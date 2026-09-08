গঙ্গায় বানভাসি 78টি গ্রাম, জনপ্রতিনিধির দেখা নেই; ত্রাণ নিয়ে ক্ষোভ স্থানীয়দের

গঙ্গায় বানভাসি 78টি গ্রাম, জনপ্রতিনিধির দেখা নেই; ত্রাণ নিয়ে ক্ষোভ স্থানীয়দের
পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্রী ৷ তবে পাত্তা নেই জনপ্রতিনিধির, ত্রাণও ঠিকমতো না পৌঁছনোর অভিযোগ তুলছেন এলাকাবাসী ৷ পার্থ দাসের বিশেষ প্রতিবেদন ৷
Published : September 8, 2026 at 6:21 PM IST
মালদা, 8 সেপ্টেম্বর: গঙ্গার বাঁধভাঙা জল ইতিমধ্যে ভূতনির প্রায় 78টি গ্রামে ঢুকে পড়েছে ৷ বানভাসি লক্ষাধিক বেশি মানুষ ৷ অনেকে ইতিমধ্যেই নিরাপদ জায়গায় সরে গিয়েছেন ৷ অনেকে আবার ভাঙা বাঁধের উপরেই আশ্রয় নিয়েছেন ৷ আবার অনেকে এখনও বাড়ি ছাড়তে পারেননি ৷
এদিকে গঙ্গার জলস্তর বাড়তে শুরু করেছে ৷ ফলে আরও নতুন এলাকায় জল ঢোকার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে ৷ বিপন্ন মানুষজন অভিযোগ করছেন, এখনও পর্যন্ত সরকারি কোনও ত্রাণ তাঁদের কাছে পৌঁছয়নি ৷ এমনকি প্রশাসনের কেউ কিংবা শাসকদলের কোনও জনপ্রতিনিধি তাঁদের খোঁজ নিতে আসেননি ৷
যদিও সেচ প্রতিমন্ত্রী থেকে শুরু করে এলাকার বিধায়ক দাবি করে যাচ্ছেন, প্রত্যেক দুর্গত মানুষের হাতে সরকারি ত্রাণ পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে ৷ ভূতনির পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ তিনি সেচ দফতরের প্রতিমন্ত্রীকে ভূতনিতে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন ৷ সেচ প্রতিমন্ত্রী ছাড়াও গতকাল এলাকা পরিদর্শন করেছেন রাজ্যের আইন দফতরের প্রতিমন্ত্রী বিরাজ বিশ্বাস ৷ রবিবার সেখানে গিয়েছেন অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ, জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার মন্ত্রী গৌরীশংকর ঘোষ, জেলাশাসক রাজনবীর সিং কাপুর, পুলিশ সুপার অনুপম সিং-সহ জেলা প্রশাসনের একাধিক কর্তা ৷ তাঁরা বিপন্নদের পাশে থাকার বার্তা দিয়ে জানিয়েছেন, দ্রুত প্রত্যেকের কাছে সরকারি ত্রাণ পৌঁছে দেওয়া হবে ৷
স্থানীয় বাসিন্দা-সহ আশাকর্মীর বক্তব্য
বন্যা পরিস্থিতিতে সবচেয়ে আতঙ্ক ছড়িয়েছে ভূতনি চরের গো-পালক ও পাটচাষীদের মধ্যে ৷ যাঁদের গবাদি পশু রয়েছে, তাঁরা গৃহপালিতদের নিয়ে নিরাপদ কোনও জায়গায় চলে যেতে শুরু করেছেন ৷ বানভাসি ভুবনটোলার এক পাটচাষী গোপাল মণ্ডলের বলেন, "তিন বিঘা জমিতে পাট চাষ করেছিলাম ৷ প্রতি বিঘায় খরচ 10 হাজার টাকা ৷ পাট কাটা হয়ে গিয়েছে ৷ জমিতেই রাখা ছিল ৷ দু'একটা আঁটি ছাড়া বাকি সব পাট বানের জলে ভেসে গিয়েছে ৷ আর সেসব পাওয়া যাবে না ৷ কাটা পাট সরিয়ে নেওয়ার সময় পাইনি, বাড়িঘরও জলে ডুবে আছে ৷ এবার ঘর ছাড়তে হবে ৷"
