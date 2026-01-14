ETV Bharat / state

মকর সংক্রান্তিতে গঙ্গাসাগরে 85 লক্ষের সমাগম, শাহি স্নান শেষ বৃহস্পতির দুপুরে

holy dip on Makar Sankranti at Gangasagar
মকর সংক্রান্তিতে গঙ্গাসাগরে 85 লক্ষ্যের সমাগম (ইটিভি ভারত)
গঙ্গাসাগর, 14 জানুয়ারি: গঙ্গাসাগর মেলায় এবছর অভূতপূর্ব ভিড় লক্ষ্য করা গিয়েছে । প্রশাসনিক সূত্রের দাবি, মকর সংক্রান্তিকে কেন্দ্র করে প্রায় 85 লক্ষ পুণ্যার্থী গঙ্গাসাগরে পুণ্যস্নান ও পূজা-অর্চনায় অংশ নিয়েছেন । কনকনে শীত ও দীর্ঘ অপেক্ষা উপেক্ষা করেই লক্ষ লক্ষ মানুষ গঙ্গা ও বঙ্গোপসাগরের সঙ্গমস্থলে স্নান করেন।

সংক্রান্তিতে এবার 'মহা মুহূর্ত' অর্থাৎ শাহি স্নান শুরু হয়েছে বুধবার দুপুর 1টা 19 মিনিটে ৷ যা চলবে আগামী 24 ঘণ্টা ৷ অর্থাৎ বৃহস্পতিবার দুপুর 1টা 19 মিনিট ৷

সংক্রান্তিতে গঙ্গাসাগরে 85 লক্ষ্যের সমাগম (ইটিভি ভারত)

এত বিপুল সংখ্যক পুণ্যার্থীর আগমনকে ঘিরে প্রশাসনের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছিল কঠোর নিরাপত্তা ও বিস্তৃত পরিকাঠামোগত ব্যবস্থা ৷ পুলিশ, সিভিল ডিফেন্স, বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, স্বাস্থ্য দফতর এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলি একযোগে কাজ করে পরিস্থিতি সামাল দেয় ৷ বয়স্ক ও বিশেষভাবে সক্ষম পুণ্যার্থীদের জন্য হুইলচেয়ার ও চিকিৎসা সহায়তার ব্যবস্থাও ছিল ৷

ভিড়ের চাপে কিছু সময় যান চলাচল ও স্নান ঘাটে চাপ তৈরি হলেও সার্বিকভাবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ছিল বলে জানিয়েছে প্রশাসন ৷ এবারের গঙ্গাসাগর মেলায় 85 লক্ষ পুণ্যার্থীর উপস্থিতি আবারও প্রমাণ করল—এই মেলা শুধু ধর্মীয় আচার নয়, বিশ্বাস ও সংস্কৃতির এক বিশাল মিলনক্ষেত্র ৷ এ বিষয়ে মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস জানান, মহাকুম্ভ মেলা না-থাকার কারণে গঙ্গাসাগরে দেশ-বিদেশ থেকে বহু পুণ্যার্থীরা সমাগম হয়েছে ৷ কার্যতর জনসমুদ্র গঙ্গাসাগর মেলা ৷

holy dip on Makar Sankranti at Gangasagar
শাহি স্নান শেষ বৃহস্পতির দুপুরে (ইটিভি ভারত)

গঙ্গাসাগর মেলাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার ক্ষেত্রে পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে নজরদারি যেমন চলছে তেমনি পুণ্যার্থীদের যাতায়াতে কোনরকম অসুবিধা না-হয় সে কথা মাথায় রেখে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে ৷ লক্ষ পুণ্যার্থীদের পুণ্যস্নান সুনিশ্চিত করার জন্য পুলিশকর্মীর সঙ্গে সিভিল ডিফেন্স ভলান্টিয়ার, কুইক রেসপন্স টিম, ডিপ ডাইভার, ন্যাভাল ডাইভার, এনডি আর এবং কোস্ট গার্ড দিবারাত্রি কাজ করে চলেছেন ৷ পাশাপাশি গঙ্গাসাগর মেল সময় সমুদ্রতট পরিষ্কার রাখার জন্য 3 হাজারেরও বেশী সৈকত প্রহরী নিয়োগ করা হয়েছে ৷

holy dip on Makar Sankranti at Gangasagar
সংক্রান্তিতে এবার 'মহা মুহূর্ত' অর্থাৎ শাহি স্নান (ইটিভি ভারত)

গঙ্গাসাগরে তীর্থযাত্রীদের সহায়তায় 150টি সমাজসেবী সংগঠনের প্রায় 10 হাজার স্বেচ্ছাসেবক দিবারাত্রি নিযুক্ত আছেন ৷ সাগরসঙ্গমে পুণ্যস্নানের স্মৃতি অক্ষয় করে রাখতে তীর্থযাত্রীরা সম্পূর্ণ বিনামূলে নিজের ছবি সম্বলিত শংসাপত্র এবার পেয়ে যাচ্ছেন বন্ধন নামের ফটোবুথে ৷ সাগরে সর্বমোট বন্ধন ফটোবুথের সংখ্যা 15টি। এখনও পর্যন্ত প্রায় 5 লক্ষ 75 হাজার পুণ্যার্থী ছবি সম্বলিত শংসাপত্র সংগ্রহ করেছেন ৷ এখনও পর্যন্ত 4, 883 জন আগত তীর্থযাত্রী তাঁদের আত্মীয় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন ৷

Makar Sankranti at Gangasagar
85 লক্ষ পুণ্যার্থী গঙ্গাসাগরে পুণ্যস্নান (ইটিভি ভারত)

পুলিশ, প্রশাসন ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের তৎপরতায় 4, 860 জনকে তাঁদের পরিবারের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ এটা সম্ভব হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের মস্তিষ্ক প্রসূত 'ই-পরিচয়' তথা কিউআর কোড রিস্ট ব্যান্ডের সাহায্যে ৷ এখনও পর্যন্ত 272টি পকেটমারির ঘটনা ঘটেছে, যার মধ্যে 260টি ক্ষেত্রে খোয়া যাওয়া বস্তু উদ্ধার করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ফেরৎ দেওয়া হয়েছে ৷ এছাড়া 672 জনকে বিভিন্ন অপরাধমূলক জনিত কাজের জন্য গ্রেফতার করা হয়েছে । এবারের গঙ্গাসাগর মেলায় এখনও পর্যন্ত একজন পুণ্যার্থীর মৃত্যু হয়েছে । ইতিমধ্যেই পাঁচ জন তীর্থযাত্রীকে এয়ারলিফট করে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে । মকর সংক্রান্তি পূর্ণ লগ্ন দু'দিন থাকার কারণে পুণ্যার্থীর আরও ভিড় বাড়বে । গঙ্গাসাগর মেলা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসন প্রস্তুত বলে জানান মন্ত্রী ৷

TAGGED:

KAPIL MUNI ASHRAM
GANGASAGAR ON SANKRANTI
GANGASAGAR MELA 2026
গঙ্গাসাগরে পুণ্যস্নান
MAKAR SANKRANTI AT GANGASAGAR

