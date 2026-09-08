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গঙ্গায় বানভাসি 78টি গ্রাম, জনপ্রতিনিধির দেখা নেই; ত্রাণ নিয়ে ক্ষোভ স্থানীয়দের

পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্রী ৷ তবে পাত্তা নেই জনপ্রতিনিধির, ত্রাণও ঠিকমতো না পৌঁছনোর অভিযোগ তুলছেন এলাকাবাসী ৷ পার্থ দাসের বিশেষ প্রতিবেদন ৷

Malda Bhutni Flood like Situation
ত্রাণের নৌকা আসেনি, অগত্যা এইভাবে চলছে পারাপার (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 8, 2026 at 6:21 PM IST

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মালদা, 8 সেপ্টেম্বর: গঙ্গার বাঁধভাঙা জল ইতিমধ্যে ভূতনির প্রায় 78টি গ্রামে ঢুকে পড়েছে ৷ বানভাসি লক্ষাধিক বেশি মানুষ ৷ অনেকে ইতিমধ্যেই নিরাপদ জায়গায় সরে গিয়েছেন ৷ অনেকে আবার ভাঙা বাঁধের উপরেই আশ্রয় নিয়েছেন ৷ আবার অনেকে এখনও বাড়ি ছাড়তে পারেননি ৷

এদিকে গঙ্গার জলস্তর বাড়তে শুরু করেছে ৷ ফলে আরও নতুন এলাকায় জল ঢোকার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে ৷ বিপন্ন মানুষজন অভিযোগ করছেন, এখনও পর্যন্ত সরকারি কোনও ত্রাণ তাঁদের কাছে পৌঁছয়নি ৷ এমনকি প্রশাসনের কেউ কিংবা শাসকদলের কোনও জনপ্রতিনিধি তাঁদের খোঁজ নিতে আসেননি ৷

গঙ্গায় বানভাসি 78টি গ্রাম, (ইটিভি ভারত)

যদিও সেচ প্রতিমন্ত্রী থেকে শুরু করে এলাকার বিধায়ক দাবি করে যাচ্ছেন, প্রত্যেক দুর্গত মানুষের হাতে সরকারি ত্রাণ পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে ৷ ভূতনির পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ তিনি সেচ দফতরের প্রতিমন্ত্রীকে ভূতনিতে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন ৷ সেচ প্রতিমন্ত্রী ছাড়াও গতকাল এলাকা পরিদর্শন করেছেন রাজ্যের আইন দফতরের প্রতিমন্ত্রী বিরাজ বিশ্বাস ৷ রবিবার সেখানে গিয়েছেন অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ, জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার মন্ত্রী গৌরীশংকর ঘোষ, জেলাশাসক রাজনবীর সিং কাপুর, পুলিশ সুপার অনুপম সিং-সহ জেলা প্রশাসনের একাধিক কর্তা ৷ তাঁরা বিপন্নদের পাশে থাকার বার্তা দিয়ে জানিয়েছেন, দ্রুত প্রত্যেকের কাছে সরকারি ত্রাণ পৌঁছে দেওয়া হবে ৷

স্থানীয় বাসিন্দা-সহ আশাকর্মীর বক্তব্য

বন্যা পরিস্থিতিতে সবচেয়ে আতঙ্ক ছড়িয়েছে ভূতনি চরের গো-পালক ও পাটচাষীদের মধ্যে ৷ যাঁদের গবাদি পশু রয়েছে, তাঁরা গৃহপালিতদের নিয়ে নিরাপদ কোনও জায়গায় চলে যেতে শুরু করেছেন ৷ বানভাসি ভুবনটোলার এক পাটচাষী গোপাল মণ্ডলের বলেন, "তিন বিঘা জমিতে পাট চাষ করেছিলাম ৷ প্রতি বিঘায় খরচ 10 হাজার টাকা ৷ পাট কাটা হয়ে গিয়েছে ৷ জমিতেই রাখা ছিল ৷ দু'একটা আঁটি ছাড়া বাকি সব পাট বানের জলে ভেসে গিয়েছে ৷ আর সেসব পাওয়া যাবে না ৷ কাটা পাট সরিয়ে নেওয়ার সময় পাইনি, বাড়িঘরও জলে ডুবে আছে ৷ এবার ঘর ছাড়তে হবে ৷"

Malda Bhutni Flood like Situation
উত্তরোত্তর গঙ্গার জলস্তর বৃদ্ধিতে জমি আর নদীর তফাৎ বোঝা মুশকিল, ভেসে গিয়েছে পাট (ইটিভি ভারত)

