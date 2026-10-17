পুজোর ভিড়েও লালবাজারের সাইবার পাঠশালা ! প্রতারণা এড়াতে সতর্কবার্তা দর্শনার্থীদের
Cyber Crime: কীভাবে ভুয়ো লিঙ্ক চিনবেন, কীভাবে ব্যাঙ্কের তথ্য ও ওটিপি সুরক্ষিত রাখবেন- সহজ ভাষায় সেই সব বিষয় বোঝানো হচ্ছে । অয়ন নিয়োগীর বিশেষ প্রতিবেদন।
Published : October 17, 2026 at 3:01 PM IST
কলকাতা, 17 অক্টোবর: পুজোর আলো, মণ্ডপে মণ্ডপে জনজোয়ার, কেনাকাটার ধুম- উৎসবের এই আবহেও ওত পেতে রয়েছে সাইবার প্রতারকেরা । কখনও অনলাইনে বিপুল ছাড়ের প্রলোভন, কখনও ভুয়ো পার্সেল, আবার কখনও ঘরে বসে মোটা টাকা রোজগারের টোপ । একবার অসতর্ক হলেই ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট থেকে উধাও হতে পারে কষ্টার্জিত সঞ্চয় । উৎসবের মরসুমে ডিজিটাল লেনদেন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সাইবার জালিয়াতির ঝুঁকিও বাড়ছে । সেই বিপদ থেকে নাগরিকদের সতর্ক করতে এ বার পুজোমণ্ডপকেই সচেতনতার মঞ্চ করে তুলল কলকাতা পুলিশ । শহরের একাধিক জনবহুল পুজো প্রাঙ্গণে চালু হয়েছে বিশেষ 'সাইবার সচেতনতা ক্যাম্প' । লক্ষ্য একটাই, পুজোর আনন্দে মেতে ওঠার পাশাপাশি ডিজিটাল দুনিয়ায় নিরাপদ থাকার পাঠ দেওয়া ।
কলকাতার ঐতিহ্যবাহী ম্যাডক্স স্কোয়ার-সহ শহরের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পুজো প্রাঙ্গণে এই বিশেষ স্টল ও কিয়স্ক তৈরি করেছে লালবাজার । মণ্ডপে ঠাকুর দেখতে আসা দর্শনার্থীদের সঙ্গে কথা বলছেন পুলিশ আধিকারিকেরা । কীভাবে ভুয়ো লিঙ্ক চেনা যায়, কেন অচেনা নম্বর থেকে আসা বার্তায় সতর্ক থাকা প্রয়োজন, কীভাবে ব্যাঙ্কের তথ্য ও ওটিপি সুরক্ষিত রাখতে হবে- সহজ ভাষায় সেই সব বিষয় বোঝানো হচ্ছে । শুধু প্রতারণা এড়ানোর উপায় জানানোই নয়, ইতিমধ্যে সাইবার জালিয়াতির শিকার হয়েছেন যাঁরা, তাঁদের অভিযোগ জানানোর পদ্ধতি সম্পর্কেও সাহায্য করা হচ্ছে ।
কলকাতা পুলিশের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার গৌতম কুমার করাত বলেন, "উৎসবের এই দিনগুলিতে ভিড়ের মধ্যে ট্রাফিক সামলানো ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষার পাশাপাশি সাইবার সচেতনতা গড়ে তোলাকেও আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি । প্রতারকেরা এখন নানা ধরনের ভুয়ো বা ফিশিং লিঙ্ক পাঠিয়ে মানুষের অ্যাকাউন্ট ফাঁকা করে দিচ্ছে । এই ক্যাম্পগুলির মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে বোঝানো হচ্ছে, অচেনা কোনও লিঙ্কে ক্লিক করা যাবে না এবং ওটিপি বা ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত তথ্য গোপন রাখতে হবে । কেউ ইতিমধ্যে প্রতারণার শিকার হয়ে থাকলে তাঁকে সঠিক পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, যাতে দ্রুত 1930 নম্বরে ফোন করে অথবা সাইবার থানায় অভিযোগ জানানো যায় ।"
টিকিট কেটেও বিমানের টিকিট মেলেনি
পুলিশের সচেতনতা শিবিরে এসে নিজেদের সাইবার প্রতারণার অভিজ্ঞতার কথাও জানিয়েছেন অনেকে । খড়দহের বাসিন্দা শীর্ষাভ বিশ্বাস জানান, অনলাইনে বিমানের টিকিট কাটতে গিয়ে প্রতারণার শিকার হয়েছিলেন তিনি । টিকিট কেনার প্রক্রিয়ায় তাঁর অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা কেটে নেওয়া হলেও টিকিট ইস্যু হয়নি । দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা করেও সম্পূর্ণ টাকা ফেরত পাননি বলে তাঁর অভিযোগ । অনলাইনে লেনদেনের ক্ষেত্রে সামান্য অসতর্কতা বা ভুয়ো প্ল্যাটফর্মের ফাঁদ কী ভাবে আর্থিক ক্ষতির কারণ হতে পারে, তাঁর অভিজ্ঞতায় সেই ছবিই উঠে এসেছে ।
ঘরে বসে কাজের টোপ!
সোদপুরের বাসিন্দা স্বরশিস ভৌমিকের অভিজ্ঞতা আরও উদ্বেগজনক । তাঁর কথায়, 'ওয়ার্ক ফ্রম হোম' বা বাড়িতে বসে কাজ করে উপার্জনের প্রলোভনে পড়েছিলেন তিনি । সেই সূত্রেই প্রতারকদের ফাঁদে পা দেন । একটি ভুয়ো ওটিপি শেয়ার করার পর তাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে প্রায় 40 হাজার টাকা উধাও হয়ে যায় । পরে পুলিশের দ্বারস্থ হয়ে এবং জেনারেল ডায়েরি (জিডি) করার পর প্রায় 20 হাজার টাকা ফেরত পেয়েছেন বলে জানান সৌরভ । বাকি টাকা ফেরত না পাওয়ায় এই ঘটনা তাঁর কাছে বড় আর্থিক ধাক্কা হয়ে রয়েছে ।
শেয়ার বাজারের নামে প্রতি মাসে টাকা কাটা!
