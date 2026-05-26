নোংরা জল থেকে ভাঙা দোলনা ! নীল-সাদার মোড়কে শিশু উদ্যানের কঙ্কালসার পরিকাঠামো
বিকেলে শহরের উদ্যানগুলিতে খেলায় ব্যস্ত শিশুরা, পাশে বসে অভিভাবকরাও ৷ সেখানে গিয়ে কলকাতার পার্কগুলির হালহকিকতের খোঁজ নিলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি মনোজিৎ দাস ৷
Published : May 26, 2026 at 6:40 PM IST
কলকাতা, 26 মে: ছোটদের নন্দন-কানন হল শহরের শিশু উদ্যানগুলি ৷ যেখানে বেলা শেষে বড়দের হাত ধরে ঘুরতে বা খেলাধুলো করতে যায় শিশুরা ৷ পার্কে গিয়ে কখনও খুদেরা দোলনায় ঝোলে, আবার কখন দৌড়াদৌড়ি করে নানাকরম খেলায় মেতে ওঠে ৷ নিরাপত্তার পাশাপাশি সেখানে তাদের জন্য অত্যন্ত জরুরি পানীয় জলের ব্যবস্থা ৷ কিন্তু সেসবের অভাব ধরা পড়ল কলকাতার শিশু উদ্যানগুলিতে ৷
কলকাতায় আছে কয়েকশো শিশু উদ্যান । তাদের মধ্যে কিছু শিশু উদ্যানে আছে পানীয় জলের কল ৷ কিন্তু তাতে পড়ে নোংরা জল । রয়েছে দোলনাও, তবে তা ভাঙা অবস্থায় পড়ে । নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ না-করেই সেখানে চেপেছে বিধানসভা ভোটের আগে নীল-সাদা রঙ । তবে ওই নীল-সাদা রঙের নীচে চাপা পড়া আসল ছবিটা এক্কেবারে অন্যরকম । এমনই অভিযোগ করছিলেন শহরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিশু উদ্যানগুলিতে সন্তানদের নিয়ে আসা অভিভাবকরা । এই পরিস্থিতিতে শিশুদের জন্য সেই উদ্যান কতটা নিরাপদ? সরেজমিনে ঘুরে দেখল ইটিভি ভারত ৷
শহরের শিশু উদ্যানে নজরদারির অভাব
কলকাতা পুরনিগমের আওতায় জগৎ মুখার্জি পার্ক, নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব পার্ক, শ্যাম পার্ক, দেশবন্ধু পার্ক, রবীন্দ্র কানন, পূর্ণেন্দু ক্রীড়াঙ্গন-সহ শহরের অলিগলিতে রয়েছে দেড় শতাধিক শিশু উদ্যান ৷ এখন অধিকাংশ শিশু উদ্যানের মাঠে গজিয়ে বড় বড় ঘাস থেকে আগাছা । অভিযোগ, নিয়মিত হয় না ঘাস ছাঁটাই । শিশু উদ্যানে হোঁচট খেতে হয় বড় বড় গর্তে ৷
শৌচালয়ের শোচনীয় অবস্থা ৷ দিন দিন বেড়েছে দুষ্কর্মকারীদের আনাগোনা ৷ সবে হাঁটতে ছুটতে শেখা শিশুদের এই ইট কাঠ পাথরের শহরে একমাত্র মুক্ত বাতাস নেওয়ার জায়গা এই শিশু উদ্যানগুলি । তবে সেখানে নিয়মিত নজরদারির অভাব রয়েছে বলেই মত অভিভাবকদের । তাই পরিকাঠামোগত উন্নয়নের দাবি সকলের ৷
অভিভাবকদের ক্ষোভ
অভিভাবক নীতু কুণ্ডু বলেন, "শিশু উদ্যানের অদূরে আরেকটি মাঠে বসে নেশার আসর । এখানে পানীয় জল নেই । বাচ্চাগুলো ছোটাছুটি করার পর জল তেষ্টা পেলে সেই দূরে খেতে যেতে হয় । শিশু উদ্যানে দোলনা সারিয়েছিল, তবে ফের তা ভেঙে পড়ে আছে । আর দোলনা সারানো হয়নি । শুধু তাপ্পি দেওয়া আছে । আর রং করা হয়েছে । সংস্কার কাজ হয়নি । চারিদিকে ঘাস হয়ে আছে ৷ শিশুরা বুঝতে পারে না যে কোথায় গর্ত । এখানে পানীয় জলের কলে নোংরা জল পড়ে ।"
তিনি আরও বলেন, "মাঠে কিছু বাজে ছেলেরা মহিলাদের আনে ৷ অনেকে নেশাজাতীয় ইনজেকশন নেয় । সিরিঞ্জ পড়ে থাকে মাঠে । এটা বন্ধ করলে ভালো হয় । শৌচালয় ভয়ঙ্কর সমস্যা । একটা শৌচালয় আছে জল নেই । রক্ষণাবেক্ষণ নেই, শুধু নীল-সাদা রং হয়েছে । দু-তিন বছর ধরে অনেক দোলনা পড়েছিল । সিসিটিভি দরকার ।"
আরেক অভিভাবক স্বাগতা দে বলেন, "পার্কের পরিকাঠামোর আরও কিছু উন্নয়ন প্রয়োজন । আগে দীর্ঘ দিন অপরিষ্কার ছিল ৷ কিছু দিন হল একটু পরিষ্কার হয়েছে । দোলনা বাড়ানো প্রয়োজন । লোহার কাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ সেই ভাবে হয় না । দোলনা ভেঙে পড়লে তো শিশুদের ক্ষতি হবে । পুরোপুরি রক্ষণাবেক্ষণ হয় না তেমন নয়, তবে আরও প্রয়োজন ।"
পুরনিগমের বক্তব্য
অভিভাবকদের অভিযোগ অনুসারে রীতিমতো শিশুদের নিরাপত্তা ও তাদের স্বচ্ছন্দ নিয়ে প্রশ্ন উঠছে । এই অবস্থায় কলকাতা পুরনিগমের এক আধিকারিক বলেন, "আমরা ধাপে ধাপে চেষ্টা করছি সব কাজ করার । আমাদের উদ্যানগুলিতে নিরাপত্তারক্ষী থাকে । পরিষ্কার করা হয় নিয়মিত । কোথাও কোনও কিছু পরিকাঠামোগত অভাব থাকলে আমরা সেদিকে নজর দেব ৷ কাজ করব । যাতে শিশুদের কোনও সমস্যা না হয়, তাদের ঝুঁকির মধ্যে পড়তে না হয় সেদিকটা দেখা হবে ।"