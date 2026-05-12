বাজার ভালো হলেও পোকার আক্রমণে ক্ষতির মুখে ব্যবসায়ীরা, রফতানিতে ঘাটতি হুগলির সুস্বাদু আমের

বাজার ভালো হলেও পোকার আক্রমণে ক্ষতির মুখে ব্যবসায়ীরা, রফতানিতে ঘাটতি হুগলির সুস্বাদু আমের
গ্রীষ্ম মানে আম ৷ হুগলি জেলায় আলুর পাশাপাশি আমের ফলনে এবছর ক্ষতি হয়েছে ৷ ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি পলাশ মুখোপাধ্যায়ের রিপোর্ট ৷
Published : May 12, 2026 at 6:29 PM IST
পোলবা, 12 মে: আলু উৎপাদনের পাশাপাশি আমেরও বাজার রয়েছে হুগলিতে ৷ পোলবার গোটু ও সিঙ্গুরের নাদার বাজার থেকে বিহার, উত্তরপ্রদেশ, অন্ধপ্রদেশে রফতানি হয় কাঁচা ও পাকা আম ৷ হুগলিতে পোলবা, বলাগড় ও সিঙ্গুর-সহ বিভিন্ন এলাকার বাগানে পাকা আমের ফলন হয়েছে ৷ এবারে তুলনায় বেশি আমের ফলন হওয়ার সম্ভবনা ছিল ৷ কিন্তু পোকার আক্রমণে আমের উৎপাদন কমেছে ৷ আমের গায়ে কালো রঙের দাগের কারণে কিছু দিনের মধ্যেই আম পচে যাচ্ছে, যার জেরে ক্ষতির মুখে পড়ছে কৃষক থেকে ব্যবসায়ীরা ৷
এই অবস্থায় আম রফতানি হলেও বাজারজাত করে ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে ব্যবসায়ীদের ৷ হুগলির আম যায় বিহার, উত্তরপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ-সহ বিভিন্ন রাজ্যে ৷ এবছর যে পরিমাণে ফলন হবে মনে হয়েছিল, এই রোগের কারণে সেই রকম ফলন হয়নি ৷ আমের গায়ে কালো দাগের জন্য ব্যবসায়ীরা আম নিচ্ছে না ৷ কমছে আমের দামও ৷ কৃষি বিশেষজ্ঞদের মতে পোকা ও ছত্রাকের কারণে এই রোগের প্রকোপ ৷ আগাম বর্ষার কারণে এই রোগ বাড়ছে ৷ সঠিক ওষুধ দিলে নিরাময় সম্ভব ৷
হুগলি জেলায় 6 হাজার হেক্টর জমিতে আম চাষ হয় ৷ বিশেষত সিঙ্গুর, পোলবার ব্লকগুলি থেকে প্রচুর পরিমাণে আম কলকাতা-সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যায় ৷ বিহার, ঝাড়খণ্ড, মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশেও আম যায় বাংলা থেকে ৷ হুগলির হিমসাগর আমের স্বাদ বেশি ৷ তাই চাহিদাও তুঙ্গে ৷ এই জাতের আমের ফলন একেবারেই কম হয়েছে ৷ যদিও সরি, বৈশাখী, গোপাল খাস ও চাটুজে আম বাজারে পাওয়া যাচ্ছে ৷
এবছর পাকা আমের পাইকারি দাম 20-40 টাকা প্রতি কেজি ৷ তবে কাঁচা আমের দাম অনেকটাই কম 6-8 টাকার মধ্যে ৷ পোলবার রাজ হাটের কৃষক শেখ সামসুদ্দিন বলেন, "আমের এক ধরনের পোকা এসেছে বাগানের পর বাগান নষ্ট করে দিচ্ছে ৷ কোনও ওষুধ কোন কাজ করছে না ৷ গাছে যা আম আছে, তা কালো হয়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ৷ বিক্রি করার অযোগ্য হয়ে যাচ্ছে ৷ এই কারণে বাজারও খারাপ ৷ এবারে পরিষ্কার আম না-হওয়ায় দামও পাওয়া যাচ্ছে না ৷ ভালো আম হলে 10 টাকা কিলো, আর না-হলে তিন-চার টাকা কিলো দরে আম বিক্রি হচ্ছে ৷ কৃষক ও ব্যবসাদারের অবস্থা খুব খারাপ । আলুর অবস্থা এমনিতেই খারাপ, তার পরে আমের বাজারের এই অবস্থা ৷"