সোদপুরেরই বাসিন্দা মৈনাক বীরেন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বাবার সঙ্গে ঘটে যাওয়া অন্য ধরনের জালিয়াতির কথা জানান । তাঁর অভিযোগ, শেয়ার বাজার সংক্রান্ত একটি ভুয়ো অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে প্রতি মাসে 250 টাকা করে কেটে নেওয়া হচ্ছিল । বিষয়টি নজরে আসার পর ব্যাঙ্কের সঙ্গে যোগাযোগ করেন তাঁরা । শেষ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট বন্ধ করতে হয় । অল্প অঙ্কের টাকা নিয়মিত কেটে নেওয়ার ঘটনাও যে দীর্ঘ সময়ে আর্থিক ক্ষতির কারণ হতে পারে, এই অভিজ্ঞতা তা মনে করিয়ে দেয় ।
'ডিজিটাল গ্রেফতার' বলে কিছু নেই
সাইবার প্রতারণার নতুন কৌশলগুলির মধ্যে অন্যতম 'ডিজিটাল অ্যারেস্ট' বা ডিজিটাল গ্রেফতারের ভয় দেখানো । কখনও পুলিশ, কখনও কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা বা অন্য কোনও সরকারি দফতরের আধিকারিক পরিচয় দিয়ে ভিডিও কল করা হয় । তারপর বেআইনি কাজে জড়িত থাকার অভিযোগ তুলে কাউকে ঘরে আটকে থাকতে বলা হয়, আবার কখনও মামলা মেটানোর নাম করে টাকা চাওয়া হয় । ভয় ও আতঙ্কের সুযোগ নিয়ে প্রতারকেরা টাকা হাতিয়ে নেয় ।
কলকাতা পুলিশের কর্মী মহিদূর্য ভট্টাচার্য বলেন, "ডিজিটাল অ্যারেস্ট বলে কিছু হয় না । এটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বিষয় । এ ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হলে স্থানীয় থানার সঙ্গে যোগাযোগ করুন ।" তাঁর বক্তব্য, সরকারি সংস্থার পরিচয় দিয়ে কেউ ফোন বা ভিডিও কল করে টাকা দাবি করলে কিংবা কাউকে ঘরে আটকে থাকতে বললে আতঙ্কিত না হয়ে বিষয়টি যাচাই করা প্রয়োজন ।
সাইবার প্রতারণা হলে কী করবেন ?
পুলিশের পরামর্শ, অচেনা ব্যক্তি বা সংস্থার পাঠানো লিঙ্কে ক্লিক করার আগে তার সত্যতা যাচাই করতে হবে । ব্যাঙ্কের পাসওয়ার্ড, পিন, ওটিপি বা কার্ডের গোপন তথ্য কাউকে জানানো যাবে না । অনলাইনে কেনাকাটা বা বিমানের টিকিট কাটার সময় পরিচিত ও নির্ভরযোগ্য ওয়েবসাইট বা অ্যাপ ব্যবহার করা জরুরি । ঘরে বসে কাজের নামে কেউ আগে টাকা জমা দিতে বললে বা সন্দেহজনক লেনদেনের প্রস্তাব দিলে সতর্ক হতে হবে ।
ইতিমধ্যে টাকা খোয়া গেলে যত দ্রুত সম্ভব 1930 নম্বরে ফোন করে সাইবার আর্থিক প্রতারণার অভিযোগ জানানো উচিত । পাশাপাশি জাতীয় সাইবার অপরাধের অভিযোগ জানানোর পোর্টালে অভিযোগ নথিভুক্ত করা এবং স্থানীয় থানা বা সাইবার থানার সঙ্গে যোগাযোগ করাও প্রয়োজন । দ্রুত অভিযোগ জানালে সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক ও কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে লেনদেনের টাকা আটকে দেওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে ।
উৎসবের মরসুমে কেনাকাটা, খাবার অর্ডার, ভ্রমণের টিকিট বুকিং এবং ডিজিটাল পেমেন্টের পরিমাণ বেড়ে যায় । এই সুযোগকেই কাজে লাগায় প্রতারকেরা । কখনও ভুয়ো ছাড়ের বিজ্ঞাপন, কখনও পার্সেল আটকে থাকার বার্তা, আবার কখনও পুরস্কার জেতার প্রলোভন দেখিয়ে ব্যক্তিগত তথ্য হাতিয়ে নেওয়া হয় । তাই উৎসবের আনন্দের পাশাপাশি ডিজিটাল নিরাপত্তার বিষয়টিও সমান গুরুত্ব পাচ্ছে ।
লালবাজারের এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য, প্রতারণার শিকার হওয়ার পরে ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি ঘটনার আগেই নাগরিকদের সতর্ক করা । মণ্ডপে মণ্ডপে ভিড়ের মধ্যে সাইবার সচেতনতার বার্তা পৌঁছে দিয়ে পুলিশ বোঝাতে চাইছে, প্রযুক্তির ব্যবহার যত সহজ হচ্ছে, প্রতারকদের কৌশলও তত বদলাচ্ছে । তাই পুজোর কেনাকাটা হোক বা অনলাইন লেনদেন- অচেনা লিঙ্ক, অযাচিত ফোন এবং অবাস্তব প্রলোভনের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকাই সুরক্ষার প্রথম শর্ত ।