ETV Bharat / state

সতর্ক লালবাজার, 24 থেকে 26 জানুয়ারি একাধিক রাস্তায় বন্ধ যান চলাচল; জানুন রুট

24 থেকে 26 জানুয়ারি পর্যন্ত বাড়তি সতর্কতা কলকাতা পুলিশের ৷ কলকাতার ট্রাফিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একাধিক রাস্তা বন্ধ থাকছে ৷

MULTIPLE ROADS CLOSED IN KOLKATA
ফাইল ছবি (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 17, 2026 at 4:56 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 17 জানুয়ারি: আসন্ন 24 থেকে 26 জানুয়ারিকে কেন্দ্র করে যাতে কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা না-ঘটে তাই বাড়তি সতর্কতা নিচ্ছে কলকাতা পুলিশ। বাংলায় আসন্ন নির্বাচন ও এসআইআর বিতর্কের আবহে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হয়েছে বলে লালবাজার সূত্রে খবর। এই দু'দিনে কলকাতার ট্র্যাফিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে একাধিক বিশেষ পদক্ষেপের কথা জানিয়ে নির্দেশিকা জারি করেছে পুলিশ।

এই বিষয় নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।" লালবাজার সূত্রে জানা গিয়েছে, 24 জানুয়ারি সকাল 6টা 30 মিনিট থেকে দুপুর 12টা পর্যন্ত শহরের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় সমস্ত ধরনের যানবাহন চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে।

24 তারিখ কোন কোন রাস্তা বন্ধ রয়েছে ?

  • হসপিটাল রোড, লাভার্স লেন, কুইন্সওয়ে, ক্যাসুরিনা অ্যাভিনিউ, প্লাসি গেট রোড, খিদিরপুর রোড, রেড রোড, গোস্টপাল সরণি, আরআর অ্যাভিনিউ এবং গভর্নমেন্ট প্লেস ইস্ট ও গভর্নমেন্ট প্লেস ওয়েস্টের মধ্যবর্তী দক্ষিণ অংশ।
  • পাশাপাশি, পণ্যবাহী যান চলাচলেও কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। সেন্ট জর্জেস গেট রোড ও স্ট্র্যান্ড রোডে কোনও পণ্যবাহী গাড়ি চলাচল বা দাঁড় করানো যাবে না।
  • বিবিডি বাগগামী ট্রাফিকের ক্ষেত্রেও রুট পরিবর্তন করা হয়েছে।
  • আলিপুর রোড ও বেলভেডিয়ার রোড থেকে আসা যানবাহনকে ওই দিন এজেসি বোস রোড, স্ট্র্যান্ড রোড এবং গভর্নমেন্ট প্লেস (ওয়েস্ট) হয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে।
  • এছাড়া হরিশ মুখার্জি রোড দিয়ে আসা যানবাহন ক্যাথেড্রাল রোড ও জেএল নেহরু রোড ব্যবহার করবে বলে নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে।

26 জানুয়ারি, প্রজাতন্ত্র দিবসেও কড়া নিরাপত্তা

প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে 26 জানুয়ারিতেও বাড়তি সতর্ক কলকাতা পুলিশের। ওইদিন ভোর সাড়ে পাঁচটা থেকে দুপুর 1টা পর্যন্ত অর্থাৎ প্যারেড শেষ না-হওয়া পর্যন্ত এজেসি বোস রোড, স্ট্র্যান্ড রোড, সিআর অ্যাভিনিউ এবং জেএল নেহেরু রোডে পণ্যবাহী যান চলাচল নিষিদ্ধ থাকবে। এছাড়া 25 জানুয়ারি রাত 10টা থেকে প্যারেড শেষ না-হওয়া পর্যন্ত রেড রোড সম্পূর্ণ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। 26 জানুয়ারি ভোর সাড়ে পাঁচটা থেকে প্যারেড চলাকালীন সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে ৷

26 জানুয়ারি কোন কোন রাস্তা বন্ধ থাকবে ?

  • হসপিটাল রোড (পূর্ব ও পশ্চিম), লাভার্স লেন ও কুইন্সওয়ে, খিদিরপুর রোড (ঘোড়া পাস থেকে জে অ্যান্ড এন আইল্যান্ড পর্যন্ত), ডাফরিন রোড, আউটরাম রোড, এসপ্ল্যানেড ব়্যাম্প-সহ একাধিক সংযোগকারী রাস্তা।
  • ওইদিন জেএল নেহরু রোড, আরআর অ্যাভিনিউ, চৌরঙ্গী রোড, ক্যাথেড্রাল রোড এবং স্ট্র্যান্ড রোডের কিছু অংশে পার্কিং সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকবে ৷
  • পাশাপাশি, 26 জানুয়ারি সাময়িকভাবে কয়েকটি বাস স্ট্যান্ড স্থানান্তর করা হয়েছে। স্ট্র্যান্ড রোডের পূর্ব দিকের বাস স্ট্যান্ডটি ভোর 5টা 30 মিনিট থেকে দুপুর 1টা পর্যন্ত পশ্চিম দিকে বা কিরণ শঙ্কর রায় রোডে সরিয়ে নেওয়া হবে।

নির্দেশিকায় আরও জানানো হয়েছে, প্যারেডে অংশগ্রহণকারীদের যানবাহন শুধুমাত্র কুইন্সওয়ে এবং ক্যাথেড্রাল রোডের ক্রসিং দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে। লালবাজার সূত্রে জানা যাচ্ছে, সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষে প্রতি বছরই বাড়তি নিরাপত্তা বন্দোবস্ত রাখা হয়। এবছরও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না। অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েনের পাশাপাশি রেড রোড চত্বরকে একাধিক জোনে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি জোনে ডিসি পদমর্যাদার অফিসারের নেতৃত্বে অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী মোতায়েন থাকবে, যাতে কোনও রকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়িয়ে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়।

TAGGED:

সতর্ক লালবাজার
লালবাজার পুলিশ
ROADS CLOSED IN KOLKATA
KOLKATA POLICE
LAL BAZAR TRAFFIC UPDATE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.