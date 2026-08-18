নিকাশি ব্যবস্থা নেই, ফি বর্ষায় হাঁটুজলে বন্দি বেলডাঙার উত্তরপাড়া, ফুঁসছেন বাসিন্দারা

নিকাশি ব্যবস্থা নেই, ফি বর্ষায় হাঁটুজলে বন্দি বেলডাঙার উত্তরপাড়া, ফুঁসছেন বাসিন্দারা
স্থানীয়দের অভিযোগ, বছরের পর বছর ধরে বর্ষা এলেই একই দুর্ভোগ । অভিযোগ জানিয়ে বারবার প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে দরবার করেও স্থায়ী সমাধান মেলেনি ।
Published : August 18, 2026 at 5:34 PM IST
বেলডাঙা, 18 অগস্ট: বাড়ির উঠানে পা রাখলেই ডুবে যাচ্ছে পায়ের পাতা ! আর রাস্তার দিকে এগোলেই হাঁটু জল ! কোথাও পুকুরের জল উপচে রাস্তার উপর, কোথাও সেই জল ঢুকে পড়ছে বাড়ির ভিতরও । জলের সঙ্গে মিশে রয়েছে নোংরা আবর্জনা । বাড়ছে সাপ, ব্যাঙ, কীটপতঙ্গের আতঙ্কও । এমনই ছবি মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা-1 ব্লকের দেবকুণ্ডু পঞ্চায়েতের বড়ুয়া উত্তরপাড়ায় । স্থানীয়দের অভিযোগ, বছরের পর বছর ধরে বর্ষা এলেই একই দুর্ভোগ । অভিযোগ জানিয়ে বার বার প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে দরবার করেও স্থায়ী সমাধান মেলেনি ।
সবচেয়ে বেশি সমস্যায় স্কুলপড়ুয়ারা । স্থানীয়দের দাবি, রাস্তার উপর জমে থাকা জল এতটাই বেশি যে স্কুলের পোশাকে তা পেরোনো কার্যত অসম্ভব । তাই বাড়ি থেকে অন্য পোশাক পরে বেরোতে হয় পড়ুয়াদের । জলমগ্ন রাস্তা পার হয়ে অপর পারে গিয়ে স্কুলের পোশাক পরেই স্কুলে যেতে হয় । ফেরার সময়ও একই ভাবে জল ঠেলে বাড়ি ফিরতে হয় তাদের । বর্ষার তিন মাস যেন এই পাড়ার বাসিন্দাদের কাছে জলযন্ত্রণার সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে ।
সমস্যার নেপথ্যে রয়েছে নিকাশি ব্যবস্থা ভেঙে পড়া । স্থানীয়দের বক্তব্য, পাড়ার জল এক সময় ব্যক্তিগত মালিকানাধীন জমির উপর দিয়ে তৈরি নিকাশি নালা হয়ে বিলে গিয়ে পড়ত । কিন্তু বছর দুয়েক আগে জমির মালিক নিজের জায়গা ঘিরে নেওয়ায় সেই নিকাশি পথ কার্যত বন্ধ হয়ে যায় । ফলে বৃষ্টির জল বেরোনোর রাস্তা না পেয়ে জমতে শুরু করে পাড়াতেই ।
তার সঙ্গে রয়েছে রাস্তার দু'পাশে থাকা দু'টি পুকুর । স্থানীয়দের দাবি, দক্ষিণপাড়ার পুকুরে এলাকার বিস্তীর্ণ অংশের জল এসে জমে । পুকুরের চারপাশে উপযুক্ত গার্ডওয়াল না থাকায় জল উপচে রাস্তার উপর দিয়ে পাশের পুকুরের দিকে যায় । অন্য দিকে, উত্তরপাড়ার পুকুর জল ধরে রাখার ক্ষমতা হারালে সেই জলও রাস্তার উপর উঠে আসে । শেষ পর্যন্ত রাস্তা ডুবে জল ঢুকে পড়ে বাড়ির উঠানে ।
স্থানীয় বাসিন্দা মহম্মদ আলি বক্সের অভিযোগ, "ব্যক্তিগত জায়গার উপর দিয়ে তৈরি নিকাশি নালা দিয়েই এলাকার জল বিলে গিয়ে পড়ত । বছর দুয়েক আগে ওই জায়গার মালিক নালা বুজিয়ে দেওয়ার পর থেকেই সমস্যা আরও বেড়েছে । আমরা বহু জায়গায় জানিয়েছি । কিন্তু স্থায়ী সমাধান হয়নি । গত বার পঞ্চায়েত মেশিন এনে জল বার করেছিল । তাতে কিছু দিন স্বস্তি মিলেছিল ।" তাঁর প্রশ্ন, প্রতি বছর যদি মেশিন দিয়ে জল সরাতেই হয়, তা হলে স্থায়ী নিকাশি ব্যবস্থা তৈরি করা হচ্ছে না কেন ?
