ভোটের আগে জোরকদমে নাকা তল্লাশি, শহরে একাধিক গাড়ি থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা উদ্ধার
শ্যামপুকুরে গাড়ি আটক করে মিলল প্রায় 17 লক্ষ টাকা ৷ নিউমার্কেটে নাকা তল্লাশিতে 20 লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত আয়কর দফতরের ।
Published : April 7, 2026 at 8:11 PM IST
কলকাতা, 7 এপ্রিল: বিধানসভা নির্বাচনের মুখে নগদ লেনদেন রুখতে চলছে কড়া নজরদারি ৷ তারই মধ্যেই শহরের দুটি এলাকায় বড়সড় সাফল্য পেল পুলিশ ও স্ট্যাটিক সার্ভিল্যান্স টিম (SST)। মঙ্গলবার শ্যামপুকুর সকালে একটি গাড়ি আটক করে তল্লাশি চালিয়ে প্রায় 16 লক্ষ 94 হাজার 500 টাকা উদ্ধার করা হয়েছে । নিউমার্কেট থানা এলাকায় নাকা তল্লাশিতে 20 লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়েছে ৷ ঘটনাগুলিকে ঘিরে শোরগোল পড়ে গিয়েছে ।
পুলিশ সূত্রে খবর, এদিন সকাল প্রায় 9টা 55 মিনিট নাগাদ শ্যামপুকুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত শ্যামবাজার এলাকায় নিয়মিত নজরদারির সময় একটি সন্দেহজনক গাড়িকে থামায় পুলিশ । গাড়িতে থাকা যাত্রীদের পরিচয় যাচাই করতে গিয়ে অসঙ্গতি ধরা পড়ে । এরপরই গাড়িতে তল্লাশি চালানোর সিদ্ধান্ত নেয় SST ও পুলিশ ।
তল্লাশির সময় নদিয়ার কালীগঞ্জের বাসিন্দা ফজলুর রহমান (49)-এর কাছে থাকা একটি কালো চামড়ার ব্যাগ নজরে আসে । ব্যাগটি খুলতেই দেখা যায়, তার ভিতরে 500 টাকার নোটের একাধিক বান্ডিল রাখা রয়েছে । সঙ্গে সঙ্গে ওই টাকা বাজেয়াপ্ত করে গণনা শুরু হয় । পরে দেখা যায়, মোট উদ্ধার হওয়া নগদের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে 16 লক্ষ 94 হাজার 500 টাকা । এরপরেও ফজলুর-সহ গাড়িতে থাকা অপর যাত্রী হাওড়ার সাঁলকিয়ার বাসিন্দা বিবেক ওঝাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয় ।
পুলিশ জানিয়েছে, এত বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থ বহনের ক্ষেত্রে কোনও বৈধ নথি বা সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারেননি অভিযুক্তরা । সেই কারণেই নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা মেনে পুরো অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে । ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন শ্যামপুকুর 166 নম্বর বিধানসভা কেন্দ্রের নোডাল অফিসার শিবব্রত রায় । তাঁর উপস্থিতিতেই বাজেয়াপ্তর পুরো প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়, যাতে স্বচ্ছতা বজায় থাকে ।
অন্যদিকে নিউমার্কেট থানা এলাকায় বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থ উদ্ধার হয়েছে । মঙ্গলবার সকালের শিফটে নাকা চেকিং চলছিল ৷ দুপুর সাড়ে 12টা নাগাদ 24, চাটাওয়ালা গলিতে একটি চারচাকা গাড়ি আটক করে এসএসটি । তল্লাশি চালাতে গিয়ে গাড়ির ভিতর থেকে 20 লক্ষ টাকা নগদ উদ্ধার হয় । এত পরিমাণ নগদ টাকা বহনের কারণ নিয়ে সন্দেহ তৈরি হলে সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি আয়কর দফতরকে জানানো হয় । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন কলকাতার আয়কর বিভাগের ইন্সপেক্টর রাজীব রঞ্জন এবং তাঁর দল । তাঁরা গাড়ির মালিক বসন্ত কুমার সোনি (59)-কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন । বিধাননগরের ওই বাসিন্দা জানান, নিজের বাড়ি থেকে ব্যাংকে জমা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই ওই টাকা নিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি ।
তবে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পর আয়কর দফতর সম্পূর্ণ 20 লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত করে এবং পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়া শুরু করেছে । এই ঘটনায় নিউমার্কেট থানার এএসআই শ্রীকান্ত মাল, যিনি এসএসটি দলের সদস্য ছিলেন, তাঁর তরফে একটি সরকারি রিপোর্ট জমা পড়েছে এবং সেটি যথাযথভাবে নথিভুক্ত করা হয়েছে ।
পুলিশ ও প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, নির্বাচনের আগে অবৈধ নগদ লেনদেন, ভোট প্রভাবিত করার চেষ্টা বা বেআইনি আর্থিক কার্যকলাপ রুখতেই এই কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে । শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় নাকা চেকিং, গাড়ি তল্লাশি ও নজরদারি আরও বাড়ানো হয়েছে । উদ্ধার হওয়া টাকার উৎস, উদ্দেশ্য এবং এর সঙ্গে কোনও নির্বাচনী অনিয়ম বা বেআইনি লেনদেনের যোগ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । প্রয়োজনে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলেও জানিয়েছে পুলিশ ।