রান্নার জন্য সামগ্রী কিনে জল ভেঙে বাড়ি ফিরছিলেন বড় কার্তিকটোলার বধূ রিমা ঘোষ ৷ তাঁর কথায়, "গত পরশু ঘরে জল ঢুকেছে ৷ এখন ঘরের ভিতর অনেক জল ৷ ছেলেমেয়ে নিয়ে বাঁধে উঠে গিয়েছি ৷ এখনও এখানে নৌকা দেওয়া হয়নি ৷ ত্রাণও জোটেনি ৷ প্রশাসনের কেউ কিংবা কোনও রাজনৈতিক নেতা এখানে আসেননি ৷ পরিবারে সবাই আলাদা থাকে ৷ সবাইকেই বাঁধে উঠতে হয়েছে ৷"

কার্তিকটোলা গ্রামের সুনিকা মণ্ডল বলেন, "পরিবারে আটজন সদস্য ৷ গতকাল বিকেলে বাড়িতে জল ঢুকেছে ৷ তবে এখনও ঘরের ভিতর জল ঢোকেনি ৷ সবাই ঘরেই থাকছি ৷ এখনও পর্যন্ত বিষাক্ত সাপের উপদ্রব শুরু হয়নি ৷ তবে জল এভাবে ঢুকতে থাকলে সাপের উপদ্রব বাড়বে ৷ সরকারের তরফে এখনও কিছু পাইনি ৷ আমরা চাই, আমাদের যাতে সুবিধে হয় তার জন্য সরকার ব্যবস্থা করুক ৷"

কখনও হাঁটুজল, আবার কখনও বুকজল ভেঙেও নিজের দায়িত্ব পালন করে চলছেন আশাকর্মী কাকলি মণ্ডল ৷ জলবন্দি ভুবনটোলা গ্রামের বাসিন্দা ৷ তিনি বলেন, "খুব খারাপ পরিস্থিতি ৷ তার মধ্যেও কাজ করতে হচ্ছে ৷ আমার দায়িত্বের মধ্যে ভুবনটোলা, বড় কার্তিকটোলা, কৃষ্ণটোলা, পরাণটোলা, দুর্লভটোলা গ্রাম রয়েছে ৷ প্রতিটি গ্রাম জলে ভাসছে ৷ এমনকি বাড়ির ভিতরেও জল ৷ সেখানে 12 জন গর্ভবতী রয়েছেন ৷ আমার বাড়িতেও জল ৷ কিন্তু দায়িত্ব সবার আগে ৷ কিন্তু এখনও আমাদের জন্য নৌকা দেওয়া হয়নি ৷ তাই জল ভেঙেই কাজ করতে হচ্ছে ৷ গর্ভবতীদের এখন এখান থেকে সরিয়ে নেওয়া প্রয়োজন ৷ আমি উপরমহলে বিষয়টি জানিয়েছি ৷ কিন্তু নৌকা না থাকলে এঁদেরই বা কী করে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাওয়া যাবে ?"

গঙ্গা ঘর গিলেছে কেশরপুর কলোনির চন্দন মাহাতোর ৷ ভাঙা বাঁধে অস্থায়ী আশ্রয় তৈরি করছিলেন তিনি ৷ জানালেন, "আজ সকালেই এখানে এসেছি ৷ নদীতে ঘর পড়ে গিয়েছে ৷ পাকা বাড়ি ছিল ৷ ঘর থেকে অল্প কিছু জিনিস বের করতে পেরেছি ৷ বেশিরভাগই গঙ্গায় চলে গিয়েছে ৷ স্ত্রী, দুই মেয়ে আমার সঙ্গেই আছে ৷ এখানে এখনও পর্যন্ত পানীয় জল, আলো কিংবা ত্রাণের কিছু ব্যবস্থা হয়নি ৷ খাবারের ব্যবস্থা কী করা যায় সেটাই এখন বড় বিষয় ৷"

Malda Bhutni Flood like Situation
প্লাবন পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তায় ঘুম উড়েছে স্থানীয়দের (ইটিভি ভারত)

