নোংরা জল থেকে ভাঙা দোলনা ! নীল-সাদার মোড়কে শিশু উদ্যানের কঙ্কালসার পরিকাঠামো

বিকেলে শহরের উদ্যানগুলিতে খেলায় ব্যস্ত শিশুরা, পাশে বসে অভিভাবকরাও ৷ সেখানে গিয়ে কলকাতার পার্কগুলির হালহকিকতের খোঁজ নিলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি মনোজিৎ দাস ৷

কলকাতা শহরের পার্কের বেহাল পরিকাঠামো (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 26, 2026 at 6:40 PM IST

কলকাতা, 26 মে: ছোটদের নন্দন-কানন হল শহরের শিশু উদ্যানগুলি ৷ যেখানে বেলা শেষে বড়দের হাত ধরে ঘুরতে বা খেলাধুলো করতে যায় শিশুরা ৷ পার্কে গিয়ে কখনও খুদেরা দোলনায় ঝোলে, আবার কখন দৌড়াদৌড়ি করে নানাকরম খেলায় মেতে ওঠে ৷ নিরাপত্তার পাশাপাশি সেখানে তাদের জন্য অত্যন্ত জরুরি পানীয় জলের ব্যবস্থা ৷ কিন্তু সেসবের অভাব ধরা পড়ল কলকাতার শিশু উদ্যানগুলিতে ৷

কলকাতায় আছে কয়েকশো শিশু উদ্যান । তাদের মধ্যে কিছু শিশু উদ্যানে আছে পানীয় জলের কল ৷ কিন্তু তাতে পড়ে নোংরা জল । রয়েছে দোলনাও, তবে তা ভাঙা অবস্থায় পড়ে । নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ না-করেই সেখানে চেপেছে বিধানসভা ভোটের আগে নীল-সাদা রঙ । তবে ওই নীল-সাদা রঙের নীচে চাপা পড়া আসল ছবিটা এক্কেবারে অন্যরকম । এমনই অভিযোগ করছিলেন শহরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিশু উদ্যানগুলিতে সন্তানদের নিয়ে আসা অভিভাবকরা । এই পরিস্থিতিতে শিশুদের জন্য সেই উদ্যান কতটা নিরাপদ? সরেজমিনে ঘুরে দেখল ইটিভি ভারত ৷

শহরের শিশু উদ্যানে নজরদারির অভাব

কলকাতা পুরনিগমের আওতায় জগৎ মুখার্জি পার্ক, নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব পার্ক, শ্যাম পার্ক, দেশবন্ধু পার্ক, রবীন্দ্র কানন, পূর্ণেন্দু ক্রীড়াঙ্গন-সহ শহরের অলিগলিতে রয়েছে দেড় শতাধিক শিশু উদ্যান ৷ এখন অধিকাংশ শিশু উদ্যানের মাঠে গজিয়ে বড় বড় ঘাস থেকে আগাছা । অভিযোগ, নিয়মিত হয় না ঘাস ছাঁটাই । শিশু উদ্যানে হোঁচট খেতে হয় বড় বড় গর্তে ৷

শহরের শিশু উদ্যান (নিজস্ব ছবি)

শৌচালয়ের শোচনীয় অবস্থা ৷ দিন দিন বেড়েছে দুষ্কর্মকারীদের আনাগোনা ৷ সবে হাঁটতে ছুটতে শেখা শিশুদের এই ইট কাঠ পাথরের শহরে একমাত্র মুক্ত বাতাস নেওয়ার জায়গা এই শিশু উদ্যানগুলি । তবে সেখানে নিয়মিত নজরদারির অভাব রয়েছে বলেই মত অভিভাবকদের । তাই পরিকাঠামোগত উন্নয়নের দাবি সকলের ৷

শহরের শিশু উদ্যান (নিজস্ব ছবি)

অভিভাবকদের ক্ষোভ

অভিভাবক নীতু কুণ্ডু বলেন, "শিশু উদ্যানের অদূরে আরেকটি মাঠে বসে নেশার আসর । এখানে পানীয় জল নেই । বাচ্চাগুলো ছোটাছুটি করার পর জল তেষ্টা পেলে সেই দূরে খেতে যেতে হয় । শিশু উদ্যানে দোলনা সারিয়েছিল, তবে ফের তা ভেঙে পড়ে আছে । আর দোলনা সারানো হয়নি । শুধু তাপ্পি দেওয়া আছে । আর রং করা হয়েছে । সংস্কার কাজ হয়নি । চারিদিকে ঘাস হয়ে আছে ৷ শিশুরা বুঝতে পারে না যে কোথায় গর্ত । এখানে পানীয় জলের কলে নোংরা জল পড়ে ।"

পার্কে খেলায় মেতে খুদেরা (নিজস্ব ছবি)
শহরের শিশু উদ্যান (নিজস্ব ছবি)

তিনি আরও বলেন, "মাঠে কিছু বাজে ছেলেরা মহিলাদের আনে ৷ অনেকে নেশাজাতীয় ইনজেকশন নেয় । সিরিঞ্জ পড়ে থাকে মাঠে । এটা বন্ধ করলে ভালো হয় । শৌচালয় ভয়ঙ্কর সমস্যা । একটা শৌচালয় আছে জল নেই । রক্ষণাবেক্ষণ নেই, শুধু নীল-সাদা রং হয়েছে । দু-তিন বছর ধরে অনেক দোলনা পড়েছিল । সিসিটিভি দরকার ।"

শহরের শিশু উদ্যান (নিজস্ব ছবি)

আরেক অভিভাবক স্বাগতা দে বলেন, "পার্কের পরিকাঠামোর আরও কিছু উন্নয়ন প্রয়োজন । আগে দীর্ঘ দিন অপরিষ্কার ছিল ৷ কিছু দিন হল একটু পরিষ্কার হয়েছে । দোলনা বাড়ানো প্রয়োজন । লোহার কাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ সেই ভাবে হয় না । দোলনা ভেঙে পড়লে তো শিশুদের ক্ষতি হবে । পুরোপুরি রক্ষণাবেক্ষণ হয় না তেমন নয়, তবে আরও প্রয়োজন ।"

শিশু উদ্যানে ভেঙে পড়ে খেলনা (নিজস্ব ছবি)
নোংরা জল পড়ে কলে (নিজস্ব ছবি)

পুরনিগমের বক্তব্য

অভিভাবকদের অভিযোগ অনুসারে রীতিমতো শিশুদের নিরাপত্তা ও তাদের স্বচ্ছন্দ নিয়ে প্রশ্ন উঠছে । এই অবস্থায় কলকাতা পুরনিগমের এক আধিকারিক বলেন, "আমরা ধাপে ধাপে চেষ্টা করছি সব কাজ করার । আমাদের উদ্যানগুলিতে নিরাপত্তারক্ষী থাকে । পরিষ্কার করা হয় নিয়মিত । কোথাও কোনও কিছু পরিকাঠামোগত অভাব থাকলে আমরা সেদিকে নজর দেব ৷ কাজ করব । যাতে শিশুদের কোনও সমস্যা না হয়, তাদের ঝুঁকির মধ্যে পড়তে না হয় সেদিকটা দেখা হবে ।"

শিশু উদ্যানে বড় বড় গর্ত (নিজস্ব ছবি)

