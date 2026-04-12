মেনোপজ নিয়ে সচেতনতার ঘাটতিতে বাড়ছে ঝুঁকি, যা জানা জরুরি

মেনোপজ নিয়ে সচেতনতার ঘাটতিতে বাড়ছে ঝুঁকি, যা জানা জরুরি
শরীরের পাশাপাশি মেনোপজের প্রভাব গভীরভাবে পড়ে মানসিক স্বাস্থ্যের উপর । তাই মেনোপজের লক্ষণগুলিকে অবহেলা না-করে গুরুত্ব দিতে বলছেন চিকিৎসকরা ৷
Published : April 12, 2026 at 5:49 PM IST
কলকাতা, 12 এপ্রিল: মেনোপজ নারীদের জীবনের এক অনিবার্য ও স্বাভাবিক পর্ব । সাধারণত 45 থেকে 50 বছরের মধ্যে এই পরিবর্তন ঘটে, যখন ডিম্বাশয়ের কার্যক্ষমতা কমতে শুরু করে এবং ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যায় । কিন্তু এই স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকে ঘিরে এখনও সমাজে রয়েছে অজ্ঞানতা, সংকোচ এবং অসংখ্য ভ্রান্ত ধারণা । ফলে বহু নারী মেনোপজের লক্ষণগুলো চিনতে পারেন না, কিংবা চিনলেও গুরুত্ব দেন না । এই অবহেলাই পরবর্তীকালে নানা শারীরিক ও মানসিক জটিলতার ঝুঁকি বহুগুণ বাড়িয়ে দেয় ।
মেনোপজের সময় শরীরে ইস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরনের মতো গুরুত্বপূর্ণ হরমোনের মাত্রা দ্রুত কমে যায় । এই হরমোনগুলির ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার ফলে হট ফ্ল্যাশ (হঠাৎ শরীর বা মুখ গরম হয়ে যাওয়া), অতিরিক্ত ঘাম, ঘুমের সমস্যা, বুক ধড়ফড়, ক্লান্তি-এই ধরনের উপসর্গ দেখা দেয় । স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক পর্ণমিতা ভট্টাচার্য বলেন, "অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এগুলোকে বয়সজনিত সাধারণ সমস্যা ভেবে এড়িয়ে যাওয়া হয় । অনেকেই ভাবেন, এই বয়সে এগুলো তো হবেই - ফলে চিকিৎসকের কাছে যাওয়া বা পরামর্শ নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন না ।"
শুধু শারীরিক নয়, মেনোপজের প্রভাব গভীরভাবে পড়ে মানসিক স্বাস্থ্যের উপরও । চিকিৎসক জানান, অনেক নারী এই সময় অস্থিরতা, উদ্বেগ, হঠাৎ রাগ, মনখারাপ বা ডিপ্রেশনের মতো সমস্যার মধ্যে দিয়ে যান । কিন্তু সামাজিকভাবে মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কথা বলার প্রবণতা কম থাকায় এই সমস্যাগুলি আরও অবহেলিত থেকে যায় । ফলে অনেক সময় তা দীর্ঘমেয়াদি মানসিক অসুস্থতার দিকে গড়ায় ।
মেনোপজের পরবর্তী সবচেয়ে বড় ঝুঁকিগুলির মধ্যে একটি হল হাড়ের ক্ষয় বা অস্টিওপোরোসিস । চিকিৎসক পর্ণমিতা ভট্টাচার্য বলেন, "ইস্ট্রোজেনের মাত্রা কমে যাওয়ার ফলে হাড়ের ঘনত্ব দ্রুত কমতে থাকে, যার ফলে অল্প আঘাতেই হাড় ভেঙে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয় । একইসঙ্গে হৃদরোগের ঝুঁকিও উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যায় । কোলেস্টেরল ও ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা বৃদ্ধি, উচ্চ রক্তচাপ - এই সবকিছু মিলিয়ে কার্ডিওভাসকুলার সমস্যার সম্ভাবনা বাড়ে । এছাড়াও শরীরে ফ্যাট জমার ধরণ বদলে যায়, বিশেষ করে পেটের চারপাশে ভিসেরাল ফ্যাট জমা বাড়ে ।"
চিকিৎসকের কথায়, এই ধরনের ফ্যাট ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ এবং অন্যান্য মেটাবলিক রোগের ঝুঁকি বাড়ায় । অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, যাঁরা আগে প্রি-ডায়াবেটিক ছিলেন, তারা মেনোপজের পরে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হচ্ছেন । অর্থাৎ, মেনোপজ সরাসরি না হলেও পরোক্ষভাবে নানা গুরুতর অসুস্থতার পথ খুলে দেয় । ইউরোজেনিটাল সমস্যাও এই সময়ের একটি বড় বাস্তবতা । ভ্যাজাইনাল ড্রাইনেস, সহবাসের সময় ব্যথা, বারবার প্রস্রাবের বেগ, প্রস্রাব ধরে রাখতে না পারা বা বারবার ইউরিনারি ইনফেকশন - এই সমস্যাগুলি অনেক নারীর ক্ষেত্রেই দেখা যায় । কিন্তু সামাজিক সংকোচ, লজ্জা বা 'এই বয়সে এসব বলা যায় না'-এই মানসিকতার কারণে অধিকাংশ নারী চিকিৎসকের কাছে এই বিষয়গুলি তুলে ধরতে দ্বিধা বোধ করেন ।
চিকিৎসক বলেন, "আরও উদ্বেগজনক বিষয় হল এখন অনেক ক্ষেত্রে 40 বছরের আগেই মেনোপজ হয়ে যাচ্ছে, যাকে প্রিম্যাচিউর মেনোপজ বলা হয় । এই ক্ষেত্রে ঝুঁকিগুলি আরও আগে থেকে শুরু হয় এবং দীর্ঘ সময় ধরে শরীরে প্রভাব ফেলে । ফলে হাড় ভাঙার ঝুঁকি, হৃদরোগ এবং অন্যান্য জটিলতা অনেকটাই বেড়ে যায় ।"
বিশেষজ্ঞদের মতে, এই পরিস্থিতি থেকে বেরোতে হলে সবচেয়ে আগে প্রয়োজন সচেতনতা বৃদ্ধি । মেনোপজকে লুকিয়ে রাখার বা ভয় পাওয়ার কিছু নেই । নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা, সুষম খাদ্যাভ্যাস, পর্যাপ্ত ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন ডি গ্রহণ, নিয়মিত ব্যায়াম এবং প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি - এই সবকিছুই মেনোপজ-পরবর্তী জীবনের গুণগত মান উন্নত করতে পারে । সবশেষে বলা যায়, মেনোপজ জীবনের একটি স্বাভাবিক অধ্যায়, কিন্তু তা নিয়ে নীরবতা নয়, প্রয়োজন খোলামেলা আলোচনা । সচেতনতা বাড়লেই কমবে ঝুঁকি, আর নারীরা পারবেন সুস্থ, সক্রিয় ও আত্মবিশ্বাসী জীবনযাপন বজায় রাখতে ।