জলবন্দি পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগ মহিলাদের। বাড়ির দরজা দিয়ে নোংরা জল ঢুকে পড়ায় রান্নাবান্না থেকে শুরু করে দৈনন্দিন কাজকর্ম, সবই ব্যাহত হচ্ছে । স্থানীয় বাসিন্দা আজিরা খাতুনের কথায়, "খুব কষ্ট করে দিন কাটাচ্ছি । জল পেরিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে । বাড়ির দরজা দিয়ে জল ঢুকছে । সাপ, ব্যাঙও ঢুকে পড়ছে । আতঙ্কে দিন কাটছে ।"
তবে সমস্যা সমাধানের জন্য স্থানীয় স্তরে জমি দেওয়ার প্রস্তাবও এসেছে । নিকাশি নালার জন্য নিজের জমি দিতে রাজি স্থানীয় মহিলা মুক্তাহারা বেওয়া । তাঁর বক্তব্য, "নিকাশি নালার জন্য আমি জায়গা দিতে রাজি । পঞ্চায়েত ব্যবস্থা করুক । মানুষকে এই কষ্ট থেকে মুক্তি দেওয়া দরকার ।"
স্থানীয়দের দাবি, পঞ্চায়েত থেকে পঞ্চায়েত সমিতি, বিধায়ক থেকে বিডিও- একাধিক বার বিভিন্ন মহলে সমস্যার কথা জানানো হয়েছে । কিন্তু অভিযোগ, স্থায়ী নিকাশি ব্যবস্থা তৈরির উদ্যোগ এখনও চোখে পড়েনি । ফলে প্রতি বর্ষায় জল নামার অপেক্ষাতেই দিন কাটে বাসিন্দাদের । অন্য দিকে, দেবকুণ্ডু গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে আনিসুর রহমান জানান, মেশিন চালিয়ে জল বার করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে । তাঁর কথায়, জল দ্রুত সরানোর চেষ্টা চলছে ।
বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোরও শুরু হয়েছে । বেলডাঙা-1 ব্লকের বিজেপি বিধায়ক ভরত ঝাওর তৃণমূলকে নিশানা করে বলেন, "এত দিনেও সমস্যার সমাধান হয়নি । আমার কাছে এখনও পর্যন্ত কেউ আসেনি । তবে আমি নিজে গিয়ে পরিস্থিতি দেখে এসেছি । পরিকল্পনা করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।"
প্রশাসনের তরফে আপাতত মেশিন দিয়ে জল সরানোর চেষ্টা হলেও স্থানীয়দের প্রশ্ন একটাই, প্রতি বর্ষায় পাম্প চালিয়ে জল বের করাই কি সমাধান, নাকি স্থায়ী নিকাশি ব্যবস্থা তৈরি হবে ? কারণ জল সরে গেলেই সমস্যা মেটে না । পরের বৃষ্টি নামলেই ফের হাঁটু জল, ফের নোংরা জল, ফের সাপ-কীটপতঙ্গের আতঙ্ক । আর সেই জল ঠেলেই স্কুলের পথে পা বাড়াতে হয় খুদেদের ।