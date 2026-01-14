মকর সংক্রান্তিতে গঙ্গাসাগরে 85 লক্ষের সমাগম, শাহি স্নান শেষ বৃহস্পতির দুপুরে
Published : January 14, 2026 at 8:00 PM IST
গঙ্গাসাগর, 14 জানুয়ারি: গঙ্গাসাগর মেলায় এবছর অভূতপূর্ব ভিড় লক্ষ্য করা গিয়েছে । প্রশাসনিক সূত্রের দাবি, মকর সংক্রান্তিকে কেন্দ্র করে প্রায় 85 লক্ষ পুণ্যার্থী গঙ্গাসাগরে পুণ্যস্নান ও পূজা-অর্চনায় অংশ নিয়েছেন । কনকনে শীত ও দীর্ঘ অপেক্ষা উপেক্ষা করেই লক্ষ লক্ষ মানুষ গঙ্গা ও বঙ্গোপসাগরের সঙ্গমস্থলে স্নান করেন।
সংক্রান্তিতে এবার 'মহা মুহূর্ত' অর্থাৎ শাহি স্নান শুরু হয়েছে বুধবার দুপুর 1টা 19 মিনিটে ৷ যা চলবে আগামী 24 ঘণ্টা ৷ অর্থাৎ বৃহস্পতিবার দুপুর 1টা 19 মিনিট ৷
এত বিপুল সংখ্যক পুণ্যার্থীর আগমনকে ঘিরে প্রশাসনের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছিল কঠোর নিরাপত্তা ও বিস্তৃত পরিকাঠামোগত ব্যবস্থা ৷ পুলিশ, সিভিল ডিফেন্স, বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, স্বাস্থ্য দফতর এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলি একযোগে কাজ করে পরিস্থিতি সামাল দেয় ৷ বয়স্ক ও বিশেষভাবে সক্ষম পুণ্যার্থীদের জন্য হুইলচেয়ার ও চিকিৎসা সহায়তার ব্যবস্থাও ছিল ৷
ভিড়ের চাপে কিছু সময় যান চলাচল ও স্নান ঘাটে চাপ তৈরি হলেও সার্বিকভাবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ছিল বলে জানিয়েছে প্রশাসন ৷ এবারের গঙ্গাসাগর মেলায় 85 লক্ষ পুণ্যার্থীর উপস্থিতি আবারও প্রমাণ করল—এই মেলা শুধু ধর্মীয় আচার নয়, বিশ্বাস ও সংস্কৃতির এক বিশাল মিলনক্ষেত্র ৷ এ বিষয়ে মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস জানান, মহাকুম্ভ মেলা না-থাকার কারণে গঙ্গাসাগরে দেশ-বিদেশ থেকে বহু পুণ্যার্থীরা সমাগম হয়েছে ৷ কার্যতর জনসমুদ্র গঙ্গাসাগর মেলা ৷
গঙ্গাসাগর মেলাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার ক্ষেত্রে পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে নজরদারি যেমন চলছে তেমনি পুণ্যার্থীদের যাতায়াতে কোনরকম অসুবিধা না-হয় সে কথা মাথায় রেখে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে ৷ লক্ষ পুণ্যার্থীদের পুণ্যস্নান সুনিশ্চিত করার জন্য পুলিশকর্মীর সঙ্গে সিভিল ডিফেন্স ভলান্টিয়ার, কুইক রেসপন্স টিম, ডিপ ডাইভার, ন্যাভাল ডাইভার, এনডি আর এবং কোস্ট গার্ড দিবারাত্রি কাজ করে চলেছেন ৷ পাশাপাশি গঙ্গাসাগর মেল সময় সমুদ্রতট পরিষ্কার রাখার জন্য 3 হাজারেরও বেশী সৈকত প্রহরী নিয়োগ করা হয়েছে ৷
গঙ্গাসাগরে তীর্থযাত্রীদের সহায়তায় 150টি সমাজসেবী সংগঠনের প্রায় 10 হাজার স্বেচ্ছাসেবক দিবারাত্রি নিযুক্ত আছেন ৷ সাগরসঙ্গমে পুণ্যস্নানের স্মৃতি অক্ষয় করে রাখতে তীর্থযাত্রীরা সম্পূর্ণ বিনামূলে নিজের ছবি সম্বলিত শংসাপত্র এবার পেয়ে যাচ্ছেন বন্ধন নামের ফটোবুথে ৷ সাগরে সর্বমোট বন্ধন ফটোবুথের সংখ্যা 15টি। এখনও পর্যন্ত প্রায় 5 লক্ষ 75 হাজার পুণ্যার্থী ছবি সম্বলিত শংসাপত্র সংগ্রহ করেছেন ৷ এখনও পর্যন্ত 4, 883 জন আগত তীর্থযাত্রী তাঁদের আত্মীয় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন ৷
পুলিশ, প্রশাসন ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের তৎপরতায় 4, 860 জনকে তাঁদের পরিবারের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ এটা সম্ভব হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের মস্তিষ্ক প্রসূত 'ই-পরিচয়' তথা কিউআর কোড রিস্ট ব্যান্ডের সাহায্যে ৷ এখনও পর্যন্ত 272টি পকেটমারির ঘটনা ঘটেছে, যার মধ্যে 260টি ক্ষেত্রে খোয়া যাওয়া বস্তু উদ্ধার করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ফেরৎ দেওয়া হয়েছে ৷ এছাড়া 672 জনকে বিভিন্ন অপরাধমূলক জনিত কাজের জন্য গ্রেফতার করা হয়েছে । এবারের গঙ্গাসাগর মেলায় এখনও পর্যন্ত একজন পুণ্যার্থীর মৃত্যু হয়েছে । ইতিমধ্যেই পাঁচ জন তীর্থযাত্রীকে এয়ারলিফট করে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে । মকর সংক্রান্তি পূর্ণ লগ্ন দু'দিন থাকার কারণে পুণ্যার্থীর আরও ভিড় বাড়বে । গঙ্গাসাগর মেলা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসন প্রস্তুত বলে জানান মন্ত্রী ৷