পরিস্থিতি যে আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে, তা বুঝতে পারছেন সবাই ৷ একদিকে গঙ্গার ভাঙন, অন্যদিকে বন্যা, দুই আঘাতে নাজেহাল ভূতনির মানুষ ৷ তাই সময় থাকতে গঙ্গার অসংরক্ষিত এলাকার অনেকে বাড়িঘর খুলে ট্র্যাক্টরে তুলে সরে পড়ছেন ৷ অনেকে আবার আরও দু'একটা দিন দেখে নিতে চান ৷

পরিস্থিতি নিয়ে ক্ষোভপ্রকাশ সিপিএমের

বন্যা পরিস্থিতি ও প্রশাসনিক বন্দোবস্ত নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন মানিকচকের বাসিন্দা তথা সিপিআইএম-এর জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য দেবজ্যোতি সিনহা ৷ তাঁর অভিযোগ, গঙ্গার জল যত বাড়বে, ভূতনির নতুন নতুন এলাকা প্লাবিত হবে ৷ গত তিনদিন ধরে যা জল ঢুকেছে তাতে অনেক গ্রাম পুরোপুরি প্লাবিত ৷ প্রশাসনের তরফে এখনও নৌকা কিংবা ত্রাণের ব্যবস্থা করা হয়নি ৷ ডবল ইঞ্জিনের সরকারের মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছিলেন, এবার ভূতনিতে গঙ্গার জল ঢুকবে না ৷ কিন্তু এবারও বাঁধ ভাঙল, জল ঢুকল ৷ এখানে দুটো স্কুল নদীতে তলিয়ে গেল ৷ আর রতুয়ার কথা ধরলে এবার ন'টি স্কুল গঙ্গাগর্ভে চলে গিয়েছে ৷ আরও চারটি মিলিয়ে যাওয়ার অপেক্ষায় ৷ ভাঙন রোধে কেন্দ্রীয় সরকার এখনও পর্যন্ত কোনও পদক্ষেপ করেনি ৷ এলাকার বিজেপি বিধায়ক এখন তৃণমূলের কাঁধে সব দায় চাপিয়ে দিচ্ছেন ৷ এটা করলে চলবে না ৷ তিনিও মানুষকে বন্যা থেকে রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ৷ সত্যি কথা বলতে এবার ডবল ইঞ্জিন সরকার ভূতনির মানুষকে জলে ডোবাল ৷

সেচ প্রতিমন্ত্রীর বক্তব্য

সেচ প্রতিমন্ত্রী জয়েল মুর্মুর কথায়, "গঙ্গার জল এখন যে জায়গায় রয়েছে তাতে ভাঙন রোধের কাজ করা কার্যত অসম্ভব ৷ তবু সেচ দফতর যা করার করছে ৷ দুর্গতদের প্রত্যেককে সরকারি ত্রাণ দেওয়া হবে ৷ তার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ এলাকার ফ্লাড শেল্টারগুলি খুলে দেওয়া হয়েছে ৷ সেই শেল্টারগুলিতে তিন বেলা রান্না করা খাবার দেওয়া হচ্ছে ৷ আমরা মানুষজনকে বলছি, তাঁরা যেন ফ্লাড শেল্টারে চলে যান ৷ ভাঙা বাঁধে অনেকে আশ্রয় নিয়েছেন ৷ তাঁদের জন্য আলো, ত্রিপল, শুকনো খাবার, পানীয় জল, শৌচাগার প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷ আমি নিজে প্রতিদিন এলাকায় আসছি ৷ মানুষের কী প্রয়োজন তা দেখে দ্রুত ব্যবস্থা নিচ্ছি ৷ গঙ্গার জল কবে থেকে কমতে শুরু করে, এখন সেই অপেক্ষাতেই আমরা সবাই ৷"

জলস্তর বৃদ্ধি নিয়ে আশঙ্কায় সেচ দফতর

সেচ দফতর কিন্তু মন্ত্রীকে কোনও আশার কথা শোনাতে পারেনি ৷ দফতরের এক কর্তার কথায়, "শুধু গঙ্গা নয়, ফুলহরের জলস্তরও বাড়তে শুরু করেছে ৷ ফুলহর 27.16 মিটার উচ্চতা দিয়ে বয়ছে ৷ এই নদীর জল দ্রুতগতিতে বাড়ছে ৷ ফুলহর যদি চূড়ান্ত বিপদসীমা 28.35 মিটার ছাড়িয়ে যায় তবে গঙ্গার জলস্তর আরও বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷ এর সঙ্গে রয়েছে উত্তর ভারত থেকে নেমে আসা জল ৷ এনিয়ে আমরাও চিন্তায় রয়েছি ৷"

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