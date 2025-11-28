প্রচারের অভাব, বিশ্ববাজারে কোথায় GI ট্যাগ পাওয়া বর্ধমানের সীতাভোগ-মিহিদানা !

প্রচারের অভাব, বিশ্ববাজারে কোথায় GI ট্যাগ পাওয়া বর্ধমানের সীতাভোগ-মিহিদানা !
কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় তরফে প্রচারের উদ্যোগের অভাব বলে অভিযোগ ব্যবসায়ী সংগঠনের ৷ বিদেশে রফতানির জন্য উন্নতমানের প্যাকেজিংয়ের দাবি ৷
Published : November 28, 2025 at 9:38 PM IST
বর্ধমান, 28 নভেম্বর: কথায় বলে 'মাছে ভাতে বাঙালি' ৷ কিন্তু, শেষ পাতে মিষ্টি না-হলেও আবার বাঙালির মুখে রোচে না ৷ আর সেটা যদি সীতাভোগ ও মিহিদানা জাতীয় কোনও মিষ্টি হয়, তাহলে কেল্লাফতে ৷ বাঙালির মিষ্টি প্রেম অ্যান্টনি ফিরিঙ্গির ভোলা ময়রা থেকে এযুগের পরিচিত মুখ নবীনচন্দ্র দাস থেকে শুরু হলেও, সীতাভোগের স্বাদ ব্রিটিশরা পেয়েছিল বর্ধমান মহারাজার মিষ্টি প্রস্তুতকারক ভৈরবচন্দ্র নাগের হাত ধরে ৷
আর এই সীতাভোগ-মিহিদানা 2017 সালে জিআই বা জিওগ্রাফিক্যাল আইডেন্টিটি পেয়েছে ৷ কিন্তু, ওইটুকুই সার ৷ ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, জিআই ট্যাগ পেলেও, বর্ধমানের সীতাভোগ-মিহিদানার বিশ্ব বাজারে চাহিদা প্রায় নেই ৷ এমনকি দেশের মধ্যেও এর চাহিদা সেইরকম নেই ৷ আর এর মূলে প্রচারের অভাব ৷ সেই সঙ্গে বাইরে রফতানির জন্য যে প্যাকেজিং দরকার, তাও সম্ভব হচ্ছে না ৷ ফলে, ভৌগোলিক পরিচিতি পেলেও, তার ঐতিহ্য বিশ্বের দরবারে ছড়িয়ে পড়ছে না বলে অভিযোগ মিষ্টি ব্যবসায়ীদের ৷
এই নিয়ে বর্ধমানের সীতাভোগ-মিহিদানা ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক প্রমোদ কুমার সিং বলেন, "সীতাভোগ-মিহিদানা মানেই বর্ধমানের বিখ্যাত মিষ্টি ৷ এখন বেশ কিছু জায়গায় সীতাভোগ তৈরি হলেও, বর্ধমানের মতো তার স্বাদ হবে না ৷ সংগঠনের পক্ষ থেকে সীতাভোগ-মিহিদানাকে বিশ্ববাজারে নিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন আমাদের আছে ৷ আমরা বিষয়টি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনাও করেছি ৷"
GI ট্যাগ পাওয়ার আট বছর পেরিয়ে গেলেও, বিশ্বের দরবারে এই মিষ্টির স্বাদ পৌঁছে দিতে ব্যর্থ হয়েছেন বর্ধমানের ব্যবসায়ীরা ৷ এমনকি ভারতীয় ডাক বিভাগ বর্ধমানের সীতাভোগ ও মিহিদানার প্রচারে বিশেষ ডাক টিকিট তৈরি করেছে ৷ পোস্ট অফিস থেকে 20 টাকায় সেই ডাক টিকিট বিক্রিও হয় ৷ প্রমোদ কুমার সিং বলেন, "আমরা সীতাভোগ-মিহিদানার GI ট্যাগ পেয়েছি ৷ ভালো সাড়াও পেয়েছি ৷ কিন্তু, আমরা সীতাভোগ-মিহিদানাকে বিশ্ববাজারে পৌঁছে দিতে পারিনি ৷ GI ট্যাগ পাওয়ার পরে এর আরও প্রচার হওয়া উচিত ছিল ৷ কিন্তু, তা হয়নি ৷"
