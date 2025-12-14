বায়োমেট্রিক উপস্থিতিতে নজরদারির অভাব, পুরনিগমে ছড়িয়ে পড়ছে কর্মীদের ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা !
যদিও বিষয়টি জানতেন না-বলে দাবি এক শীর্ষ স্থানীয় পুর আধিকারিকের ৷ পরে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি ৷
Published : December 14, 2025 at 5:35 PM IST
কলকাতা, 14 ডিসেম্বর: বায়োমেট্রিক বা ফেস অ্যাটেনডেন্স করেও বদল হয়নি কলকাতা পুরনিগমের কর্মীদের ফাঁকিবাজির কর্ম সংস্কৃতির ৷ এমনই অভিযোগ উঠে আসছে পুরনিগম সূত্রে । আর এর জেরে পুরনিগমের অর্থ যেমন নষ্ট হচ্ছে, তেমনই কাজের পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে । বিষয়টি খতিয়ে দেখবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন পুরনিগমের এক শীর্ষ স্থানীয় আধিকারিক ।
কর্মীদের 'আসি যাই মাইনে পাই' এই সংস্কৃতি অবসানে আগেই একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে কলকাতা পুরনিগম । মেয়র ফিরহাদ হাকিম নিজেই দাবি করেছেন, সেই সংস্কৃতি বদলে পদক্ষেপের কথা । এসেছে প্রযুক্তির ব্যবহার । কিন্তু সেই ফাঁকিবাজি বদলায়নি বলে অভিযোগ ।
কলকাতা পুরনিগম সূত্রে খবর, আগে খাতায় লিখে উপস্থিতি দিতে হতো পুরকর্মীদের । সেই খাতা কন্ট্রোলিং অফিসার বা ডিপার্টমেন্টের হেডের কাছে থাকত । নির্দিষ্ট সময় অতিরিক্ত 15 মিনিট ছাড় দেওয়া হতো । সেই সময়ও অতিক্রান্ত হলে সেই দিন অনুপস্থিত বলেই বিবেচিত হতেন সংশ্লিষ্ট কর্মী । এমন তিন দিন ঘটলে একটি সিএল কাটা যেত । কিন্তু এই খাতায় কলমে বদলে প্রযুক্তি এসেছে । পুরনিগমের কেন্দ্রীয় ভবনে ও বিভিন্ন বোরো ও বিভাগীয় অফিসে ফেস অ্যাটেনডেন্স ডিভাইজ লাগানো হয়েছে । আর এই পদক্ষেপেই কেল্লাফতে ।
অভিযোগ, সাপের পাঁচ পা দেখেছেন কর্মীদের একাংশ । যাঁরা নির্দিষ্ট সময়ের পরে আসেন, তাঁরা ফেস অ্যাটেনডেন্স দেন এবং সময়ের আগেই চলে যান । কিন্তু নজরদারি করার দায়িত্ব যাঁদের উপর, তাঁরা জানতে-অজান্তে চোখ বুজে থাকেন । ফলে উপস্থিতির সময় দেখে সিএল বাদ দেওয়া বা বেতন কেটে নেওয়ার বিষয়টিতে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয় না৷
অভিযোগ, দিনের পর দিন এই কর্মকাণ্ড চললেও কেউ শাস্তিমূলক পদক্ষেপ করার জায়গায় নেই । কাটা যায় না-সিএল বা ইএল । হাত পড়ে না-প্রাপ্য টাকায় । অর্থাৎ যা হয় সেটা পুরনিগমের কোষাগারের আর্থিক ক্ষতি । মাস গেলে বেতন সুযোগ সুবিধা নেওয়ার পরেও অনেক নির্দিষ্ট সময় মেনে কাজ করেন না-বলে অভিযোগ ।
পুরনিগম সূত্রে খবর, ছবিটি নির্দিষ্ট কোনও একটি বিভাগের নয় । প্রায় সব বিভাগের সাধারণ ছবি এটা । তাই স্বাভাবিকভাবেই যাঁরা নজরদারি করবেন, তাঁদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে এই ঘটনায় । ওয়াকিবহাল মহলের দাবি, এর জেরে পুরনিগমের কর্মসংস্কৃতি সেই অথৈ জলে । একটা সময় ছিল কলকাতা পুরনিগমের স্থায়ী কর্মীর সংখ্যা ছিল 40 হাজারের বেশি । চলতি বছরে ডিসেম্বর পর্যন্ত 2900 বেশি অবসর নেওয়ার পর সেই সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র 10 হাজার । পুরনিগমের পরিষেবা বেড়েছে, কাজ বেড়েছে, জায়গা বেড়েছে । কমছে কর্মী । ফাঁকিবাজি বজায় আছে বলে অভিযোগ ।
কলকাতা পুরনিগমের এক উচ্চস্তরের আধিকারিক বলেন, "বিষয়টি আমার জানা ছিল না । কিন্তু এটা হওয়া কাঙ্খিত নয় । আমি গোটা বিষয় খোঁজ খবর নিয়ে দেখছি । নিশ্চই আইন মেনেই সবটা হবে ।"