রান্নার জন্য সামগ্রী কিনে জল ভেঙে বাড়ি ফিরছিলেন বড় কার্তিকটোলার বধূ রিমা ঘোষ ৷ তাঁর কথায়, "গত পরশু ঘরে জল ঢুকেছে ৷ এখন ঘরের ভিতর অনেক জল ৷ ছেলেমেয়ে নিয়ে বাঁধে উঠে গিয়েছি ৷ এখনও এখানে নৌকা দেওয়া হয়নি ৷ ত্রাণও জোটেনি ৷ প্রশাসনের কেউ কিংবা কোনও রাজনৈতিক নেতা এখানে আসেননি ৷ পরিবারে সবাই আলাদা থাকে ৷ সবাইকেই বাঁধে উঠতে হয়েছে ৷"
কার্তিকটোলা গ্রামের সুনিকা মণ্ডল বলেন, "পরিবারে আটজন সদস্য ৷ গতকাল বিকেলে বাড়িতে জল ঢুকেছে ৷ তবে এখনও ঘরের ভিতর জল ঢোকেনি ৷ সবাই ঘরেই থাকছি ৷ এখনও পর্যন্ত বিষাক্ত সাপের উপদ্রব শুরু হয়নি ৷ তবে জল এভাবে ঢুকতে থাকলে সাপের উপদ্রব বাড়বে ৷ সরকারের তরফে এখনও কিছু পাইনি ৷ আমরা চাই, আমাদের যাতে সুবিধে হয় তার জন্য সরকার ব্যবস্থা করুক ৷"
কখনও হাঁটুজল, আবার কখনও বুকজল ভেঙেও নিজের দায়িত্ব পালন করে চলছেন আশাকর্মী কাকলি মণ্ডল ৷ জলবন্দি ভুবনটোলা গ্রামের বাসিন্দা ৷ তিনি বলেন, "খুব খারাপ পরিস্থিতি ৷ তার মধ্যেও কাজ করতে হচ্ছে ৷ আমার দায়িত্বের মধ্যে ভুবনটোলা, বড় কার্তিকটোলা, কৃষ্ণটোলা, পরাণটোলা, দুর্লভটোলা গ্রাম রয়েছে ৷ প্রতিটি গ্রাম জলে ভাসছে ৷ এমনকি বাড়ির ভিতরেও জল ৷ সেখানে 12 জন গর্ভবতী রয়েছেন ৷ আমার বাড়িতেও জল ৷ কিন্তু দায়িত্ব সবার আগে ৷ কিন্তু এখনও আমাদের জন্য নৌকা দেওয়া হয়নি ৷ তাই জল ভেঙেই কাজ করতে হচ্ছে ৷ গর্ভবতীদের এখন এখান থেকে সরিয়ে নেওয়া প্রয়োজন ৷ আমি উপরমহলে বিষয়টি জানিয়েছি ৷ কিন্তু নৌকা না থাকলে এঁদেরই বা কী করে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাওয়া যাবে ?"
গঙ্গা ঘর গিলেছে কেশরপুর কলোনির চন্দন মাহাতোর ৷ ভাঙা বাঁধে অস্থায়ী আশ্রয় তৈরি করছিলেন তিনি ৷ জানালেন, "আজ সকালেই এখানে এসেছি ৷ নদীতে ঘর পড়ে গিয়েছে ৷ পাকা বাড়ি ছিল ৷ ঘর থেকে অল্প কিছু জিনিস বের করতে পেরেছি ৷ বেশিরভাগই গঙ্গায় চলে গিয়েছে ৷ স্ত্রী, দুই মেয়ে আমার সঙ্গেই আছে ৷ এখানে এখনও পর্যন্ত পানীয় জল, আলো কিংবা ত্রাণের কিছু ব্যবস্থা হয়নি ৷ খাবারের ব্যবস্থা কী করা যায় সেটাই এখন বড় বিষয় ৷"
পরিস্থিতি যে আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে, তা বুঝতে পারছেন সবাই ৷ একদিকে গঙ্গার ভাঙন, অন্যদিকে বন্যা, দুই আঘাতে নাজেহাল ভূতনির মানুষ ৷ তাই সময় থাকতে গঙ্গার অসংরক্ষিত এলাকার অনেকে বাড়িঘর খুলে ট্র্যাক্টরে তুলে সরে পড়ছেন ৷ অনেকে আবার আরও দু'একটা দিন দেখে নিতে চান ৷
