িগুলি কতটা ব্যবহারযোগ্য ? সম্প্রতি এ নিয়ে অভিযোগ উঠেছে, বেশ কিছু সরকারি গাড়ি নিয়মিত রাস্তায় নামার মতো অবস্থায় নেই ৷ দীর্ঘদিন ধরে পুলিশের বিভিন্ন বিভাগে ব্যবহার হওয়া বহু গাড়ির ফিটনেস মেয়াদোত্তীর্ণ ৷ এমনকি প্রয়োজনীয় নথিপত্রও আপডেট করা নেই ৷ এই তথ্য সামনে আসায় উদ্বেগ বেড়েছে প্রশাসনের শীর্ষ মহলে ৷ নড়েচড়ে বসেছে লালবাজারও ৷ পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে সম্প্রতি লালবাজারে ট্রাফিক বিভাগের উদ্যোগে জরুরি বৈঠক ডাকা হয় বলে পুলিশ সূত্রে খবর ৷

অভিযোগ উঠেছে, শুধু থানার গাড়ি নয় ৷ কলকাতা পুলিশের বিভিন্ন ব্যাটালিয়ন এবং বেশ কিছু উচ্চপদস্থ আধিকারিকের অফিসিয়াল গাড়িও নাকি 'আনফিট' ৷ বহু গাড়ির সি-এফ (Certificate of Fitness) মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছে বহুদিন আগেই ৷ কিছু গাড়ির ইন্স্যুরেন্স, এমভি অ্যাক্টের অন্যান্য নথিপত্রও নাকি সঠিক অবস্থায় নেই ৷ তবুও, সেগুলি রোজ রাস্তায় নামানো হচ্ছে ৷ শহরের নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে থাকা বাহিনীর নিজের গাড়ির এমন অবহেলা ৷ অভিযোগ সামনে আসতেই নাকি কঠোর পদক্ষেপের পথে হাঁটছে লালবাজার ৷

সূত্রের খবর, ট্রাফিক বিভাগের এক সিনিয়র আধিকারিকের নেতৃত্বে ইতিমধ্যেই বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করা হয়েছে ৷ পুলিশ গ্যারেজ, ব্যাটালিয়ন, বিভিন্ন থানায় রাখা গাড়িগুলির তালিকা তৈরি করতে হবে ৷ সেই তালিকা অনুযায়ী, সব গাড়ির বর্তমান পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ 'আনফিট' অভিযোগ উঠেছে, এমন প্রতিটি গাড়ি পরীক্ষা করা হবে ৷ কোন গাড়ি কী অবস্থায় রয়েছে, কোন নথি মেয়াদোত্তীর্ণ, কোনটি নতুন করে করা প্রয়োজন, সব বিস্তারিত রিপোর্ট তৈরি করে জমা দিতে বলা হয়েছে সংশ্লিষ্ট দফতরকে ৷

নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক লালবাজারের এক আধিকারিক বলেন, "এটা নতুন কিছু নয় ৷ আমাদের রুটিন কাজের মধ্যেই পড়ে ৷ প্রতি বছরই যানবাহনের অবস্থা খতিয়ে দেখা হয় ৷ কোথাও কোনও ত্রুটি ধরা পড়লে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হয় ৷ অভিযোগ, আসায় আরও মনোযোগ দিয়ে বিষয়টি দেখা হচ্ছে ৷" তাঁর দাবি, এই ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিয়মিত হওয়ার ফলে পুলিশের পরিষেবা আরও স্বচ্ছ ও নিরাপদ রাখা সম্ভব হবে ৷

তবে, পুলিশের গাড়ি আনফিট অভিযোগ সামনে আসার পর বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠেছে যে, বাহিনী শহরের যানবাহন বা ট্রাফিক আইন কার্যকর করে, তার নিজের গাড়িতেই যদি নিয়মভঙ্গের নজির গড়ে, তাহলে সেই বাহিনী সাধারণের কাছে কতটা গ্রহণযোগ্য হবে ? শহরে প্রতিদিন অসংখ্য পুলিশের গাড়ি টহলে নামে, দায়িত্ব পালন করে ৷ সেই গাড়িগুলির রক্ষণাবেক্ষণ এবং নথিপত্র আপডেট রাখা না-হলে, তা পুলিশের ভাবমূর্তিতে প্রভাব ফেলতে পারে বলে মনে করছেন অনেকে ৷

তদন্তকারী দলের রিপোর্ট হাতে এলে কোন গাড়ি রাস্তায় নামার উপযোগী, আর কোনটির ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক মেরামতি বা নথিপত্র নবীকরণের প্রয়োজন, তা স্পষ্ট হবে ৷ লালবাজারও সেই অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ করবে বলে সূত্রের খবর ৷ সামগ্রিকভাবে শহরের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও জোরদার করতে এই উদ্যোগ, এমনটাই মত পুলিশ আধিকারিকদের একাংশের ৷

TAGGED:

KOLKATA POLICE
UNFIT VEHICLES
কলকাতা পুলিশের আনফিট গাড়ি
UNFIT VEHICLES OF KOLKATA POLICE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.