এর জন্য সরকারি উদ্যোগের অভাবের কথা বলেছেন সীতাভোগ-মিহিদানা ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক ৷ তাঁর কথায়, "সরকার সহযোগিতা না-করলে, আমাদের একার পক্ষে এই কাজ করা সম্ভব নয় ৷ আমরা সীতাভোগ-মিহিদানার প্রমোশনের জন্য হাওড়া থেকে দিল্লি রেলবোর্ডের কাছে একাধিকবার চিঠি পাঠিয়েছি ৷ কিন্তু, কোনও সদুত্তর পাইনি ৷ রেল থেকে এয়ারপোর্টে যে বিশ্ববাংলার কাউন্টার আছে, সেখানে কিন্তু আজও জায়গা পায়নি সীতাভোগ-মিহিদানা ৷ এই বিষয়টি সরকারের দেখা দরকার ৷"
বর্ধমানের সীতাভোগ ও মিহিদানার আবিষ্কার হয়েছিল 1904 সাল ৷ সেই সময় বাংলার বড়লাট ছিলেন লর্ড কার্জন ৷ রাজা বিজয়চাঁদ মহাতাবের আমন্ত্রণে তিনি বর্ধমানে আসেন ৷ তাঁকে স্বাগত জানাতে নির্মাণ করা হয় বিজয় তোরণ ৷ যা পরবর্তীকালে কার্জন গেট নামে পরিচিতি পায় ৷ সেই সময় বড়লাটের জন্য বর্ধমানের রাজা তাঁর মিষ্টি প্রস্তুতকারক ভৈরবচন্দ্র নাগকে বিশেষ কিছু মিষ্টি বানানোর নির্দেশ দেন ৷
তখন ভৈরবচন্দ্র নাগের হাত ধরে তৈরি হয় সীতাভোগ-মিহিদানা ৷ শোনা যায় সেই মিষ্টি খেয়ে যারপরনাই খুশি হয়েছিলেন বড়লাট লর্ড কার্জন ৷ এই মিষ্টি তাঁর এতটাই মনে ধরে, যে তিনি পরবর্তীকালে সমস্ত সরকারি অনুষ্ঠানে এই সীতাভোগ-মিহিদানা পরিবেশন করার নির্দেশ দেন ৷ যদিও, ইতিহাসবিদেরা বলছেন বর্ধমানে এই মিষ্টি ভৈরবচন্দ্র নাগ তৈরি করলেও, বঙ্কিম সাহিত্যে সীতাভোগ-মিহিদানার উল্লেখ পাওয়া যায় ৷
এই নিয়ে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক সর্বজিৎ যশ বলেন, "সীতাভোগ-মিহিদানার বর্ধমানের ইতিহাস খুব আকর্ষণীয় ৷ কিন্তু, মনে রাখতে হবে সীতাভোগ-মিহিদানা বর্ধমানে প্রথম তৈরি হয়েছিল, এমনটা নয় ৷ তার কারণ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্যে মিহিদানা-সীতাভোগের উল্লেখ আছে ৷ তবে, বর্ধমানে সম্ভবত প্রথম এই কার্জন গেট প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে সীতাভোগ-মিহিদানার প্রচলন হয়।"
সীতাভোগের নাম এল কীভাবে ?
সীতাভোগ নামকরণ নিয়ে বেশ কিছু মত প্রচলিত আছে ৷ কেউ-কেউ বলেন, সীতা কথার অর্থ সাদা, আবার সীতা কথার অর্থ মিছরিও হয় ৷ ফলে সাদা মিছরির মতো মিষ্টি সীতাভোগ ৷ সীতাশ প্রজাতির গোবিন্দভোগ বা বাসমতি চালের গুঁড়োর সঙ্গে ছানা মেখে তৈরি করা হয় সীতাভোগ ৷ বর্ধমানের সীতাভোগ দু’শো টাকা থেকে ছ’শো টাকা পর্যন্ত কেজি দরে বিক্রি হয় ৷ তবে, শীতের মরশুমে চিনির বদলে নলের গুড়ের সীতাভোগও তৈরি হচ্ছে এখন ৷