পরিস্থিতি নিয়ে ক্ষোভপ্রকাশ সিপিএমের
বন্যা পরিস্থিতি ও প্রশাসনিক বন্দোবস্ত নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন মানিকচকের বাসিন্দা তথা সিপিআইএম-এর জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য দেবজ্যোতি সিনহা ৷ তাঁর অভিযোগ, গঙ্গার জল যত বাড়বে, ভূতনির নতুন নতুন এলাকা প্লাবিত হবে ৷ গত তিনদিন ধরে যা জল ঢুকেছে তাতে অনেক গ্রাম পুরোপুরি প্লাবিত ৷ প্রশাসনের তরফে এখনও নৌকা কিংবা ত্রাণের ব্যবস্থা করা হয়নি ৷ ডবল ইঞ্জিনের সরকারের মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছিলেন, এবার ভূতনিতে গঙ্গার জল ঢুকবে না ৷ কিন্তু এবারও বাঁধ ভাঙল, জল ঢুকল ৷ এখানে দুটো স্কুল নদীতে তলিয়ে গেল ৷ আর রতুয়ার কথা ধরলে এবার ন'টি স্কুল গঙ্গাগর্ভে চলে গিয়েছে ৷ আরও চারটি মিলিয়ে যাওয়ার অপেক্ষায় ৷ ভাঙন রোধে কেন্দ্রীয় সরকার এখনও পর্যন্ত কোনও পদক্ষেপ করেনি ৷ এলাকার বিজেপি বিধায়ক এখন তৃণমূলের কাঁধে সব দায় চাপিয়ে দিচ্ছেন ৷ এটা করলে চলবে না ৷ তিনিও মানুষকে বন্যা থেকে রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ৷ সত্যি কথা বলতে এবার ডবল ইঞ্জিন সরকার ভূতনির মানুষকে জলে ডোবাল ৷
সেচ প্রতিমন্ত্রীর বক্তব্য
সেচ প্রতিমন্ত্রী জয়েল মুর্মুর কথায়, "গঙ্গার জল এখন যে জায়গায় রয়েছে তাতে ভাঙন রোধের কাজ করা কার্যত অসম্ভব ৷ তবু সেচ দফতর যা করার করছে ৷ দুর্গতদের প্রত্যেককে সরকারি ত্রাণ দেওয়া হবে ৷ তার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ এলাকার ফ্লাড শেল্টারগুলি খুলে দেওয়া হয়েছে ৷ সেই শেল্টারগুলিতে তিন বেলা রান্না করা খাবার দেওয়া হচ্ছে ৷ আমরা মানুষজনকে বলছি, তাঁরা যেন ফ্লাড শেল্টারে চলে যান ৷ ভাঙা বাঁধে অনেকে আশ্রয় নিয়েছেন ৷ তাঁদের জন্য আলো, ত্রিপল, শুকনো খাবার, পানীয় জল, শৌচাগার প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷ আমি নিজে প্রতিদিন এলাকায় আসছি ৷ মানুষের কী প্রয়োজন তা দেখে দ্রুত ব্যবস্থা নিচ্ছি ৷ গঙ্গার জল কবে থেকে কমতে শুরু করে, এখন সেই অপেক্ষাতেই আমরা সবাই ৷"
জলস্তর বৃদ্ধি নিয়ে আশঙ্কায় সেচ দফতর
সেচ দফতর কিন্তু মন্ত্রীকে কোনও আশার কথা শোনাতে পারেনি ৷ দফতরের এক কর্তার কথায়, "শুধু গঙ্গা নয়, ফুলহরের জলস্তরও বাড়তে শুরু করেছে ৷ ফুলহর 27.16 মিটার উচ্চতা দিয়ে বয়ছে ৷ এই নদীর জল দ্রুতগতিতে বাড়ছে ৷ ফুলহর যদি চূড়ান্ত বিপদসীমা 28.35 মিটার ছাড়িয়ে যায় তবে গঙ্গার জলস্তর আরও বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷ এর সঙ্গে রয়েছে উত্তর ভারত থেকে নেমে আসা জল ৷ এনিয়ে আমরাও চিন্তায় রয়েছি ৷"