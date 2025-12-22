সেবাশ্রয় 2: বজবজে পরিষেবা পেলেন 1.40 লক্ষ রোগী, সোমে ক্যাম্প শুরু বিষ্ণুপুরে

সেবাশ্রয় 2: বজবজে পরিষেবা পেলেন 1.40 লক্ষ রোগী, সোমে ক্যাম্প শুরু বিষ্ণুপুরে
21 দিন ধরে বজবজে চলেছে 'সেবাশ্রয় 2' শিবির ৷ পরিসংখ্যান অনুযায়ী, প্রায় 1 লক্ষ 40 হাজার মানুষ এই ক্যাম্পগুলি থেকে উপকৃত হয়েছেন ।
কলকাতা, 22 ডিসেম্বর: ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে শুরু হওয়া 'সেবাশ্রয় 2' প্রকল্পের পরিষেবা পৌঁছল লক্ষাধিক মানুষের কাছে । গত 21 দিন ধরে বজবজ বিধানসভা এলাকায় চলেছে এই কর্মসূচি, যা শেষ হল সাফল্যের সঙ্গে ।
চলতি বছরের 21 ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, প্রায় 1 লক্ষ 40 হাজার সাধারণ মানুষ এই ক্যাম্প থেকে নানা ধরনের পরিষেবা পেয়েছেন । সোমবার থেকে এই প্রকল্পের পরবর্তী গন্তব্য হতে চলেছে দক্ষিণ 24 পরগনার বিষ্ণুপুর বিধানসভা কেন্দ্র ।
গত তিন সপ্তাহ ধরে বজবজ বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন এলাকায় চলেছে 'সেবাশ্রয় 2' ক্যাম্প । উদ্দেশ্য ছিল, সাধারণ মানুষের দরজায় সরাসরি পরিষেবা এবং মানবিক সহায়তা পৌঁছে দেওয়া । ডায়মন্ড হারবারের সাংসদের এই উদ্যোগ জনমানসে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে বলে দাবি তৃণমূলের । স্বাস্থ্য পরীক্ষা থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় বিষয়ের সমাধান - সবই মিলেছে এক ছাদের তলায় ।
বজবজে এই দফার ক্যাম্প শেষ হওয়ার পর একটি বিশেষ সাফল্যের খবর সামনে এসেছে । মহেশতলার 13 জন প্রবীণ নাগরিকের চোখের ছানি অস্ত্রোপচার সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে । রেণুকা আই ইনস্টিটিউটে এই প্রবীণদের অস্ত্রোপচার করা হয় । দীর্ঘদিনের চোখের সমস্যায় ভোগার পর, এই উদ্যোগের মাধ্যমে তাঁরা পুনরায় দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছেন ।
রবিবার সেই অস্ত্রোপচার শেষ হওয়ার পর তাঁদের চোখে-মুখে ছিল আত্মবিশ্বাসের ছাপ । পরিবারের ওপর নির্ভরশীলতা কাটিয়ে তাঁরা এখন স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারবেন বলে চিকিৎসকদের আশা । প্রবীণদের এই দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়া কেবল একটি চিকিৎসা পদ্ধতি নয়, বরং তাঁদের জীবনে স্বাধীনতা ও আত্মমর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়ার শামিল ।
বজবজ ও মহেশতলার সাফল্যকে সঙ্গী করে 'সেবাশ্রয় 2' এবার পা রাখছে বিষ্ণুপুর বিধানসভা কেন্দ্রে । সোমবার থেকে সেখানে শুরু হচ্ছে নতুন পর্যায়ের ক্যাম্পের কাজ । বজবজে যেমন ছানি অস্ত্রোপচার বা নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার মাধ্যমে মানুষের মুখে হাসি ফুটেছে, বিষ্ণুপুরেও সেই একই ধারা বজায় রাখার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে বলে তৃণমূল সূত্রে খবর ।
স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের তরফে জানানো হয়েছে, প্রতিটি অঞ্চলের মানুষ যাতে এই সুযোগ পান, তার জন্য বাড়ি বাড়ি গিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির কাজও করা হচ্ছে । সাংসদের এই উদ্যোগের ফলে দক্ষিণ 24 পরগনার এক বিস্তীর্ণ এলাকায় জনস্বাস্থ্যের যে বিকল্প পরিকাঠামো গড়ে উঠেছে, তা আগামিদিনে এক বিশেষ দিশা দেখাবে বলে মনে করছে শাসকদল ।
তৃণমূলের মতে, মানবিকতা এবং সময়োপযোগী পরিষেবার সমন্বয়ে 'সেবাশ্রয়' এখন সাধারণ মানুষের কাছে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য নাম হয়ে উঠেছে । বিষ্ণুপুরের মানুষও এই পরিষেবা পাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছেন । শাসকদলের তরফে আশা করা হচ্ছে, আগামিদিনগুলিতেও এই সাফল্যের ধারা অব্যাহত থাকবে এবং আরও বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে আধুনিক চিকিৎসার সুযোগ ।