গোটুর এক ব্যবসায়ী তাপস পাল বলেন, "এবারে আমের দাম কেজি প্রতি 28-30 টাকা রয়েছে ৷ দাম ভালো হলেও আমের পরিস্থিতি খুব খারাপ ৷ আমেতেও কালো রংয়ের একটা মৌ লেগে গিয়েছে ৷ কাঁচাতে, পাকাতেও কালো হয়ে যাচ্ছে আম ৷ গত বছর সৌদি এবং কাতারে আম গিয়েছিল ৷ কিন্তু আমের মান খারাপ হওয়ায় ব্যবসায়ীদের পছন্দ হচ্ছে না ৷ আপাতত চেন্নাই, বেঙ্গালুরু, মুম্বই ও অন্ধ্রপ্রদেশে আম পাঠানো শুরু হয়েছে ৷ এখন কম যাচ্ছে ৷ এখন কাঁচা আমের বাজার খারাপ, পাকা আমের বাজার ভালো ৷ পাইকারি কেজি প্রতি 35-40 টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে ৷ কাঁচা আমের দাম কেজি প্রতি 14 টাকা কিন্তু আমের গায়ে কালো দাগ হলে দাম পাওয়া যাচ্ছে না ৷ গাছের অর্ধেক আম নষ্ট হয়ে গিয়েছে ৷"
এক কৃষক যতীন দাস বলেন, "রোগ পোকার আক্রমণে আমের ফলন নেই, ওষুধ দিয়েও কোনও কাজ হচ্ছে না ৷ বর্তমানে 8 টাকা থেকে 10 টাকা কিলো দাম পাওয়া যাচ্ছে ৷ গত বছর তবু ভালো ছিল ৷ এবছর পোকার জন্য আমের ফলন খারাপ হয়েছে ৷"
গোটুর ব্যবসায়ী গোপাল মান্না বলেন, "আমের ফলন ভালো ছিল কিন্তু পোকার আক্রমণে অর্ধেক গাছে আম নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ৷ পোলবার গোটুর বাজার সবচেয়ে বড় হুগলিতে ৷ বর্তমানে সরিখাস আমের দাম 25-28 টাকা কিলো ৷ চাটুজ্জে 26-28 টাকা ৷ বৈশাখী আম 24 টাকা ৷ হিমসাগর পাকা আম 40 টাকা কিলো ৷ গত বছরের তুলনায় আমের দাম রয়েছে ৷ বৃষ্টির কারণে আম পাকাতেও সমস্যা হচ্ছে ৷ এখান থেকে আম উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও বেনারস যায় ৷ যে হারে লাভ হওয়ার কথা, তার থেকে অনেকটাই কমে যাবে ৷ শ্রমিকদের মজুরি বেড়ে গিয়েছে, কার্বাইডের দামও বেড়েছে ৷ এতেই অর্ধেক খরচা হয়ে যাচ্ছে চাষীদের ৷"
বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঁকুড়া ক্যাম্পাসের সহকারী অধ্যক্ষ ও ফল বিশেষজ্ঞ দিলীপ কুমার মিশ্র বলেন, "আমের উৎপাদনের সময়ে একাধিক ফলের গায়ে কালো দাগ দেখা যাচ্ছে ৷ সেটা মূলত আমের মুকুল আসার সময় শোষক পোকা ও পরবর্তীকালে ছত্রাকের কারণে এই রোগ সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে ৷ আগাম বর্ষার কারণে এই রোগের প্রকোপ বাড়ছে ৷ কৃষকদের এর প্রতিকার করার জন্য অ্যাজোল গ্রুপের ওষুধ স্প্রে করলে এই রোগের প্রকোপ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব ৷" তিনি জানান, এখনও যে সমস্ত আম উৎপাদনে দেরি আছে, সেখানে এই ওষুধ প্রয়োগ করে ভালো ফল পাওয়া যাবে ৷